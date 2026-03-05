Cum se va numi noua Dacia FOTO. Producătorul auto din România a anunțat numele noului model: „Inspirat din anii ’80” » Toate detaliile

Dacia a anunțat, joi, numele noului crossover, al cărui design va fi dezvăluit pe 10 martie.

Dacia a fost într-o continuă evoluție de când a fost cumpărată de Renault, în 1999, iar acum compania românească urmează să lanseze un nou model, a cărui producție va începe în cea de-a doua jumătate a anului 2026, la Mioveni.

Dacia a anunțat numele noului crossover: Striker

Joi, 5 martie, Dacia a anunțat că noul crossover care va fi fabricat se va numi Striker, un nume „inspirat din anii ’80, care sugerează forță, precizie și impact”, conform unui comunicat transmis de companie.

„Terminația «ER», asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, îl integrează firesc în familia Dacia. Este un nume ușor de pronunțat, cu o fonetică puternică și memorabilă.

Derivat din expresia universală «a da lovitura / a nimeri ținta», Striker întruchipează provocarea și reflectă ambiția brandului.

Este un nume cu rezonanță, impunător, care exprimă robustețea unui model versatil, partenerul ideal de călătorie”, a mai precizat producătorul auto din România.

Designul noului model va fi dezvăluit pe 10 martie, potrivit L'Argus..

De asemenea, mașina ar putea fi lansată la Salonul Auto de la Paris, în octombrie 2026, și ar putea fi pusă în vânzare la finalul anului sau la începutul lui 2027.

Ce caracteristici va avea noul model Striker

Dacia Striker va fi un crossover break cu o lungime de aproximativ 4,6 metri. Garda la sol va fi ușor ridicată, va avea protecții de plastic în jurul roților, iar luneta va fi înclinată. În premieră, inscripția mărcii de pe hayon va fi iluminată.

Concurenții direcți ai acestui model vor fi Skoda Octavia Combi, Peugeot 308 SW, Volkswagen Golf SW şi Toyota Corolla Touring Sports.

Striker va prelua motorizările de pe modelul Bigster:

1.2 Eco-G benzină/GPL de 120 CP (cu cutie manuală sau automată cu dublu ambreiaj)

versiunea micro-hibridă 48V de 140 CP

sistemul full-hybrid 1.8 de 155 CP

versiunea 4x4 GPL de 150 CP cu punte spate electrificată

20-25.000 de euro ar putea fi prețul de pornire pentru modelul Dacia Striker

