„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid

Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre situația lui Kader Keita (25 de ani), jucătorul echipei care a fost implicat într-un accident rutier marți dimineața.

Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, în jurul orei 05:45, așa cum a relatat anterior GOLAZO.ro, iar o femeie a ajuns în stare gravă la spital, în timp ce jucătorul a plecat de la locul accidentului.

Victor Angelescu, despre starea lui Kader Keita: „În momentul de față nu este bine”

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a venit cu detalii despre starea lui Kader Keita, după ce a fost reținut timp de 24 de ore și, ulterior, a primit control judiciar din partea instanței.

„A primit interdicție de a părăsi țara. Vă dați seama că în momentul de față nu este bine, din punct de vedere psihic.

Vom aștepta să mai treacă (n.r. - timpul), să vedem exact ce se întâmplă cu acest caz, ce se întâmplă cu victima și după aceea își va exercita dreptul la muncă, după ce va fi apt din punct de vedere mental, să înceapă să se antreneze și să poată să joace.

A fost astăzi la bază să vorbească cu noi și cu jucătorii și în momentul de față, cred că mental nu e, vă dați seama că nu are cum să fie ok.

Dar repet că noi în momentul de față încercăm să ne focusăm pe meciul cu Craiova (n.r. - de duminică, din etapa 30) și nu pe situația asta”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

VIDEO. Accidentul produs de Kader Keita

Victor Angelescu: „Nu e în niciun caz examenul final”

În ultima etapă a sezonului regulat, Rapid se va duela cu Universitatea Craiova, duminică, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Președintele clubului giuleștean este conștient de valoarea echipei pregătite de Filipe Coelho, dar spune că Rapid trebuie să câștige meciul pentru a se apropia la un singur punct de liderul din Liga 1.

„Craiova, până acum, e echipa care a arătat cel mai bine. De asta este și pe primul loc în Superliga. Am mai jucat cu ei, știm că joacă foarte bine.

Dar cred că și noi suntem într-o pantă ascendentă și cel mai bine o să vedem în ziua meciului cine va reuși să câștige.

Nu e în niciun caz examenul final. Examenele finale încep din play-off. E adevărat că pentru noi și pentru Craiova, play-off-ul începe cu această etapă, pentru că jucăm locul 1 cu locul 2.

Este foarte important meciul pentru că ne putem apropia la o diferență mică (n.r. - dacă va câștiga, atunci Rapid se va apropia la un punct de Craiova)”, a mai declarat Victor Angelescu.

Dacă vrem să câștigăm titlu, trebuie să fim mai buni decât ei. Așa că deja există presiune. Noi ne dorim titlul în acest an și asta înseamnă că trebuie să arătăm că îl și merităm. Victor Angelescu, președinte Rapid

Înaintea duelului direct, Rapid se află pe locul secund în campionat, cu 55 de puncte acumulate, în timp ce Craiova este lider, cu 59 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11 ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

