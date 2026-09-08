„Bunica mea ar fi alergat mai mult!” Chivu și Mourinho, față în față în UCL.  Cele cinci episoade memorabile care le-au marcat relația +6 foto
Cristian Chivu și Jose Mourinho. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Bunica mea ar fi alergat mai mult!” Chivu și Mourinho, față în față în UCL. Cele cinci episoade memorabile care le-au marcat relația

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 12:41
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 12:41
  • Cristi Chivu (45 de ani) și Jose Mourinho (63 de ani) se întâlnesc în această seară, în prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.
  • Cu această ocazie, Gazzetta dello Sport a rememorat 5 momente-cheie ale relației dintre cei doi, din vremea când românul era elevul portughezului.
  • Real Madrid - Inter Milano se joacă astăzi, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Cei doi tehnicieni vor fi față în față în această seară, pe „Santiago Bernabeu”, primul duel direct de când ambii ocupă poziția de antrenor principal.

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Prima contră din 2009. Mourinho: „Bunica mea ar fi alergat mai mult”

În ianuarie 2009, în primul sezon al lui Mourinho pe „Giuseppe Meazza”, Inter pierdea scor 1-3 cu Atalanta. Atunci, Chivu a jucat pe stânga, în fața lui Maxwell, și a fost înlocuit după 30 de minute.

Ulterior, la analiza video, Mourinho nu a ezitat să-l critice dur: „Bunica mea ar fi alergat mai mult decât tine…”.

Deși momentul a lăsat un gust amar în vestiar, Chivu a povestit în 2022 că a înțeles că intențiile tehnicianului erau unele bune.

„M-am gândit la ce aș fi putut face mai mult, dar la sfârșitul ședinței mi-a spus că în următorul meci voi juca titular în centrul apărării. Reușește întotdeauna să te facă să dai tot ce ai mai bun”, a spus Chivu, potrivit gazzetta.it.

Returul semifinalei cu Barcelona. Mourinho: „Cea mai frumoasă înfrângere”

Al doilea moment-cheie a avut loc pe 28 aprilie 2010, cu ocazia returului semifinalei cu Barcelona din Liga Campionilor.

„Nerazzurrii” câștigaseră cu 3-1 în tur, însă Thiago Motta a fost eliminat în minutul 28 al meciului de pe Camp Nou.

Chivu a fost trimis ca extremă în fața lui Zanetti, iar Inter a pierdut doar cu 1-0, după ce s-a apărat prin toate mijloacele.

„Cea mai frumoasă înfrângere din cariera mea”, a spus Jose Mourinho, după meciul care i-a adus calificarea în finala Ligii Campionilor, chiar în fața campioanei en-titre.

Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago
Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago

Galerie foto (6 imagini)

Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago
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Meciul decisiv pentru titlu. Chivu: „Mi-a spus că mă lasă să mă odihnesc”

În mai 2010, Inter juca meciul decisiv pentru titlu cu Siena, pe Artemio Franchi, în ultima etapă a sezonului. O victorie o făcea pe Inter campioana Italiei.

Mourinho a decis să-l menajeze pe Chivu la acest meci, pentru finala Ligii, contra lui Bayern, programată 6 zile mai târziu, lucru care l-a deranjat pe român la acea vreme.

„Mi-a spus că mă va lăsa să mă odihnesc la Siena pentru a-mi recăpăta forțele fizice și mentale. La început, evident, nu am primit prea bine vestea, dar apoi am înțeles”, a explicat Chivu ulterior.

Acesta a fost introdus pe teren cu 15 minute înainte de final, în locul lui Sneijder, pentru a proteja rezultatul. Planul a mers perfect, iar Inter a câștigat un nou Scudetto, al treilea din cariera lui Chivu.

„Profeția” Robben. Chivu: „Mi-a prezis ce urma să se întâmple”

După titlul cucerit a urmat marea finală a Ligii Campionilor. Mourinho a pregătit strategia și tactica pentru fiecare jucător.

Ținta pentru Cristi Chivu? Arjen Robben, unul dintre cei mai periculoși oameni de atac ai bavarezilor.

„Mourinho mi-a prezis ce urma să se întâmple: «Îl vei marca pe Robben, îl vei urmări chiar și la toaletă, dar vei primi un cartonaș galben, așa că îl voi alinia pe Zanetti ca fundaș stânga, iar tu vei juca mijlocaș central. Te voi schimba în minutul 80»”, a explicat Chivu, legat de indicațiile primite.

Totul s-a întâmplat exact cum a „prezis” „The Special One”. A primit cartonaș galben și a fost înlocuit în minutul 79.

Chivu a povestit apoi că, după fluierul final, a mers la toaletă să fumeze o țigară pentru a se elibera de emoțiile finalei.

Cel mai greu moment al carierei. Chivu: „Când ești la un pas de ce e mai rău, privești altfel viața”

Ultimul și, poate, cel mai important moment dintre cei doi a avut loc înainte de succesele de mai sus.

6 ianuarie 2010, cel mai greu moment al carierei lui Chivu. Ciocnirea violentă din meciul Chievo - Inter, cu Sergio Pellissier. Românul a ajuns de urgență la spital, unde a fost operat la cap, fiindu-i pusă viața în pericol.

„Când ești la un pas de ce e mai rău, îți schimbi modul de a privi viața”, transmitea apoi Cristi Chivu, care a fost nevoit să joace cu o cască de protecție din acel moment.

A revenit pe gazon după câteva luni și a povestit adesea cum Mourinho i-a fost mereu alături.

„Mă suna în fiecare seară, apoi, la sfârșitul lunii ianuarie, m-a întrebat când voi reveni. Erau zilele în care se întocmea lista pentru Liga Campionilor. I-am răspuns că în martie voi fi disponibil și că vreau să fiu acolo.

Așa s-a și întâmplat, iar Chivu a intrat în istorie cucerind „tripla” în acel sezon, sub comanda celui pe care îl va întâlni ca adversar în această seară.

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