Scandalul la care nu se gândea nimeni Selecționerul Egiptului, la spital după Mondial. Soțiile sale s-au luat la bătaie!

- Hossam Hassan, care a calificat naționala „faraonilor” în „optimile” CM 2026, pierzând incredibil în fața Argentinei (2-3, după 2-0), a ajuns în mijlocul unei situații stupefiante în familie!
Hossam Hassan, unul dintre marii atacanți ai naționalei Egiptului, este selecționer din februarie 2024.
Cu el pe bancă și cu Mohamed Salah în iarbă, „faraonii” au fost foarte buni la ultimul Mondial. Locul 2 într-o grupă cu Belgia, Iran și Noua Zeelandă.
A învins Australia în „16-imi”, 1-1, 4-2 la penaltyuri, și a condus Argentina în „optimi” cu 2-0, pierzând uluitor în ultimele minute (2-3).
Soțiile lui Hossam Hassan s-au bătut la petrecere. Selecționerul a leșinat
La 42 de zile după turneul final, antrenorul în vârstă de 60 de ani a ajuns la spital după o întâmplare halucinantă, la care nu s-ar fi gândit nimeni.
În timpul unei petreceri organizate la hotel, cele două soții oficiale ale sale (fapt permis de legea locală) au început să se certe. Și cearta s-a transformat rapid în bătaie, lovindu-se cu palmele și pumnii, potrivit Bild și Marca.
Agenții de securitate ai hotelului au intervenit, înainte să apară poliția.
Howaida Al-Gharbawi este prima nevastă, cu care s-a căsătorit în 1994. Dana Adam i-a devenit soție în 2014, două decenii mai târziu.
În mijlocul haosului, singura victimă a acestei altercații a fost Hossam Hassan. Din cauza stresului, a leșinat și a fost transportat la spital. Fără consecințe însă. Selecționerul și-a revenit.
Hossam Hassan s-a despărțit de prima soție
Și Howaida Al-Gharbawi, și Dana Adam au fost reținute de poliție și interogate la secție.
Prima a făcut plângere, apoi a retras-o și totul s-a oprit aici.
Hassan a luat însă o decizie radicală. Conform Al-Arabiya, antrenorul s-a despărit de Al-Gharbawi, prima soție.