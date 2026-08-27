Primă uriașă pentru Răzvan Marin Jucătorii de la AEK Atena vor primi o sumă fabuloasă de la patron, după ce au răzbunat U Craiova

AEK Atena - Levski 4-0. Echipa la care evoluează și Răzvan Marin (30 de ani) va încasa o primă consistentă din partea patronului clubului, după calificarea în faza principală a Ligii Campionilor.

Internaționalul român a înscris și un gol din penalty în partida retur de miercuri, din play-off-ul UCL.

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După remiza din Bulgaria, scor 0-0, AEK Atena s-a dezlănțuit pe teren propriu și a „măturat” cu Levski Sofia, rezultat care l-a mulțumit enorm pe patronul Marios Iliopoulos.

AEK Atena - Levski 4-0 . Grecii, primă de 2 milioane de euro pentru calificarea în UCL

Imediat după meci, finanțatorul clubului elen a mers pe teren pentru a-și felicita și îmbrățișa jucătorii pentru marea performanță reușită.

Marios Iliopoulos a mers, mai apoi, în vestiare, unde fotbaliștii lui AEK Atena sărbătoreau. Acesta i-a felicitat încă o dată și a anunțat că vor primi un bonus.

Mai exact, Iliopoulos le-a oferit jucătorilor o primă de 2 milioane de euro pentru accederea în faza principală a Ligii Campionilor, conform gazzetta.gr.

AEK Atena a început perfect meciul de miercuri. Luka Jovic a deschis scorul în minutul 7, în urma unei lovituri de cap. Elenii și-au majorat diferența 5 minute mai târziu, prin atacantul Barnabas Varga.

Vârful maghiar a bifat „dubla” în minutul 29, după un corner. Răzvan Marin a fost cel care a stabilit scorul final al partidei, 4-0, imediat după pauză.

În minutul 53, Jovic a fost faultat în careu de Neves, iar sârbul l-a lăsat pe Marin să execute penalty-ul. Internaționalul român a înscris fără emoții.

Când își află AEK Atena și Răzvan Marin adversarii din UCL

Tragerea la sorți pentru faza principală a Ligii Campionilor va avea loc astăzi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe uefa.com.

AEK Atena se află în ultima urnă valorică, a patra, alături de Viking, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens și Sabah.

Programul Ligii Campionilor:

8-10 septembrie - etapa I;

13-14 octombrie - etapa II;

20-21 octombrie - etapa III;

3-4 noiembrie - etapa IV;

24-25 noiembrie - etapa V;

8-9 decembrie - etapa VI;

19-20 ianuarie - etapa VII;

27 ianuarie - etapa VIII;

20 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

16-17 și 23-24 februarie - „șaisprezeceimi”;

26 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

9-10 și 16-17 martie - optimi;

6-7 și 13-14 aprilie - sferturi;

27-28 aprilie și 4-5 mai - semifinale;

5 iunie - finala (Estadio Metropolitano, Madrid).

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