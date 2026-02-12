Cristian Geambașu FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova +11 foto
Cristian Geambașu FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

alt-text Cristian Geambașu
Publicat: 12.02.2026, ora 23:09
Actualizat: 12.02.2026, ora 23:14
  • Campioana a ieșit din nou prematur din cursa pentru Cupa României, numai că jocul, trebuie să dea de gândit oltenilor pentru meciul de peste mai puțin de 4 zile. Un 2-2 final care premiază totuși fotbalul spectaculos

Meci viu între echipele cu cele mai bune loturi din fotbalul românesc. Universitatea Craiova și FCSB. Poate chiar în ordinea aceasta.

În condițiile în care nici unii, nici ceilalți nu au intrat în joc cu garniturile standard, calitatea partidei a fost intactă. Ați simțit că nu era Bancu pe teren? Dar Cicâldău? E de discutat dacă absența lui Romanchuk a trecut și ea neobservată. Mai degrabă nu.

Cât a cântărit accidentarea lui Tănase?

Dincolo de momentele umoristice asigurate de Dawa, ale cărui respingeri au provocat panică în propriul careu, au mai fost mâini moarte în distribuția campioanei.

Una dintre ele, Octavian Popescu, dar asta este deja loc comun. Cel puțin acum „Tavi” are scuza că a fost trimis în flancul drept, pe stânga jucând Thiam. A cui a fost fantezia aceasta nu e greu de bănuit.

Altă vulnerabilitate a FCSB a fost Pantea. Apasă senzația că Pantea nu a progresat. Nici în precizia paselor, nici în implicare.

Probabil că la pasivul prestației roș-albaștrilor a cântărit mult și ieșirea prematură din joc a lui Tănase, accidentat. Ruptură musculară, doar contractură? Doar Marjana poate ști.

Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport
Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport

Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport
Cert este că intrarea lui Lixandru în locul celui accidentat a oferit mai multă determinare defensivă la mijlocul terenului, dar și mai puțină fantezie ofensivă.

Schimbări bune, schimbări proaste

La pauză, la FCSB au fost operate două schimbări. Radunovic în locul lui Pantea, logic, și Miculescu în locul lui Bîrligea. Posibil pe considerentul că Bîrligea trebuie odihnit în vederea celuilalt meci între Craiova și FCSB.

După golul rapid înscris de Florin Ștefan la o acțiune la care l-a lăsat pe drum pe Vali Crețu părea că oltenii sunt stăpânii meciului.

Impresie falsă, pentru că FCSB are nevoie doar de o jumătate de deget pentru a se agăța de adversar.

Golul lui David Popa (intrat în locul lui Joao Paulo), șut puternic cu stângul, între bară și mâna lui Isenko pledează pentru încrederea care trebuie acordată celor tineri și foarte tineri.

Popescu a avut calificarea în bocanc!

La 2-2, FCSB era eliminată din Cupă, iar Craiova și-a început deja clasicul festival al ratărilor. Neatenția la utima pasă, superficialitatea lui Monday Etim sau Asad Al-Hamlawi au băgat din nou în joc FCSB-ul.

Doar că Octavian Popescu după ce l-a lăsat pe drum pe Teles a șutat puțin pe lângă poarta apărată de Isenko.

Dacă a avut o constantă, acest meci între probabil cele mai puternice echipe ale noastre (faceți totuși abstracție de felul în care arată clasamentul primei ligi) acelea au fost ritmul și spectaculozitatea.

Specialiștii vor găsi tot felul de cusururi, dar tu ca amator de fotbal consistent și cu doză de imprevizibil nu ai cum să nu fii mulțumit.

2-2 scor final, FCSB nu merge nici anul acesta mai departe în Cupa României, deși acum și-ar fi dorit, iar Craiova își asigură o plasă de siguranță. De n-o fi campionatul, să fie cupa.

