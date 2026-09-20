U CRAIOVA - FCSB 5-0. Mihai Rotaru (53 de ani), acționarul majoritar al grupării din Bănie, a coborât pe gazon imediat după victoria din etapa #10 a Superligii.

Patronul U Craiova i-a îmbrățișat pe jucători și a sărbătorit alături de aceștia succesul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Universitatea Craiova a câștigat categoric derby-ul cu FCSB, după ce Al-Hamlawi și Elisor au reușit câte o „dublă”, iar pe lista marcatorilor a apărut și numele lui Alexandru Cicâldău.

Mihai Rotaru a coborât pe teren și l-a îmbrățișat pe Nicușor Bancu

După ce a urmărit partida de la tribuna oficială, Mihai Rotaru a coborât pe gazon imediat după fluierul final al arbitrului Horațiu Feșnic.

Patronul Universității Craiova i-a îmbrățișat pe fotbaliști, iar primul către care s-a îndreptat a fost căpitanul Nicușor Bancu. Cei doi s-au îmbrățișat, apoi au plecat împreună spre vestiare.

Bancu împlinise 34 de ani cu o zi înaintea meciului cu FCSB, iar victoria a venit ca un cadou perfect după aniversarea sa.

Al-Hamlawi a marcat în minutele 29 și 45+3, Cicâldău a dus scorul la 3-0 în minutul 57, iar Elisor a stabilit rezultatul final prin reușitele din minutele 69 și 87.

VIDEO. FCSB, umilință totală cu U Craiova: golul lui Elisor a dus la un scor neverosimil în derby-ul din Superliga!

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