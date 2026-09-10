Karim Benzema (38 de ani) a avut o replică acidă pentru Yoann Riou, jurnalist L'Equipe, care l-a criticat pe atacantul francez.

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Liber de contract după despărțirea de Al Hilal, Benzema a fost întrebat la începutul acestei săptămâni, la un eveniment organizat cu ocazia Cupei Mondiale de Esports, unde se consideră în ierarhia celor mai mari atacanți din toate timpurile.

Francezul s-a plasat pe podium, în spatele idolului său din copilărie, Ronaldo Nazario.

Karim Benzema, replică acidă pentru jurnalistul Yoann Riou: „E târziu, du-te la culcare”

Jurnalistul Yoann Riou, de la L'Equipe, nu a fost de acord cu declarația fostului Balon de Aur, afirmând că francezul nu este printre primii 20 marcatori din istoria fotbalului.

„Cu tot respectul pentru Benzema, fotbalul nu a început în 2010. Fotbalul are zeci de ani de istorie. Îl avem, de exemplu, pe Gerd Müller, câștigătorul Balonului de Aur din 1970. Nu vreau să-l jignesc, dar, pentru mine, el nici măcar nu se află printre primii 20”, a declarat Yoann Riou, citat de 20min.ch.

Ulterior a adăugat: „Nu e nici măcar în top 30!”.

Benzema i-a dat replica lui Yoann Riou printr-un comentariu lăsat la postarea publicată de L'Equipe:

„E târziu, du-te la culcare, mâine te trezești devreme!”, a fost comentariul lăsat de Benzema.

Comentariul lăsat de Karim Benzema/ Foto: captură Instagram

Yoann Riou: „Nu a câștigat două Cupe Mondiale și nici două Baloane de Aur”

După replica lui Benzema, Riou a revenit cu o nouă reacție, argumentându-și afirmațiile:

„Ieri, într-un mod respectuos și politicos, am spus că Karim Benzema nu se numără printre cei mai buni 20 de marcatori din istorie.

Este important cuvântul «marcator», pentru că aici vorbim despre un jucător care nu este neapărat atacant central, ci poate fi mijlocaș sau extremă, dar care a înscris un număr impresionant de goluri, unele dintre ele memorabile în istoria fotbalului.

Evident că Karim Benzema este un fotbalist fantastic, un atacant central fantastic, un atacant fantastic și un marcator fantastic.

A avut o poveste extraordinară la Real Madrid: este al doilea cel mai bun marcator din istoria clubului și al patrulea cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor.

A avut o carieră incredibilă și este o legendă a lui Real Madrid. A câștigat cinci Ligi ale Campionilor. Este absolut impresionant și modul în care a jucat pentru ceilalți, altruismul său fiind mereu extraordinar.

A reinventat chiar postul de atacant central, însă există și problema echipei naționale a Franței. Nu a câștigat două Cupe Mondiale și nici două Baloane de Aur.

Ceea ce este extraordinar la această dezbatere este că ne oferă ocazia să facem o incursiune în istoria fotbalului, să ne întoarcem la originile și la trecutul acestui sport.

Vom vorbi despre jucători care au intrat în eternitate, uneori pentru o singură ediție a Cupei Mondiale, alteori pentru decenii întregi.

Orice clasament este subiectiv, pasional, vine din inimă, din instinct, este sentimental și personal.

Așadar, acesta este topul meu 20 al celor mai buni marcatori din istorie. Evident, numele nu sunt într-o anumită ordine: Kylian Mbappe, Gerd Muller, Just Fontaine, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Sandor Kocsis și Alfredo Di Stefano”, a declarat Yoann Riou.

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