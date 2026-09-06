„N-avem nevoie de Chivu!” Antrenorul lui Milan, supărat după declarația românului înaintea șocului cu Juventus
Ruben Amorim are contract la AC Milan până în 2028. Foto: Imago
Campionate

„N-avem nevoie de Chivu!” Antrenorul lui Milan, supărat după declarația românului înaintea șocului cu Juventus

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 14:39
  • Ruben Amorim, 41 de ani, nu a apreciat cuvintele lui Cristi Chivu (45) despre Milan, chiar dacă portughezul nu a fost antrenorul rossonero sezonul trecut. 
  • Ce a spus lusitanul când ziariștii italieni au încercat să-l provoace cu declarația făcută de tehnicianul marii rivale Inter. 
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Cuvintele lui Cristi Chivu despre Milan și Juventus, „au terminat mult mai jos sezonul trecut”, au provocat scântei în Italia, deși antrenorul lui Inter a susținut după 3-2 cu Napoli că „nu am vrut să stârnesc controverse. M-am săturat de tot ce am auzit”.

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Ce-i răspunzi lui Chivu?”. Ruben Amorim: „Nimic”

Înaintea ciocnirii Juventus - Milan, Ruben Amorim a fost provocat de jurnaliștii peninsulari cu afirmația lui Chivu.

„Ce-i răspunzi lui Chivu?”. Inițial, tehnicianul portughez rossonero a încercat să ocolească subiectul.

Ruben Amorim și emblema Milanului. Foto: Imago Ruben Amorim și emblema Milanului. Foto: Imago
Ruben Amorim și emblema Milanului. Foto: Imago

„Nimic. Sunt concentrat pe jocul nostru. Dacă vom câștiga, vom fi în fruntea clasamentului alături de celelalte echipe. Mă gândesc numai la noi, la munca pe care o avem de făcut. Așa că nu am nimic de spus”.

Amorim: „Dacă avem nevoie de aceste cuvinte, e ceva în neregulă cu noi”

Un alt reporter a reluat ideea puțin mai târziu, în conferința lusitanului.

  • „Crezi că poți folosi cuvintele lui Chivu pentru a motiva echipa?”.

Atunci s-a aprins Amorim, deși el nici nu fusese pe banca Milanului în 2025-2026.

5 a fost locul
ocupat de Milan sezonul anterior. Juventus s-a clasat pe 6

„Dacă avem nevoie de aceste cuvinte pentru a ne motiva la Milan, atunci ceva este în neregulă cu noi. În ultimii ani, am terminat pe poziții în clasament care necesită multă muncă.

Avem mult de lucru în față pentru a ne onora fanii și a readuce clubul la nivelul pe care îl merită”, a reacționat Ruben, potrivit O Jogo.

Amorim: „Nu mă interesează ce spune Chivu”

„Nu avem nevoie de cuvintele lui Chivu pentru a ne motiva. Cel mai important lucru este că văd Milan, pentru mine este cel mai mare club din lume, dar în 20 de ani am câștigat zero Cupe ale Italiei și două titluri de campioană.

Ceva este în neregulă, știm asta. Avem mult de lucru, trebuie să muncim și să ne atingem obiectivele la timp”.

Nu mă interesează ce spune Chivu sau oricine altcineva. Dar trebuie să ne concentrăm asupra motivului pentru care Milan nu a fost Milanul care ar trebui să fie de-a lungul anilor. Ruben Amorim, antrenor Milan

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