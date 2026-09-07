Dezvăluire despre Chivu Goran Pandev, fost coleg cu românul la Inter, dă din casă: „Ura asta”

Goran Pandev (43 de ani) a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport în care a vorbit și despre Cristian Chivu (45 de ani), fostul său coleg de la Inter.

Cei doi au făcut parte din echipa care a cucerit Champions League în 2010, iar Pandev a povestit cum era Chivu în vestiar și de ce nu l-a surprins succesul românului în cariera de antrenor.

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Goran Pandev este unul dintre oamenii care îl cunosc pe Cristian Chivu din perioada în care ambii erau fotbaliști.

Cei doi au fost colegi în echipa care a cucerit Champions League în 2010, sub comanda lui Jose Mourinho, iar acum, la 16 ani de la triumful de pe „Bernabeu”, fostul atacant macedonean se bucură pentru succesul antrenorului român.

Dezvăluire despre Chivu: „Cum era ca jucător? Ura să piardă chiar și la cărți”

Pandev spune că este foarte fericit pentru Chivu, pe care nu a vrut să-l deranjeze înaintea unui moment important, dar cu care păstrează legătura și a cărui ascensiune o urmărește cu atenție.

Fostul atacant recunoaște că, în perioada în care erau colegi, nu și l-ar fi imaginat pe Chivu ca antrenor.

„Cum era Chivu ca jucător? Ura să piardă chiar și la cărți. Nu credeam că ar putea ajunge antrenor, dar s-a descurcat inteligent. A început de la echipele de juniori și s-a format acolo”.

Pandev își amintește că românul era foarte atent la alimentație și la modul în care se pregătea, un detaliu care spune multe despre personalitatea sa și despre seriozitatea cu care aborda fotbalul:

„Chivu era foarte atent la alimentație: piept de pui și paste simple”.

Despre Mourinho, Pandev spune că: „Rămâne The Special One, îți spune ceea ce gândește, nu se ascunde după deget. A făcut asta și cu Chivu, la un moment dat”.

Marți, de la 22:00, Inter începe aventura în Champions League în fieful lui Real Madrid, echipă pregătită de Jose Mourinho, omul alături de care Chivu a cucerit tripla în 2010.

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