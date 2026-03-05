Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri

Marius Niculae știe care sunt marile probleme ale lui Dinamo, cu care Zeljko Kopic se va confrunta în următoarea perioadă

Lipsa de consistență a lotului, dar și absența lui Karamoko, unul dintre puținii oameni de atac din lot, pot cântări decisiv în play-off, crede fostul atacant

Fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae, a analizat forma actuală a dinamoviștilor și crede că meciul de astăzi din Cupa României, cu Metalul Buzău, poate reprezenta momentul potrivit pentru ca echipa să revină pe linia victoriilor.

Niculae consideră că, atunci când întâlnești o echipă din liga secundă, trebuie totuși să-ți respecți statutul de favorită.

„Cupa este un obiectiv și e normal atunci când întâlnești o formație din eșalonul secund să fii favorit și să fie un prilej bun pentru Dinamo să înceapă șirul victoriilor.

Are două înfrângeri, dar nici cu Unirea Slobozia n-au fost la un nivel bun. Au stat cu emoții, cu acel gol anulat. E important să prindă gustul victoriilor”, a zis cel poreclit „Săgeată”, prezent la un eveniment organizat de Victory Cup.

Meci dificil cu CFR Cluj

După duelul din Cupă, Dinamo va avea o partidă complicată în ultima etapă a sezonului regulat, cu CFR Cluj, echipă aflată într-o formă excelentă.

„Au un meci foarte greu cu CFR Cluj, care are în campionat 10 victorii consecutive. Cei de la CFR au reușit într-un moment în care nu mai credea nimeni că poate veni cineva să-i resusciteze.

Îl cunosc pe Daniel Pancu și am lucrat la U21 împreună. E un antrenor bun și foarte pasionat de ceea ce face, iar din spiritul lui a transmis și jucătorilor și asta se vede. Nu va fi un meci ușor”.

Absența lui Karamoko poate conta

Fostul atacant al „câinilor” crede că lipsa lui Karamoko ar putea afecta parcursul echipei.

„Va conta destul de mult. Era un jucător care era în formă, care marca, un nouar veritabil, care apărea bine în fața porții. Chiar dacă n-a reușit în ultimul meci să marcheze, e important să fii acolo, aproape.

Am văzut că s-au mai făcut schimbări, cu Soro, care nu e atacant, mai e Alex Pop, care e atacant. Sper ca George Pușcaș să fie la un nivel bun. E într-un program cum au fost și alți jucători și cred că îl vom vedea repede”.

24 de meciuri a disputat Karamoko în tricoul lui Dinamo în acest sezon. A marcat șase goluri și a oferit o pasă decisivă

Problema băncii de rezerve

Niculae consideră că Dinamo nu are încă suficientă consistență în lot, aceasta fiind una dintre marile probleme ale „câinilor” în acest sezon.

„Nu știu exact ce e acolo, dar din punctul meu de vedere trebuie să ai dublură pe fiecare post, ceea ce la Dinamo nu este. S-au folosit 14-15 jucători constant.

Mai sunt tineri pe care îi cunosc de la loturile naționale, dar pentru a câștiga campionatul îți trebuie și jucători cu experiență care să vină de pe bancă și să-ți câștige meciul”.

