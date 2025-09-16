Detalii din vestiarul lui Inter Fabrizio Romano anunță decizia luată de conducere în privința lui Cristi Chivu: „Mulţi mă întreabă despre el”

Fabrizio Romano (32 de ani), cunoscutul jurnalist italian specializat în transferuri, vine cu informații despre situația lui Cristian Chivu (44 de ani) la Inter Milano.

Inter a câștigat categoric primul meci disputat în noul sezon de Serie A, 5-0 cu Torino, dar au urmat două eșecuri consecutive, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus.

Inter nu ia în calcul să-l demită pe Cristi Chivu

În presa din „Cizmă” au apărut mai multe zvonuri legate de o posibilă demitere a tehnicianului român în cazul unui nou rezultat negativ cu Ajax, la debutul în noul sezon din Liga Campionilor, însă Fabrizio Romano dezminte informațiile.

„Mulţi mă întreabă despre Cristi Chivu. Pentru moment, cei de la Inter nu au început niciun demers de a-l demite.

Nu au contactat niciun alt antrenor şi nici n-au făcut altă acţiune similară. Îşi păstrează încrederea în Chivu.

După meci, Chivu şi-a făcut vocea auzită în faţa jucătorilor. Acum, jucătorii vor trebui să răspundă pe teren.

Inter nu are în momentul de faţă niciun plan să îl înlocuiască şi îşi menţine încrederea în el”, a declarat Fabrizio Romano, conform fcinter1908.it.

Partida dintre Ajax, fosta echipă a lui Cristi Chivu, și Inter va fi miercuri în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

După duelul din Olanda, pentru nerazzuri urmează confruntarea cu nou-promovata în Serie A, Sassuolo. Meciul este programat, duminică, de la ora 21:45.

Inter ocupă, în acest moment, locul 11 în Italia, cu 3 puncte, după 3 etape.

