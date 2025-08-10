„Am jucat și pentru Dinamo” Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am primit sute de mesaje de la dinamoviști” » Ce a declarat Florin Purece

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Raul Rotund (19 ani) și Florin Purece (33 de ani) au vorbit despre victoria reușită duminică seară, pe Ghencea

Raul Rotund, fotbalist împrumutat de Unirea Slobozia de la Dinamo, a marcat unicul gol al partidei din Ghencea.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am jucat și pentru Dinamo”

Raul Rotund a declarat că, la finalul partidei cu FCSB, majoritatea mesajelor de felicitare au venit din partea suporterilor dinamoviști.

„În această seară am jucat și pentru Dinamo, dar și pentru mine. A fost foarte multă muncă, am alergat ca niște câini.

S-a văzut că ne-am dorit foarte mult și cred că asta a făcut diferența.

M-am uitat prin mesaje după meci, am primit în jur de 300-350 de mesaje. Cred că majoritatea erau din partea dinamoviștilor, sincer, m-aș bucura să fie toate de la ei ”, a declarat Raul Rotund, la Digi Sport.

Florin Purece, după victoria cu FCSB: „Trebuie să depășim performanțele de anul trecut”

„În primul rând e o victorie pentru spiritul Sloboziei. Echipa trebuie să crească și la asta lucrăm cu toții. Sper să reușim să depășim performanțele de anul trecut.

Atunci când trăiești meciul și îți dorești cu adevărat, norocul o să fie de partea ta. Dacă stai pe călcâie n-o să primești nimic. Noi ne-am dorit foarte mult să câștigăm astăzi.

Trebuie să demonstrăm în continuare, să arătăm maturitate. Deja a trecut un an peste Slobozia în Liga 1. (n.r. ce s-a întâmplat în vestiar) Am făcut o poză și l-am felicitat pe chelios (n.r. portarul Rusu) că era din bară în bară.

A fost în mare formă astăzi, îi mulțumim și îl felicităm. Este un portar foarte valoros, 45, 50 % din victorie e a lui”, a declarat Florin Purece.

VIDEO. Golul marcat de Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-1

