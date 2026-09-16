Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, va reveni sâmbătă pe Stadio Olimpico pentru meciul cu AS Roma, programat de la ora 19:00, în etapa #5 din Serie A.

Presa din Italia a scris despre relația dintre Chivu și fanii Romei, care a fost marcată de mai multe episoade tensionate.

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Fostul internațional român a evoluat la timp de patru sezoane la Roma, înainte de a se transfera la Inter Milano, alături de care a câștigat tripla istorică Serie A - Cupa Italiei - Liga Campionilor.

Relația tensionată dintre Chivu și fanii Romei

Relația cu suporterii Romei se deteriorase însă încă din perioada în care Chivu juca pentru echipa din capitala Italiei.

Totul a început în noiembrie 2005, după un meci dintre Roma și Strasbourg, în Cupa UEFA.

Chivu a vorbit atunci despre fostul său antrenor, Fabio Capello, plecat între timp la Juventus, românul declarând că i-ar plăcea să lucreze din nou cu acesta.

El m-a adus la Roma și îi voi fi mereu recunoscător. Mi-ar face plăcere să lucrez din nou cu el. Eu sunt aici, mai am doi ani și jumătate de contract. Dar în fotbal nu se știe niciodată, nu noi, jucătorii, decidem totul. Cristi Chivu, în 2005

Declarația a fost interpretată de o parte a suporterilor drept un semn că fundașul român își dorea să plece la Juventus, rivala Romei. La următoarele apariții pe Olimpico, acesta a fost huiduit.

„A doua zi, în presă a apărut titlul «Chivu vrea la Juventus» și m-am trezit huiduit de 70-80.000 de oameni pe Olimpico. Atunci am cerut ajutorul unui psiholog.

Terminam meciurile și vomitam din cauza nedreptății pe care mi-o făceau fanii. Totul a pornit de la un interviu pe care l-am dat după ce a ajuns Capello la Juventus”, a mărturisit ulterior fotbalistul.

4 ani a stat Chivu la AS Roma (2003-2007), jucând 124 de meciuri, marcând în 6 rânduri și oferind 4 pase de gol

Plecarea la Inter a intensificat conflictul

În vara lui 2007, Chivu a decis să se transfere la Inter. Mutarea a venit după negocieri îndelungate, în condițiile în care fundașul refuzase alte variante și își dorea să ajungă la formația din Milano.

La prezentarea echipei pe Stadio Flaminio, în iulie 2007, o parte a suporterilor Romei l-a întâmpinat cu scandări ostile și insulte. Chivu a intrat pe teren și s-a antrenat fără să răspundă provocărilor.

Tensiunile au continuat și după transfer. De fiecare dată când revenea pe Olimpico în calitate de adversar, românul ajungea la stadion însoțit de bodyguarzi.

Unul dintre cele mai tensionate episoade s-a petrecut pe 5 mai 2010, la finalul Cupei Italiei, câștigată de Inter în fața Romei, scor 1-0.

După ce fusese fluierat și insultat în timpul partidei, Chivu a reacționat arătând degetul mijlociu către suporterii Romei și făcând mai multe gesturi obscene.

„Românul Chivu sărbătorește victoria în Cupa Italiei la finalul meciului disputat miercuri seara pe stadionul Olimpico, apoi se întoarce spre suporterii Romei și face un gest urât. Ieri, fundașul, care a jucat pentru Roma între 2003 și 2007, și-a cerut oficial scuze pe site-ul clubului Inter”. Captură foto Gazzetta dello Sport

Chivu și-a cerut ulterior scuze, conform gazzetta.it.

Aș putea invoca multe motive pentru a explica sau justifica un gest instinctiv, dar atunci când greșești trebuie să-ți ceri scuze. Și eu îmi cer scuze. Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter

Gesturile sale au dus la deschiderea unei anchete disciplinare, iar în octombrie 2010, Federația Italiană de Fotbal a anunțat trimiterea românului și a clubului Inter în fața Comisiei de Disciplină.

Sezonul respectiv a fost unul semnificativ în cariera lui Chivu. În ianuarie 2010, suferise o fractură craniană după o ciocnire cu Sergio Pellissier, într-un meci cu Chievo, dar a revenit pe teren și a contribuit la câștigarea triplei istorice de către Inter.

Palmaresul lui Cristi Chivu ca jucător

Campion în Olanda (Ajax, sezonul 2001/02)

Cupa Olandei (Ajax, sezonul 2001/02)

Supercupa Olandei (Ajax, sezonul 2002/03)

Campion în Italia (Inter, sezoanele 2007/08, 2008/09, 2009/10)

Cupa Italiei (AS Roma, sezonul 2006/07 / Inter, sezoanele 2009/10, 2010/11)

Supercupa Italiei (Inter, sezoanele 2008/09, 2010/11)

Mondialul cluburilor (Inter, sezonul 2010/11)

Liga Campionilor (Inter, sezonul 2009/10)

Jucătorul anului la Ajax Amsterdam (sezonul 2001/02)

Jucătorul anului în România (sezoanele 2001/02, 2008/09, 2009/10)

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