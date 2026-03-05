„Nu s-a asigurat” Titi Aur, fost campion de raliuri, vine cu o altă perspectivă în privința accidentului produs de Kader Keita, de la Rapid
Titi Aur, fost campion național de raliuri. Foto: IMAGO
Special

„Nu s-a asigurat” Titi Aur, fost campion de raliuri, vine cu o altă perspectivă în privința accidentului produs de Kader Keita, de la Rapid

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 13:21
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 14:12
  • Titi Aur, 62 de ani, fost campion național de raliuri și inițiatorul programului „Siguranța la volan”, a vorbit despre factorii care au avut un rol în producerea accidentului în care Kader Keita (25 de ani), fotbalist la Rapid, a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Toate detaliile, în interviul de mai jos.

GOLAZO.ro a luat legătura cu Titi Aur, fost campion național de raliuri și un cunoscut susținător al condusului preventiv, pentru a desluși motivele care au dus la producerea acestui accident.

Titi Aur: „Așa e iluminatul la noi, un bec pe undeva”

La Academia Titi Aur, există cursuri online gratuite, de conducere defensivă, precum și programul „Siguranța la volan”, care ajută șoferii să-și completeze educația rutieră.

Bună ziua! Care credeți că sunt elementele care au dus la acest accident?

Bună ziua. Deci, în accidentologie, în general, și când vorbim de accidentul rutier, face parte din capitolul ăsta mare, accidente de muncă, de aviație, de toate, se vorbește despre regula Schweitzer-ului (n.r. Șvaițer).

Ne imaginăm că un calup din acel tip de brânză îl tăiem în felii mai multe, 7, 8, 10, și fiecare felie de aia reprezintă un element. Unul e calitatea drumului, altul calitatea mașinii, altul calitatea șoferului, în sensul de cât e de bine pregătit, oboseala, nu știu, factori de mediu și așa mai departe.

Foarte rar se întâmplă accidentul de circulație când un fascicul de lumină imaginar trece doar printr-o felie, prin găurile ei. De obicei, se întâmplă când trece prin mai multe, nu neapărat prin toate.

În cazul de față, oboseala șoferului pentru că a venit cu autocarul de la Slobozia, după miezul nopții, a dormit sau n-a dormit cu gândul la meci, la rugăciune. Deci nu era nici într-un caz cu gândul la conducerea în siguranță.

Apropo de elementele care formează condițiile pentru un astfel de eveniment tragic. E, de exemplu, o problemă și cu iluminatul acelei străzi?

În primul rând, e o mare problemă cu mentalitatea șoferului român, mentalitate care se transmite tuturor celor care circulă prin România. Da, putem comenta și iluminatul, da, de fiecare dată se poate mai bine. Doar că nu putem acuza infrastructura atunci când mor oameni sau se fac accidente.

Noi trebuie, și prin lege și prin natura umană, prin conducerea preventivă, defensivă, anticipativă, cum vrem să-i spunem, trebuie să ne adaptăm la condițiile de drum.

Condițiile de drum nu înseamnă doar calitatea terasamentului, adică e asfaltul mai bun, mai rău, e macadam, e gheață, e zăpadă, ci înseamnă totul. Vizibilitatea, gradul de iluminare, aglomerația, starea noastră, starea celorlalți, în sensul dacă treci pe lângă o nuntă sau pe lângă o înmormântare, cu viteză.

Și, atunci, nu putem acuza iluminatul. Da, iluminatul poate să nu fie perfect, poate să fie insuficient ca putere de iluminat, poate să fie cu anumite umbre, cu «păcăleli», dar noi trebuie să ne adaptăm.

8 titluri naționale de campion de raliuri
are Titi Aur în carieră

Departe de mine ideea de a găsi justificări pentru accident. Vreau doar să înțelegem cât mai bine cauzele.

Sigur că da. De exemplu, un alt factor este greșeala pietonului care și-a asumat să traverseze înainte de a se asigura că toate mașinile au oprit. Când treci strada, trebuie să respecți patru lucruri, patru reguli.

