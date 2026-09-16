Giulești, aproape gol De ce vor fi puțini spectatori miercuri la Hapoel - Dinamo Zagreb. Românii au voie, dar tot nu vin

Hapoel Beer-Sheva joacă miercuri seară (ora 22:00) împotriva lui Dinamo Zagreb pe stadionul Rapid, în prima etapă a fazei principale de Europa League.

Surprinde numărul mic de spectatori în Giulești. Câți sunt așteptați la meci.

Fanilor români nu li s-a permis să asiste la Hapoel - Sabah, în play-off-ul Champions. Acum au putut cumpăra bilete, însă numărul lor e extrem de mic.

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Hapoel Beer-Sheva joacă în această toamnă meciurile europene de pe teren propriu în Giulești, pentru că UEFA le-a interzis echipelor israeliene să evolueze în țara lor.

Situația în Israel este încă tensionată după războiul din Gaza, care a lăsat în urmă sute de mii de morți și răniți.

Fără români pe „Rapid” la Hapoel - Sabah, dar cu fani germani

Hapoel a ales stadionul Rapid gazdă pentru competițiile continentale. A început pe 19 august, în turul play-off-ului Champions League cu Sabah.

A surprins atunci decizia clubului de a nu permite fanilor români să asiste la partidă. UEFA a explcat că erau motive de securitate.

Totuși, pe arenă nu au fost doar suporteri israeliani și azeri (pentru Sabah), ci și germani din Mainz, care erau înfrățiți cu ultrașii lui Hapoel.

Ulterior, s-a anunțat că li s-a dat undă verde și românilor să cumpere bilete pentru duelurile din faza principală a Europa League.

1.000 de spectatori la Hapoel - Dinamo Zagreb. De ce sunt puțini români pe „Rapid”

Totuși, Giuleștiul va fi aproape gol miercuri, 16 septembrie, la startul EL: Hapoel vs Dinamo Zagreb.

Sunt așteptați în jur de 1.000 de spectatori, majoritatea israelieni (la tribuna a II-a), dar și câteva sute de croați, în colțul peluzei Sud, locul prevăzut de obicei la Rapid pentru galeria oaspeților.

Și foarte puțini români. Cauza? Prețul mare al biletelor, la tribuna 1: 210 lei (echivalentul a 40 de euro). Un preț impus de UEFA.

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