Chivu are alt jucător din Premier! Liverpool a acceptat oferta lui Inter. Cât plătesc nerazzurrii.  Pe cine riscă să piardă campioana Italiei

Cristi Chivu a obținut ce a dorit, în cele din urmă. Inter i-l oferă pe Curtis Jones, jucătorul lui Liverpool.

Care a fost suma acceptată de clubul englez pentru mijlocașul central în vârstă de 25 de ani.

Pe cine ar putea pierde însă antrenorul nerazzurrilor în viitorul apropiat.

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Campionul absolut al Peninsulei sezonul trecut, câștigător de Serie A și Cupa Italiei, Cristi Chivu continuă să transfere din Premier League pentru a ataca și mai puternic noua stagiune.

Transferul lui Curtis Jones, rezolvat. Chivu ia din Premier League

După stoperul John Stones (32 de ani, gratis, Manchester City) și fundașul lateral Djed Spence (26 de ani, 30 de milioane de euro, Tottenham), plus Manuel Akanji (30 de ani, cumpărat cu 15 milioane de la City după un sezon împrumut), Inter Milano mai face o mutare importantă.

Gazzetta dello Sport a deschis site-ul cu știrea legată de Curtis Jones.

Curtis Jones, într-un meci de pregătire cu Liverpool. Foto: Imago

Liverpool a acceptat în sfârșit oferta nerazzurrilor: 30 de milioane sumă fixă, plus alte 5 milioane sub formă de bonusuri.

Oficializarea tranzacției este iminentă, italienii programând deja vizita medicală, potrivit Gazzetta.it.

Jones, 25 de ani, mijlocaș central crescut la academia „The Reds”, are 11 goluri și 11 pase decisive în 153 de meciuri jucate în Premier.

101 milioane de euro este suma investită de Inter Milano în actualul mercato, incluzând și cele 30 de milioane pentru Jones

Rămâne Chivu fără Hakan Calhanoglu?

O veste bună ar putea fi urmată însă de alta mai puțin bună. Chivu ar putea pierde în această vară un jucător foarte important la „dubla” din 2025-2026.

Turcii insistă pentru Hakan Calhanoglu. Căpitanul naționalei Semilunii, 32 de ani, este din 2021 la Inter, fiind unul dintre liderii echipei, mai ales sezonul precedent.

Hakan Calhanoglu are o cotă de 16 milioane pe Transfermarkt. Foto: Imago

Chiar dacă mijlocașul a anunțat că se simte excelent la Milano, Fenerbahce nu renunță la ideea de a-l aduce la Istanbul. Unde Hakan nu a jucat niciodată! Născut în Germania, a ocolit până acum Super Lig.

50 de goluri și 39 de pase decisive are Hakan Calhanoglu în 212 meciuri jucate în cinci sezoane la Inter

Cotidianul Fotomac susține că doi oficiali ai Fenerului, directorul sportiv Cihan Kamer și responsabilul cu transferurile, Oguz Cetin, vor fi peste câteva zile la Milano pentru a continua tratativele. Prima propunere, de 15 milioane, a fost refuzată, lombarzii cerând peste 20.

Președintele galben-albaștrilor, Aziz Yildirim, s-a implicat personal în negocieri, vrea să discute cu Calhanoglu ca să-l convingă. Iar antrenorul Ismail Kartal va schimba tactica: pentru el, va trece de la 4-2-3-1 la 4-3-3.

87,17 milioane de euro a plătit Fenerbahce până acum pentru noile transferuri

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