Rotaru, în culmea fericirii! FOTO. Ce a făcut patronul  Universității Craiova imediat după 5-0 cu FCSB +25 foto
Mihai Rotaru. Foto: fanatik.ro
Superliga

Rotaru, în culmea fericirii! FOTO. Ce a făcut patronul Universității Craiova imediat după 5-0 cu FCSB

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 09:32
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 09:32
  • U CRAIOVA - FCSB 5-0. Mihai Rotaru (53 de ani), acționarul majoritar al grupării din Bănie, a coborât pe gazon imediat după victoria din etapa #10 a Superligii.
  • Patronul U Craiova i-a îmbrățișat pe jucători și a sărbătorit alături de aceștia succesul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Universitatea Craiova a câștigat categoric derby-ul cu FCSB, după ce Al-Hamlawi și Elisor au reușit câte o „dublă”, iar pe lista marcatorilor a apărut și numele lui Alexandru Cicâldău.

„Facem tot posibilul să supraviețuim” Cezar Crețu dezvăluie pentru GOLAZO.ro cât costă o carieră în tenis: „Nici nu se pune problema de o vacanță”
Citește și
„Facem tot posibilul să supraviețuim” Cezar Crețu dezvăluie pentru GOLAZO.ro cât costă o carieră în tenis: „Nici nu se pune problema de o vacanță”
Citește mai mult
„Facem tot posibilul să supraviețuim” Cezar Crețu dezvăluie pentru GOLAZO.ro cât costă o carieră în tenis: „Nici nu se pune problema de o vacanță”

Mihai Rotaru a coborât pe teren și l-a îmbrățișat pe Nicușor Bancu

După ce a urmărit partida de la tribuna oficială, Mihai Rotaru a coborât pe gazon imediat după fluierul final al arbitrului Horațiu Feșnic.

Patronul Universității Craiova i-a îmbrățișat pe fotbaliști, iar primul către care s-a îndreptat a fost căpitanul Nicușor Bancu. Cei doi s-au îmbrățișat, apoi au plecat împreună spre vestiare.

Mihai Rotaru și Nicușor Bancu, după victoria Universității Craiova cu FCSB, scor 5-0. Foto: fanatik.ro
Mihai Rotaru și Nicușor Bancu, după victoria Universității Craiova cu FCSB, scor 5-0. Foto: fanatik.ro

Galerie foto (25 imagini)

Mihai Rotaru și Nicușor Bancu, după victoria Universității Craiova cu FCSB, scor 5-0. Foto: fanatik.ro Mihai Rotaru și Nicușor Bancu, după victoria Universității Craiova cu FCSB, scor 5-0. Foto: fanatik.ro Mihai Rotaru și Nicușor Bancu, după victoria Universității Craiova cu FCSB, scor 5-0. Foto: fanatik.ro Mihai Rotaru și Nicușor Bancu, după victoria Universității Craiova cu FCSB, scor 5-0. Foto: fanatik.ro Mihai Rotaru și Nicușor Bancu, după victoria Universității Craiova cu FCSB, scor 5-0. Foto: fanatik.ro
+25 Foto
labels.photo-gallery

Bancu împlinise 34 de ani cu o zi înaintea meciului cu FCSB, iar victoria a venit ca un cadou perfect după aniversarea sa.

Al-Hamlawi a marcat în minutele 29 și 45+3, Cicâldău a dus scorul la 3-0 în minutul 57, iar Elisor a stabilit rezultatul final prin reușitele din minutele 69 și 87.

VIDEO. FCSB, umilință totală cu U Craiova: golul lui Elisor a dus la un scor neverosimil în derby-ul din Superliga!

Citește și

VIDEOREPORTAJ Cel mai lat pod din România pe care nu vor circula niciodată mașini. E pe autostrada Sibiu – Pitești și rezolvă o mare problemă din munți
VIDEOREPORTAJ Cel mai lat pod din România pe care nu vor circula niciodată mașini. E pe autostrada Sibiu – Pitești și rezolvă o mare problemă din munți
VIDEOREPORTAJ Cel mai lat pod din România pe care nu vor circula niciodată mașini. E pe autostrada Sibiu – Pitești și rezolvă o mare problemă din munți
Universitatea Craiova liga 1 fcsb mihai rotaru nicusor bancu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:31
Silviu Tudor Samuilă Școala veche a lui Armstrong
Silviu Tudor Samuilă Școala veche a lui Armstrong
10:59
Tănase, gol în Cipru FOTO. Fostul căpitan de la FCSB a bifat prima reușită la noua formație
Tănase, gol în Cipru FOTO. Fostul căpitan de la FCSB a bifat prima reușită la noua formație
10:13
Show în vestiar FOTO. „Câinii” și-au arătat mușchii după ce au umilit Farul. Ce mesaj a postat Dinamo
Show în vestiar FOTO. „Câinii” și-au arătat mușchii după ce au umilit Farul. Ce mesaj a postat Dinamo
09:12
„Afectează imaginea clubului” VIDEO. Farul, reacție dură după ce o torță aruncată de propriii fani a lovit o mamă și un copil
„Afectează imaginea clubului” VIDEO. Farul, reacție dură după ce o torță aruncată de propriii fani a lovit o mamă și un copil
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Top stiri
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Superliga
20.09
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Denis Alibec, eliminat! Conflict pe tunel la pauza meciului  Dinamo - Farul
Superliga
20.09
Denis Alibec, eliminat! Conflict pe tunel la pauza meciului Dinamo - Farul
Citește mai mult
Denis Alibec, eliminat! Conflict pe tunel la pauza meciului  Dinamo - Farul
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
Nationala
20.09
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB. Varianta dezastruoasă: revine în februarie!
Citește mai mult
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
FOTO | Grădina casei Capsali, locul celor mai aprinse dezbateri din Vechiul București. Prea puțin știutul ritual de duminicădin acest adevărat Speakers Corner
B365
20.09
FOTO | Grădina casei Capsali, locul celor mai aprinse dezbateri din Vechiul București. Prea puțin știutul ritual de duminicădin acest adevărat Speakers Corner
Citește mai mult
FOTO | Grădina casei Capsali, locul celor mai aprinse dezbateri din Vechiul București. Prea puțin știutul ritual de duminicădin acest adevărat Speakers Corner

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 26 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share