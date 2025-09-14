Îi atrage atenția lui Chivu  Walter Zenga, după thriller-ul Juventus - Inter 4-3: „Nu înțeleg de ce a făcut asta!” » Sfat pentru român +6 foto
Walter Zenga
Îi atrage atenția lui Chivu Walter Zenga, după thriller-ul Juventus - Inter 4-3: „Nu înțeleg de ce a făcut asta!” » Sfat pentru român

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 12:22
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 12:22
  • Walter Zenga (65 de ani) a venit cu critici la adresa lui Cristi Chivu (44 de ani) după meciul pierdut de Inter cu Juventus, scor 3-4.

„Bătrâna Doamnă” s-a impus în Derby D'Italia cu scorul de 4-3. Deși Inter a condus cu 3-2, Juventus a întors scorul și a câștigat datorită golului marcat de Vasilije Adzic în minutul 90+1.

Juventus-Inter. Walter Zenga: „Chivu nu poate să continue așa”

Walter Zenga, fostul portar al lui Inter, a vorbit despre problemele din defensiva echipei antrenate de Chivu și i-a oferit un sfat antrenorului român.

„În finala Ligii Campionilor, Inter a primit cinci goluri, la Udine două, acum patru. Când un antrenor nou vine la o echipă, nu poate pur și simplu să continue pe calea predecesorului său.

Ai nevoie de idei diferite, de mai multă atenție și de o nouă abordare. Problema este că, de multe ori, te bazezi pe aceleași persoane, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi ceva, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite.

Juventus a câștigat datorită intrării lui Adzic în ultimele minute. Așadar, nu înțeleg de ce Inter l-a adus pe Pio Esposito acasă fără să-i acorde timp de joc. Acestea sunt detaliile care, în final, fac cu adevărat diferența”, a declarat Walter Zenga, potrivit fcinternews.it.

Totodată, fostul antrenor de la Steaua și Dinamo a mai vorbit și despre calitățile lui Adzic, cel care a adus victoria lui Juventus cu un șut din afara careului.

„Când primești goluri din afara careului, este ușor să te gândești imediat la o eroare a portarului. În realitate, aceste șuturi sunt foarte greu de anticipat.

Mă gândesc în special la ultimul gol: mingea nu se rotește în aer, nu are efect și ajunge în poartă într-o clipă. În loc să vorbesc despre vină, aș sublinia abilitatea jucătorului care a executat șutul”, a mai adăugat Zenga, conform sursei citate.

473 de meciuri
a jucat Walter Zenga pentru Inter

Cristi Chivu: „Prestație excelentă, dar ne-a lipsit claritatea”

Am avut o prestație excelentă în ambele reprize, dar trebuie să înțelegi anumite momente. Am venit aici să jucăm, să încercăm să câștigăm, dar cu siguranță ne-a lipsit puțină claritate. Mai ales în ultimele zece minute.

Nu mă uit niciodată la erori individuale, nu este corect să vorbesc despre un singur individ. Au fost cu siguranță momente pe care le-am fi putut și ar fi trebuit să le gestionăm mai bine.

La Juve, nimănui nu i-a fost rușine să degajeze mingea în tribune în momente dificile...

Trebuie să înțelegi când poți face anumite lucruri și când nu poți. Am depus mult efort pentru a schimba situația și, în final, ar fi trebuit să facem anumite lucruri mai bine. Este o chestiune de mentalitate și de experiență.

Mă uit la ce am făcut bine astăzi și în repriza a doua împotriva lui Udinese. Mergem mai departe și continuăm să muncim.

De asemenea, trebuie să lăsăm trecutul în urmă pentru a merge mai departe și a continua să muncim bine, așa cum am făcut până acum”, a declarat Cristi Chivu.

FOTO Bucuria lui Chivu la 3-2 pentru Inter

Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (1).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (2).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (3).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (4).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (5).jpeg
