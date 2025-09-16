Cristian Geambașu Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu +3 foto
Cristian Geambașu Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu
Publicat: 16.09.2025, ora 17:17
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 17:17
  • Omul cu peste 100 de goluri în Serie A îl arată cu degetul pe Walter Zenga, care a contestat alegerile lui Cristi Chivu. Dezbaterea e necesară, dar e și mai bună dacă e scoasă din zona daco-geților care dau străinilor o pâine de mâncare

Dacă spune Fabrizio Romano că ești confirmat în funcție, nici președintele Interului, Giuseppe Marotta, nu îl poate contrazice.

Cel mai informat ziarist sportiv de pe fața pământului, omul cu cele mai bune antene, cu care captează mersul marilor transferuri din fotbal, a anunțat că nu se pune problema ca Cristi Chivu să fie demis după eșecul cu Juve, 3-4.

Eșec consecutiv înfrângerii cu Udinese, acasă, pe Giuseppe Meazza. Acel zdrobitor 5-0 cu Torino din prima etapă pare deja foarte departe în timp.

Creditul e pe sfârșite

Cristi Chivu încă beneficiază de credit din partea lui Marotta și a vicepreședintelui Javier Zanetti. Lucrurile pot intra într-o dinamică negativă în etapele care urmează, iar compatriotul nostru nu are foarte multe alibiuri la îndemână.

A preluat echipa imediat după plecarea lui Simone Inzaghi, la finalul sezonului trecut. Asta înseamnă că a avut timp să se familiarizeze cu lotul, iar lotul să înțeleagă ce planuri are noul antrenor. A gestionat campania de achiziții. A transferat numai rezerve, nu virtuali titulari, îi reproșează Gazzetta dello Sport.

A beneficiat de răgaz să schimbe stilul de joc. A încercat schimbarea cu aceiași jucători, lucru care nu i-a reușit, constată tot cotidianul cu hârtie roz.

Senzația este că, în această vară, Inter avea nevoie de schimbări substanțiale în rândul titularilor, nu al rezervelor. Era necesară o ruptură față de trecutul recent, pentru a aduce prospețime, entuziasm și energie acolo unde predomină dezamăgirea și tensiunile. De asemenea, apărarea trebuia întărită într-un mod diferit, iar o reflecție serioasă ar fi fost necesară și în privința lui Sommer La Gazzetta dello Sport

Ce-ar fi zis magul Herrera?

Cum să-i înveți pe Acerbi, la 37 de ani, și pe Bastoni să facă altceva în defensivă decât erau obișnuiți cu Inzaghi? Dar la mijloc pe Mkhitaryan, ajuns și el la 36 de ani, sau pe Dimarco? Inter respiră senectute în frunte cu portarul Sommer, a cărui responsabilitate la golurile înscrise de Kenan Yildiz și Vasilije Adzic nu trebuie ignorată.

Pot nou-veniții Bonny, Diouf, Luis Henrique, Sucic sau Zalewski să asigure tranziția către altceva? Un altceva care înseamnă ca Inter să nu mai ia 4 goluri, mai ales în Derby D'Italia, într-un singur meci. Se învârte în fotoliul lui din Raiul antrenorilor magul Helenio Herrera, părintele catenaccio.

Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (2).jpg
Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (2).jpg

Atitudine zen. E doar poză?

Gazzetta mai amintește un lucru pe care îl știe toată lumea. Lipsa de experiență la nivel înalt a fostului fundaș al lui Inter și al naționalei României. Doar 13 meciuri în Serie A, pe banca Parmei atunci când i-a preluat pe nerazzurri. Adevărat, pentru a ieși din cercul vicios experiența o capeți lucrând.

Dacă cineva e dispus să riște cu tine. Inter a făcut-o, gândind că poate mai și economisește niște bani angajând un antrenor mai ieftin. Dar știam că Chivu e un tip norocos. Asta e veche. Atitudinea zen, de integrare în absolutul Universului, e mai nouă.

Chivu vorbește frumos, într-o italiană fluidă. Chivu e mulțumit de jocul echipei lui și spune că rezultatul (înfrângerea) a stat în detalii. Așa e, adeseori diavolul stă în detalii luând chip de heruvim.

Pâinea, simbolul recunoștinței

Chivu are critici, dar nu duce lipsă de avocați. Unul dintre aceștia, Adi Mutu, care îi ia apărarea fostului coleg de națională și tovarăș de escapade tinerești. Mutu nu se ceartă însă cu ziariștii de la Gazzetta dello Sport (ținte mișcătoare cu potențială capacitate de ripostă), ci cu Walter Zenga.

Portarul care a scris istorie în poarta Interului timp de un deceniu și jumătate. Într-o intervenție la fanatik.ro, “Brili” îi bate obrazul lui Walter, care ar fi uitat că a mâncat o pâine pe meleagurile noastre dacice și că până la 65 de ani, cât are acum, nu a reușit să realizeze profesional ce a putut mult mai repede Chivu.

Poate că a mâncat și niște fripturi pe aici Walter, ba și niște telemea de oaie când antrena la Steaua. Dar din câte știu, muncea pentru toate ospețele astea. Mutu nu se lasă ușor abordând frontal și teoria persecuției românilor: “noi am tratat străinii cu mare respect, în schimb ei au «unghiul» ăsta de rasism”. Bună asta cu unghiul! Și, ești sigur, Adi, că pe toți i-am tratat chiar așa?

Analiza lui Walter e corectă

Ce a spus totuși Zenga de l-a enervat atât de tare pe Mutu? L-a ros invidia de a nu fi ajuns să antreneze clubul cu care și-a identificat cariera? Hai să vedem!

Când vine un antrenor nou, el nu poate doar să continue drumul predecesorului. Sunt necesare idei diferite și o abordare proaspătă. Problema este că, din recunoștință, adesea ne bazăm pe aceiași jucători, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite Walter Zenga despre Cristi Chivu

Nu înțeleg de ce l-a iritat așa tare pe Mutu scurta analiză a lui Walter Zenga. Mi se pare că nu e nimic jignitor acolo, sunt doar niște observații critice ale cuiva cu ochi cunoscător. Din câte știu, Zenga nu a fost niciodată nerecunoscător cu România. Dar dezbaterea e binevenită. Chivu merită să fie apărat, chiar îngroșând tușele.

Victorie cu Sassuolo, altfel avem vești de la Fabrizio!

În astfel de situații, Mutu, golgheterul all-time al naționalei, pare mai ofensiv decât o arată toate echipele pe care le-a antrenat până acum. Asta apropo de cariera altuia și cariera proprie. Că timpul zboară, azi ai 46 de ani și mâine vezi că ai 65 și nu ai performat pe la vreo mare echipă.

Și ca să conchidem în limbaj fotbalistic, Chivu o are grea la Inter. Indiferent cine îl critică ori cine-l laudă. Și bine ar fi ca Interul lui să câștige meciul din următoarea etapă cu Sassuolo. Că altfel avem vești de la Fabrizio. Fabrizio Romano.

Walter Zenga adrian mutu serie a italia INTER Cristi Chivu fabrizio romano