1. Să treci doar pe trecerea de pietoni sau doar pe la colțul străzii, dacă nu ai trecerea de pietoni.
2. Să fii pe lumina verde a semaforului, bineînțeles dacă este semaforizată trecerea de pietoni.

Dar următoarele două sunt la fel sau mai importante decât primele.

3. Să te asiguri că toate vehiculele, mașini, motociclete, scutere, trotinete electrice au oprit.
4. Să se intersecteze privirea ta cu privirea șoferului, respectiv a șoferilor, ca să nu cumva se plece ăla de pe loc pentru că nu te-a observat. Dar asta se aplică mai ales la mașini mari, la camioane, unde ești, ca pieton, mai greu de observat.

Ei, toate aceste lucruri se învață în educația generală, la școala generală, nu la școala de șoferi. Din păcate, la noi nu se mai face de 35 de ani educație rutieră și atunci noi, pietonii, nu știm să circulăm.

Singura meserie în care nu se face protecția muncii este condusul mașinii în toate formele. Adică strungarul, frezorul, minerul, electricianul, măcelarul, toți fac protecția muncii Titi Aur, fost campion național de raliuri

Există, cu doar 2 secunde înainte de accident, o altă mașină, o dubă, care nu acordă prioritate victimei lovită de automobilul lui Keita. Are un impact psihologic asupra a ceea ce a urmat?

Da. Dacă șoferul din fața mea a trecut și eu sunt foarte aproape de mașina lui, într-un fel subconștientul îți transmite, îți induce, că nu e o problemă, că nu e un pericol. Și conducătorul autoturismului de care spui trebuie să rămână fără permis pentru neacordare de prioritate.

Și atunci, cel care a lovit pietonul a fost «afectat», dacă putem spune așa, pentru că dacă era singur pe drum, probabilitatea lovească pietonul, fiind mai atent, era mai mică.

Dar acestea nu sunt scuze, așa cum ați spus și dvs., ci doar încercări de a înțelege circumstanțele acestui accident. Pentru că scopul, normal, e să fie cât mai puține spre niciunul.

Titi Aur: „Autoritățile noastre sunt imune”

Viteză a fost un factor?

Eu n-aș putea să mă hazardez și să spun care a fost viteza automobilului când a lovit victima. Ce pot să spun e că respectiva persoană își manifesta intenția de a traversa. Mai mult, era pe trecerea de pietoni. Deci conducătorul auto n-ar fi avut voie să aibă mai mult de 30 km pe oră în zona respectivă.

De ce? Pentru că toate testele NCAP au arătat că la 30 km pe oră, dacă lovești un pieton, are mari șanse să scape. Să nu moară din impactul cu mașina. Și mai pot să spun că, «ochiometric», eu cred că viteza era mai mare de 30km/h.

Deci au existat mai mulți factori, cum spuneam. Starea de oboseală, poate nici iluminatul nu-i perfect, că dacă era un iluminat de la carte posibil ca probabilitatea să fi văzut pietonul să fi fost mai mare, pietonul care nu s-a asigurat...

Dar așa e iluminatul făcut ca la noi, un bec acolo pe undeva, deci e lumină, e bine, ia uite că nu ne scoatem ochii, noi autoritățile ne-am făcut treaba. Plus viteza. Și acel cumul de factori face să apară aceste accidente multe, cele mai multe din Europa.

De ce suntem tentați să mergem cu viteză?

Pentru că apare «efectul de turmă». Ce înseamnă efectul de turmă? Eu, șoferul, consider că trebuie să merg cu 30, cu 50 sau pe autostradă cu 110, nu cu 130. Și trec alții pe lângă mine mai tare. Trece unul, trece al doilea și automat subconștientul meu spune, «da, ce eu sunt mai prost, de ce merg atât de încet?» Și încep să merg mai tare, mai tare, altul mă vede pe mine că merg mai tare și își spune și el același lucru.

