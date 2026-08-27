Primă uriașă pentru Răzvan Marin Jucătorii de la AEK Atena vor primi o sumă fabuloasă de la patron, după ce au răzbunat U Craiova

- AEK Atena - Levski 4-0. Echipa la care evoluează și Răzvan Marin (30 de ani) va încasa o primă consistentă din partea patronului clubului, după calificarea în faza principală a Ligii Campionilor.
- Internaționalul român a înscris și un gol din penalty în partida retur de miercuri, din play-off-ul UCL.
După remiza din Bulgaria, scor 0-0, AEK Atena s-a dezlănțuit pe teren propriu și a „măturat” cu Levski Sofia, rezultat care l-a mulțumit enorm pe patronul Marios Iliopoulos.
AEK Atena - Levski 4-0. Grecii, primă de 2 milioane de euro pentru calificarea în UCL
Imediat după meci, finanțatorul clubului elen a mers pe teren pentru a-și felicita și îmbrățișa jucătorii pentru marea performanță reușită.
Marios Iliopoulos a mers, mai apoi, în vestiare, unde fotbaliștii lui AEK Atena sărbătoreau. Acesta i-a felicitat încă o dată și a anunțat că vor primi un bonus.
Mai exact, Iliopoulos le-a oferit jucătorilor o primă de 2 milioane de euro pentru accederea în faza principală a Ligii Campionilor, conform gazzetta.gr.
AEK Atena a început perfect meciul de miercuri. Luka Jovic a deschis scorul în minutul 7, în urma unei lovituri de cap. Elenii și-au majorat diferența 5 minute mai târziu, prin atacantul Barnabas Varga.
Vârful maghiar a bifat „dubla” în minutul 29, după un corner. Răzvan Marin a fost cel care a stabilit scorul final al partidei, 4-0, imediat după pauză.
În minutul 53, Jovic a fost faultat în careu de Neves, iar sârbul l-a lăsat pe Marin să execute penalty-ul. Internaționalul român a înscris fără emoții.
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Când își află AEK Atena și Răzvan Marin adversarii din UCL
Tragerea la sorți pentru faza principală a Ligii Campionilor va avea loc astăzi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe uefa.com.
AEK Atena se află în ultima urnă valorică, a patra, alături de Viking, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens și Sabah.
Programul Ligii Campionilor:
- 8-10 septembrie - etapa I;
- 13-14 octombrie - etapa II;
- 20-21 octombrie - etapa III;
- 3-4 noiembrie - etapa IV;
- 24-25 noiembrie - etapa V;
- 8-9 decembrie - etapa VI;
- 19-20 ianuarie - etapa VII;
- 27 ianuarie - etapa VIII;
- 20 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
- 16-17 și 23-24 februarie - „șaisprezeceimi”;
- 26 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
- 9-10 și 16-17 martie - optimi;
- 6-7 și 13-14 aprilie - sferturi;
- 27-28 aprilie și 4-5 mai - semifinale;
- 5 iunie - finala (Estadio Metropolitano, Madrid).