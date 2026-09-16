Giulești, aproape gol De ce vor fi puțini spectatori miercuri la Hapoel - Dinamo Zagreb. Românii au voie, dar tot nu vin +57 foto
Stadionul Rapid, la Haooel - Sabah, pe 19 august. Foto: Raed Krishan
Europa League

Giulești, aproape gol De ce vor fi puțini spectatori miercuri la Hapoel - Dinamo Zagreb. Românii au voie, dar tot nu vin

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 16:30
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 19:15
  • Hapoel Beer-Sheva joacă miercuri seară (ora 22:00) împotriva lui Dinamo Zagreb pe stadionul Rapid, în prima etapă a fazei principale de Europa League. 
  • Surprinde numărul mic de spectatori în Giulești. Câți sunt așteptați la meci. 
  • Fanilor români nu li s-a permis să asiste la Hapoel - Sabah, în play-off-ul Champions. Acum au putut cumpăra bilete, însă numărul lor e extrem de mic. 
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Hapoel Beer-Sheva joacă în această toamnă meciurile europene de pe teren propriu în Giulești, pentru că UEFA le-a interzis echipelor israeliene să evolueze în țara lor.

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Fără români pe „Rapid” la Hapoel - Sabah, dar cu fani germani

Hapoel a ales stadionul Rapid gazdă pentru competițiile continentale. A început pe 19 august, în turul play-off-ului Champions League cu Sabah.

A surprins atunci decizia clubului de a nu permite fanilor români să asiste la partidă. UEFA a explcat că erau motive de securitate.

Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpeg
Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpeg

Galerie foto (57 imagini)

Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (1).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (2).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (3).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (4).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (5).jpeg
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Totuși, pe arenă nu au fost doar suporteri israeliani și azeri (pentru Sabah), ci și germani din Mainz, care erau înfrățiți cu ultrașii lui Hapoel.

Ulterior, s-a anunțat că li s-a dat undă verde și românilor să cumpere bilete pentru duelurile din faza principală a Europa League.

1.000 de spectatori la Hapoel - Dinamo Zagreb. De ce sunt puțini români pe „Rapid”

Totuși, Giuleștiul va fi aproape gol miercuri, 16 septembrie, la startul EL: Hapoel vs Dinamo Zagreb.

Sunt așteptați în jur de 1.000 de spectatori, majoritatea israelieni (la tribuna a II-a), dar și câteva sute de croați, în colțul peluzei Sud, locul prevăzut de obicei la Rapid pentru galeria oaspeților.

Și foarte puțini români. Cauza? Prețul mare al biletelor, la tribuna 1: 210 lei (echivalentul a 40 de euro). Un preț impus de UEFA.

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