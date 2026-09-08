Probleme pentru Ianis Hagi A fost schimbat după doar 40 de minute în Turcia » Explicația seacă a antrenorului: „Asta e”
Ianis Hagi
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Probleme pentru Ianis Hagi A fost schimbat după doar 40 de minute în Turcia » Explicația seacă a antrenorului: „Asta e”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 12:54
  • Ianis Hagi (27 de ani) a fost schimbat în minutul 40 al partidei cu Rizespor, la primul meci din acest sezon în care începuse ca titular.
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Cu un start de sezon dificil, în care a ratat primele două partide, internaționalul român a fost înlocuit rapid de antrenorul Joao Pereira, care voia ca jocul echipei să arate altfel.

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Joao Pereira: „Nu am avut prea multă posesie, nu câștigam duelurile”

Ulterior, tehnicianul a explicat motivul pentru care l-a înlocuit pe Hagi atât de devreme.

„Yusuf (n.r. - Ozdemir, cel care l-a înlocuit pe Ianis) s-a antrenat în weekend pe poziția pe care a jucat-o Ruan. Am schimbat modul de antrenament cu Hagi. Nu am avut prea multă posesie, nu câștigam duelurile.

Este primul meci în care Hagi a fost titular. Și a fost decizia mea. Trebuie să aduc puțin mai multă viteză.
Vreau să pun puțin mai mult accent pe dueluri și pe toate aspectele. L-am schimbat pe Hagi, dar asta e.

Toată lumea este importantă. Hagi a fost titular, ar fi putut fi și Yusuf titular. Fatih a jucat excelent astăzi. Omar (n.r. - Ben Ali) și Elia, când au intrat pe teren, au ajutat echipa, așa cum ați văzut.

Trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru Alanyaspor.
Și nu contează dacă sunt 5 minute, 30 de minute sau 45 de minute. Ceea ce trebuie să facem este să dăm tot ce avem mai bun și să ajutăm echipa”, a declarat Joao Pereira, pentru beIN Sports.

56 de minute
a bifat Ianis Hagi, în primele 4 etape din acest sezon

De cealaltă parte, Valentin Mihăilă și Iustin Doicaru au fost introduși pe teren la Rizespor în repriza secundă.

Alanyaspor s-a impus cu 1-0, iar Mihăilă a trecut pe lângă golul egalizator, după o ocazie în minutul 73. Reluarea sa din 6 metri a fost exact pe direcția portarului.

Situația dificilă pe care o traversează Ianis Hagi ar putea reprezenta o problemă și pentru selecționerul Gică Hagi.

Aflat pe lista preliminară pentru meciurile din Liga Națiunilor, Ianis ar putea avea dificultăți în ceea ce privește prezența la primul meci, contra Suediei, pe 25 septembrie.

Lotul preliminar al României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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