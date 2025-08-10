„Am jucat și pentru Dinamo”  Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am primit sute de mesaje de la dinamoviști” » Ce a declarat Florin Purece  +13 foto
Raul Rotund FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Am jucat și pentru Dinamo” Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am primit sute de mesaje de la dinamoviști” » Ce a declarat Florin Purece

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 23:14
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 00:14
  • FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Raul Rotund (19 ani) și Florin Purece (33 de ani) au vorbit despre victoria reușită duminică seară, pe Ghencea

Raul Rotund, fotbalist împrumutat de Unirea Slobozia de la Dinamo, a marcat unicul gol al partidei din Ghencea.

S-a stins FCSB. Zero! Concluzii în Ghencea » Campioanei nu i-a ieșit nimic nici cu Slobozia: care a fost singura sclipire
Citește și
S-a stins FCSB. Zero! Concluzii în Ghencea » Campioanei nu i-a ieșit nimic nici cu Slobozia: care a fost singura sclipire
Citește mai mult
S-a stins FCSB. Zero! Concluzii în Ghencea » Campioanei nu i-a ieșit nimic nici cu Slobozia: care a fost singura sclipire

FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am jucat și pentru Dinamo”

Raul Rotund a declarat că, la finalul partidei cu FCSB, majoritatea mesajelor de felicitare au venit din partea suporterilor dinamoviști.

„În această seară am jucat și pentru Dinamo, dar și pentru mine. A fost foarte multă muncă, am alergat ca niște câini.

S-a văzut că ne-am dorit foarte mult și cred că asta a făcut diferența.

M-am uitat prin mesaje după meci, am primit în jur de 300-350 de mesaje. Cred că majoritatea erau din partea dinamoviștilor, sincer, m-aș bucura să fie toate de la ei”, a declarat Raul Rotund, la Digi Sport.

Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)
Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (13 imagini)

Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1) Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1) Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1) Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1) Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)
+13 Foto
labels.photo-gallery

Florin Purece, după victoria cu FCSB: „Trebuie să depășim performanțele de anul trecut”

„În primul rând e o victorie pentru spiritul Sloboziei. Echipa trebuie să crească și la asta lucrăm cu toții. Sper să reușim să depășim performanțele de anul trecut.

Atunci când trăiești meciul și îți dorești cu adevărat, norocul o să fie de partea ta. Dacă stai pe călcâie n-o să primești nimic. Noi ne-am dorit foarte mult să câștigăm astăzi.

Trebuie să demonstrăm în continuare, să arătăm maturitate. Deja a trecut un an peste Slobozia în Liga 1. (n.r. ce s-a întâmplat în vestiar) Am făcut o poză și l-am felicitat pe chelios (n.r. portarul Rusu) că era din bară în bară.

A fost în mare formă astăzi, îi mulțumim și îl felicităm. Este un portar foarte valoros, 45, 50 % din victorie e a lui”, a declarat Florin Purece.

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg

Galerie foto (10 imagini)

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (2).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (4).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul marcat de Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-1

Citește și

Mihăilă, debut la Rizespor Fotbalistul naționalei, titular în înfrângerea usturătoare suferită de formația turcă 
Stranieri
23:21
Mihăilă, debut la Rizespor Fotbalistul naționalei, titular în înfrângerea usturătoare suferită de formația turcă
Citește mai mult
Mihăilă, debut la Rizespor Fotbalistul naționalei, titular în înfrângerea usturătoare suferită de formația turcă 
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
Superliga
22:49
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
Citește mai mult
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
liga 1 Unirea Slobozia fcsb raul rotund Florin Purece
Știrile zilei din sport
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
Superliga
00:41
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
Citește mai mult
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
Superliga
10.08
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
Citește mai mult
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Superliga
10.08
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Citește mai mult
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard  a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Campionate
10.08
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Citește mai mult
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard  a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:27
Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»”
Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu  Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»”
11:47
Becali nu se teme de Șucu Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor”
Becali nu se teme de Șucu  Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor”
10:49
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
10:20
FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”
FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Campionate
10.08
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Citește mai mult
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”
Superliga
10.08
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit: „Multe greșeli!”
Citește mai mult
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia
Superliga
10.08
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia
Citește mai mult
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 124 CFR Cluj 47 dinamo bucuresti 24 rapid 24 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share