În curând, toată coloana de mașini consideră că viteza mai mare e normală. În spatele fiecărui accident vine tot sistemul de nepregătire, de asumare. Iar autoritățile noastre sunt imune la acest capitol. Nu le interesează că se moare la accidente de circulație și că avem tragedii imense.

Din păcate, nu putem da timpul înapoi. Avem o singură carte în mână și cartea se numește, din nou, cum vreau să-i spunem, prevenție, anticipare, defensivă, siguranță. Titi Aur, fost campion național de raliuri

Mai am o întrebare. Sunt sigur că există mai multe explicații psihologice, dar care e cea mai des întâlnită atunci când lovești pe cineva, încetinești, și, după aceea, ca în cazul lui Keita, continui drumul spre casă?

Din experiența discuțiilor în jurul accidentelor, dar un psiholog sau chiar un psihiatru poate să vă explice mai bine, sunt multe elemente care declanșează reacții în funcție de multe, multe lucruri.

Adică un om oprește, plânge, nu-l mai poți opri, intră în atac de panică, de nu mai știe. Altul poate fi foarte lucid și se duce și ajută victima și reacționează ca și cum n-ar fi făcut el accidentul, iar vine efectul după niște ore sau după o zi.

Altul are instinctul să fugă în ideea că scapă. Și «scăpatul» poate fi de pe două direcții, să scape de lege sau să scape de senzația că a lovit un om, că a făcut ceva rău. Să nu vadă sânge.

Cel care fuge de lege, fuge și gata. Cel care fuge de, să zic, de sânge, generic, se duce și se predă. «Domnule, n-am oprit pentru că n-am putut, mi-a fost frică, dar am sunat la 112 și am venit la poliție». Genul ăsta este absolvit într-un fel de faptul că a fugit de la locul accidentului. Ăla care fuge de lege, să zic, sau în fine de consecințe, speră că poate nu l-a văzut nimeni, poate nu îl prind.

În dimineața zilei de marți, în jurul orei 05:45, Kader Keita a provocat un accident în urma căruia o femeie, în vârstă de 67 de ani, a ajuns, în stare gravă, la spital. Fotbalistul celor de la Rapid a oprit inițial, după ce a lovit victima aflată pe trecerea de pietoni, dar apoi a părăsit locul accidentului.

Keita, care ajunsese puțin după miezul nopții în București, după ce echipa sa jucase la Slobozia, se întorcea de la slujba de dimineață la care participase. Ivorianul nu a sunat la 112 pentru a anunța că a produs un accident. Procurorii au solicitat ca jucătorul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, însă instanța a decis ca acesta să primească control judiciar.

VIDEO. Camerele au surprins accidentul provocat de Keita

Citește și

„Asta mi-a zis Mourinho”  Ce a spus „The Special One” despre Ștefan Baiaram, când i-a fost propus la Benfica
Superliga
12:31
„Asta mi-a zis Mourinho” Ce a spus „The Special One” despre Ștefan Baiaram, când i-a fost propus la Benfica
Citește mai mult
„Asta mi-a zis Mourinho”  Ce a spus „The Special One” despre Ștefan Baiaram, când i-a fost propus la Benfica
Escortat de carabinieri FOTO+VIDEO. Fostul arbitru FIFA a ajuns la vestiare cu ajutorul forțelor de ordine
Campionate
12:11
Escortat de carabinieri FOTO+VIDEO. Fostul arbitru FIFA a ajuns la vestiare cu ajutorul forțelor de ordine
Citește mai mult
Escortat de carabinieri FOTO+VIDEO. Fostul arbitru FIFA a ajuns la vestiare cu ajutorul forțelor de ordine

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Kader Keita Titi Aur rapid accident
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
05.03
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
05.03
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
05.03
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
05.03
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a  play-off-ului CM 2026
13:45
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
13:26
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
14:07
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
05.03
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
05.03
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
05.03
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
05.03
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 32 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 8 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share