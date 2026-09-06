„M-am săturat de tot ce am auzit” Cristi Chivu a reacționat dur, după ce i s-a cerut să-și explice comentariile care au surprins Italia
Cristi Chivu
Campionate

„M-am săturat de tot ce am auzit” Cristi Chivu a reacționat dur, după ce i s-a cerut să-și explice comentariile care au surprins Italia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 11:00
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 11:02
  • Inter - Napoli 3-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a oferit mai multe clarificări legate de „înțepăturile” lansate la adresa rivalilor Juventus și AC Milan, înaintea meciului din etapa #3 din Serie A.
  • Tehnicianul lui Inter a vorbit și despre victoria spectaculoasă obținută de echipa sa, după ce a revenit de la 0-2.
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În cadrul conferinței premergătoare derby-ului cu Napoli, Cristi Chivu a glumit pe seama rivalilor din Serie A, când i s-a spus că va avea un nou meci direct cu echipa lui Allegri.

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Inter - Napoli 3-2. Cristi Chivu: „Nu a fost intenția mea să stârnesc controverse”

După ce declarațiile sale au creat rumoare în Italia, Cristi Chivu a subliniat că nu a vrut să arate lipsă de respect față de Juventus și AC Milan și că nu a vrut să creeze controverse.

Întrebarea mea era adresată jurnalistului. M-am săturat de tot ceea ce am auzit anul trecut. Inter putea fi criticată din două motive: meciurile directe pe care nu le-a câștigat și eliminarea suferită cu Bodo/Glimt (n.r. - în Liga Campionilor).

A fost o întrebare retorică adresată lui, nu am vrut să arăt lipsă de respect față de cele două cluburi, Juventus și AC Milan. Nu este relatat tot ceea ce spun.

Lucrurile sunt întotdeauna prezentate așa cum le convine unora, pentru că negativitatea atrage atenția, dar asta face parte din lumea în care trăim astăzi.

Cu toții avem obligația de a păstra echilibrul și de a educa publicul fără să atingem alte aspecte. Puțină deontologie profesională ne-ar fi de folos tuturor. Nu a fost intenția mea să stârnesc controverse”, a declarat Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Inter a reușit o remontada spectaculoasă. Napoli conducea cu scorul de 2-0, grație reușitelor lui Politano și Hojlund, din startul reprizei secunde.

Campioana Italiei nu a renunțat și a revenit pe tabelă. Lautaro Martinez, cu o „dublă”, și Marcurs Thuram au adus victoria „nerazzurilor”.

„A fost un meci frumos de urmărit, spectaculos, o «reclamă» bună pentru fotbalul italian. Două echipe care au jucat deschis, fără să se gândească să apere rezultatul. Au fost multe ocazii de ambele părți.

În cele din urmă, noi am câștigat, dar trebuie să felicităm Napoli, pentru că este o echipă puternică, cu jucători care pot face diferența și care este bine antrenată”, a mai spus Chivu.

Puteam gestiona mai bine faza primului gol primit. Al doilea gol a fost primit din cauza faptului că nu am reușit să scoatem mingea din zona periculoasă. Totuși, mi-a plăcut reacția echipei. Nu au renunțat și au mărit ritmul. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu consideră că suporterii lui Inter au jucat un rol decisiv în obținerea acestei victorii: „În ultimele minute a fost o adevărată nebunie. Publicul ne-a împins foarte mult de la spate”.

Ce a declarat Cristi Chivu înainte de meciul cu Napoli

Înainte de meciul cu Napoli, antrenorul român a fost întrebat despre lipsa de victorii din sezonul trecut în meciurile directe cu marile rivale din Serie A.

„Îmi lipseau aceste două cuvinte… Și ce înseamnă «meci direct»? Să înfrunți, în general, echipele mari din punct de vedere al tradiției sau doar echipele care termină în primele patru?”, a întrebat Chivu în timp ce l-a întrerupt pe jurnalist.

Chivu a continuat mai apoi: „Atunci, unde le lăsăm pe AC Milan și Juventus, pentru că anul trecut au terminat mult mai jos? Acelea nu mai sunt meciuri directe?

Cu Napoli și Como sunt meciuri directe? De fapt, pentru mine, toate sunt meciuri directe, inclusiv cele împotriva ultimelor clasate…”.

Jurnalistul a precizat că și Juventus, și AC Milan reprezintă adversare directe în lupta pentru titlu, iar Chivu a continuat:

„Atunci, însă, vorbim despre tradiție. Dar și Como este acum un adversar direct. Eu consider că sunt foarte multe meciuri directe, inclusiv cele cu ultima clasată.

Am învățat din lecțiile de anul trecut. După trei etape aveam deja două înfrângeri și, în ciuda acestui lucru, am câștigat (n.r. - titlul). Da, este un meci direct, dar pentru noi toate partidele sunt importante. Chiar și atunci când jucăm împotriva ultimei clasate.

Suntem conștienți de ceea ce vrem să facem. Suntem, de asemenea, conștienți că uneori putem pierde, iar important este modul în care reacționezi”, a completat Chivu, conform sursei citate.

Urmează duelul cu Mourinho!

La mijlocul săptămânii, atât Inter, cât și Napoli vor debuta în noul sezon din Liga Campionilor.

Campioana Italiei va da piept cu Real Madrid, pe „Santiago Bernabeu”, într-un meci programat marți, de la ora 22:00.

Partida va fi una specială pentru Cristi Chivu, care îl va înfrunta pentru prima dată în cariera de antrenor pe Jose Mourinho, alături de care a câștigat numeroase trofee în perioada în care era jucătorul lui Inter.

Napoli va juca miercuri, pe teren propriu, împotriva celor de la Arsenal, tot cu începere de la ora 22:00.

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