FCSB, raport șocant! Un document oficial prezintă criza fără precedent în care a ajuns campioana

FCSB a ratat pentru prima dată accesul în play-off și va evolua între 15 martie și 23 mai în play-out.

Monitorizarea primelor 29 de etape dezvăluie o situație umilitoare pentru trupa lui Charalambous și Pintilii, la câțiva parametri importanți.

FCSB a ratat matematic calificarea în play-off cu o etapă înainte de terminarea sezonului regulat.

Deși a trecut de 45 de puncte, bariera de la care în toți anii precedenți s-au accesat primele 6 locuri, campioana va evolua, pentru prima dată în istoria acestui format, în play-out.

FCSB, raport șocant!

Acum, rapoartele oficiale de joc, pentru primele 29 de etape, vin să confirme prăbușirea totală a unui club care în cele două sezoane anterioare a dominat autoritar campionatul intern.

Monitorizarea aparține firmei SportsBase și se referă la toate cele peste 230 de meciuri disputate până acum.

Iar la câteva capitole esențiale în fotbalul de astăzi, FCSB are cifre și poziții în clasament demne de formații care ar trebui să fie amenințate cu retrogradarea.

De exemplu, la modul în care echipa a știut să fie agresivă în terenul adversarilor, acolo unde a recuperat și interceptat extrem de puține baloane.

În privința intercepțiilor în jumătatea adversă, FCSB șochează realmente: e pe ultimul loc!!! Are o medie de intercepții încercate pe meci de doar 19. Liderul Universitatea Craiova e pe locul 3 la acest capitol, la egalitate cu FC Argeș.

În privința capitolului recuperări în jumătatea adversă, FCSB e tot la retrogradare. Are o medie de sub două recuperări încercate pe meci, doar Metaloglobus și Slobozia stau mai rău la acest parametru.

Clasamentul fotbaliștilor din Liga 1 care sunt cei mai buni în dueluri confirmă încă o dată că FCSB a avut probleme mari. Singurul jucător al campioanei care apare în această ierarhie e Florin Tănase, care însă e abia pe locul 20! El are o medie de sub 5 dueluri câștigate pe meci . Pe primele două locuri sunt doi jucători de la Dinamo. Opruț și Boateng.

În privința duelurilor defensive, FCSB nu are nici un fotbalist între primii 20!!

O echipă care, teoretic, are mulți jucători cu calitate tehnică a ajuns să fie în acest sezon pe ultimele locuri și la driblinguri. Are un procentaj de sub 50% driblinguri reușite, raportat la cele încercate și o medie de doar 7 astfel de procedee bifate pe meci!



Sub FCSB sunt doar două formații: FC Argeș și Slobozia. Și în privința driblingurilor din ultimii 30 de metri, adică în preajma porții adversare, FCSB stă foarte rău: abia pe locul 13: o medie de un dribling reușit la fiecare 30 de minute! Comparativ, Universitatea e peste FCSB cu un procent de aproape 80%!

UNU e numărul driblingurilor reușite pe meci pentru Florin Tănase, în orice zonă a terenului, în timp ce Macalou e pe primul loc la driblingurile reușite în ultimii 30 de metri, se apropie de două pe meci

CFR și Argeș nu au jucători în primul 11 al Ligii 1, FCSB are

În schimb, FCSB e prezentă în alcătuirea celui mai bun 11 al campionatului, realizat de firma SportsBase pe baza indexului de monitorizare, care reprezintă media tuturor reușitelor și nereușitelor din timpul jocurilor.

Au fost luați în calcul doar fotbaliștii care au bifat peste cel puțin 1.000 de minute, ceea ce înseamnă 40% din totalul primelor 29 de etape.

FCSB are doi fotbaliști: portarul Târnovanu și decarul Florin Tănase. Craiova domină autoritar, are 4 reprezentanți, în timp ce FC Argeș și U Cluj sunt singurele din play-off care nu dau jucători.

Cel mai bun 11 al Ligii 1, pe baza monitorizării firmei SportBase

Tânovanu (FCSB, 174 Index)

—------------------------------------------------

Mora (Craiova, 188)

(Craiova, 188) Boateng (Dinamo, 187)

(Dinamo, 187) Stevanovic (Craiova, 186)

(Craiova, 186) Opruț (Dinamo, 189)

—------------------------------------------------

Dobre (Rapid, 187)

(Rapid, 187) Drammeh (U Cluj, 189)

(U Cluj, 189) Anzor (Craiova, 186)

(Craiova, 186) Petrila (Rapid, 180)

—------------------------------------------------

Fl. Tănase (FCSB, 194)

(FCSB, 194) Baiaram (Craiova, 184)

