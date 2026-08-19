Scandalul la care nu se gândea nimeni Selecționerul Egiptului, la spital după Mondial. Soțiile sale s-au luat la bătaie!
Hossam Hassan e din 2024 antrenorul Egiptului. Foto: Imago
Campionate

Scandalul la care nu se gândea nimeni Selecționerul Egiptului, la spital după Mondial. Soțiile sale s-au luat la bătaie!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 16:45
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 16:45
  • Hossam Hassan, care a calificat naționala „faraonilor” în „optimile” CM 2026, pierzând incredibil în fața Argentinei (2-3, după 2-0), a ajuns în mijlocul unei situații stupefiante în familie!
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Hossam Hassan, unul dintre marii atacanți ai naționalei Egiptului, este selecționer din februarie 2024.

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Cu el pe bancă și cu Mohamed Salah în iarbă, „faraonii” au fost foarte buni la ultimul Mondial. Locul 2 într-o grupă cu Belgia, Iran și Noua Zeelandă.

36 de meciuri
are Hossam Hassan ca selecționer: 22 de victorii, 9 egaluri, 5 înfrângeri

A învins Australia în „16-imi”, 1-1, 4-2 la penaltyuri, și a condus Argentina în „optimi” cu 2-0, pierzând uluitor în ultimele minute (2-3).

Hossam Hassan și căpitanul său, Mo Salah, în timpul Mondialului. Foto: Imago Hossam Hassan și căpitanul său, Mo Salah, în timpul Mondialului. Foto: Imago
Hossam Hassan și căpitanul său, Mo Salah, în timpul Mondialului. Foto: Imago

Soțiile lui Hossam Hassan s-au bătut la petrecere. Selecționerul a leșinat

La 42 de zile după turneul final, antrenorul în vârstă de 60 de ani a ajuns la spital după o întâmplare halucinantă, la care nu s-ar fi gândit nimeni.

În timpul unei petreceri organizate la hotel, cele două soții oficiale ale sale (fapt permis de legea locală) au început să se certe. Și cearta s-a transformat rapid în bătaie, lovindu-se cu palmele și pumnii, potrivit Bild și Marca.

Agenții de securitate ai hotelului au intervenit, înainte să apară poliția.

Howaida Al-Gharbawi este prima nevastă, cu care s-a căsătorit în 1994. Dana Adam i-a devenit soție în 2014, două decenii mai târziu.

În mijlocul haosului, singura victimă a acestei altercații a fost Hossam Hassan. Din cauza stresului, a leșinat și a fost transportat la spital. Fără consecințe însă. Selecționerul și-a revenit.

Hossam Hassan s-a despărțit de prima soție

Și Howaida Al-Gharbawi, și Dana Adam au fost reținute de poliție și interogate la secție.

Prima a făcut plângere, apoi a retras-o și totul s-a oprit aici.

Hassan a luat însă o decizie radicală. Conform Al-Arabiya, antrenorul s-a despărit de Al-Gharbawi, prima soție.

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