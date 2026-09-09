Liga Campionilor Erori uriașe în meciul lui Chivu cu Real Madrid + Răzvan Marin, decisiv la debut! +13 foto
Liga Campionilor. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Liga Campionilor Erori uriașe în meciul lui Chivu cu Real Madrid + Răzvan Marin, decisiv la debut!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 00:04
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 00:36
  • Real Madrid a învins-o pe Inter, scor 2-1, într-un duel care i-a pus față în față pe Jose Mourinho și Cristi Chivu.
  • În primele două meciuri, AEK Atena a învins-o pe LASK Linz, scor 1-0, după un supergol marcat de Răzvan Marin. Aston Villa a trecut și ea de Club Brugge, 3-2.
  • Toate meciurile din UCL pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante sunt în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
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A fost ploaie de goluri în prima seară a noului sezon din Liga Campionilor! Club Brugge și Aston Villa au dat recital într-un meci cu 5 reușite, în timp ce Răzvan Marin i-a adus lui AEK Atena prima victorie în cea mai tare competiție europeană intercluburi, după 20 de ani.

Capul de afiș al serii l-a reprezentat duelul dintre Real Madrid și Inter, prima confruntare din postura de antrenor a lui Cristi Chivu împotriva mentorului său, Jose Mourinho.

Gruparea de pe „Bernabeu” s-a impus cu mari emoții. O eroare în defensivă și o gafă a portarului Martinez au făcut diferența.

Spectacolul nu a lipsit nici în dueluri Porto - Manchester City, Borussia Dortmund - Villareal și Lille - Betis.

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Real Madrid - Inter Milano 2-1

  • Au marcat: Mbappe ('14), Valverde ('23) / Carlos Augusto ('77)
  • Arbitru: Michael Oliver (Anglia)

Dortmund - Villarreal 3-2

  • Au marcat: Veiga ('53, aut), Guirassy ('80, '85) / Mourino ('66), Guirassy ('90+4, aut)
  • Arbitru: Simone Sozza (Italia)

Porto - Manchester City 0-2

  • A marcat: Haaland ('47, '90+1)
  • Arbitru: Szymon Marciniak

Lille - Betis Sevilla 2-3

  • Au marcat: Ueda ('12), Alexsandro ('36) / Batra ('33, '49), Parrott ('53)
  • Arbitru: Georgi Kabakov (Bulgaria)

AEK Atena - LASK Linz 1-0

  • A marcat: Răzvan Marin ('21)
  • Arbitru: Luis Godinho (Portugalia)

Răzvan Marin, gol de zile mari la debutul în faza principală din Liga Campionilor!

În minutul 21 al partidei de la Atena, AEK a beneficiat de o lovitură liberă de la marginea careului. Răzvan Marin și-a asumat execuția și a trimis balonul direct în vinclul porții apărate de Lukas Jungwirth.

AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport
AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (13 imagini)

AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport AEK Atena - LASK Linz. Golul spectaculos al lui Răzvan Marin. Foto: captură Prima Sport
+13 Foto
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Pentru internaționalul român a fost a treia reușită din acest sezon. Marin marcase și în play-off-ul Ligii Campionilor, la returul cu Levski Sofia, câștigat de campioana Greciei cu scorul de 4-0.

Incredibil! Experimentatul Răzvan Marin execută o lovitură liberă din stânga. În zid se află cinci jucători, dar românul trimite mingea cu efect pe lângă ei și pe lângă portarul Lukas Jungwirth, trimitând-o în colțul din dreapta sus UEFA, pe comentariul live despre golul marcat de Răzvan Marin

Club Brugge - Aston Villa 2-3

  • Au marcat: Vetlesen ('19), Tresoldi ('61, pen) / McGinn ('11), Buendia ('22), Jackson ('43)
  • Arbitru: Sandro Scharer (Elveția)

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