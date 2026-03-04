Cupa României LIVE de la 17:30, FC Argeș - Gloria Bistrița » De la 20:30, U Craiova și CFR Cluj luptă pentru un loc în semifinale

FC Argeș și Gloria Bistrița se vor întâlni în al doilea sfert de finală al Cupei României, cu începere de la ora 17:30.

De la 20:30, U Craiova și CFR Cluj joacă pentru un loc în semifinale.

Marți, U Cluj a devenit prima echipă calificată în penultimul act al Cupei României, după 2-1 cu Hermannstadt.

Ultimele 8 echipe rămase în Cupa României vor disputa în această săptămână meciurile decisive pentru calificarea în semifinale.

Printre echipele care se află încă în joc se numără 5 dintre cele calificate în play-off-ul Ligii 1, una din play-out și două din eșalonul secund.

FC Argeș - Gloria Bistrița, live de la 17:30

Stadion: Orăşenesc, Mioveni

Orăşenesc, Mioveni Arbitru : Moroiță Andrei (Ploieşti - Prahova)

: Moroiță Andrei (Ploieşti - Prahova) A1: Constantinescu Andrei

Constantinescu Andrei A2: Şchiopeţ Claudiu (Braşov - Braşov)

Şchiopeţ Claudiu (Braşov - Braşov) Arbitru VAR: Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti)

Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti) Arbitru AVAR: Slabu Stelian (Braşov - Braşov)

U Craiova - CFR Cluj, live de la 20:30

Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

„Ion Oblemenco”, Craiova Arbitru : Barbu Marian (Făgăraş - Braşov)

: Barbu Marian (Făgăraş - Braşov) A1: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti - Bucureşti)

Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti - Bucureşti) A2: Corb Ioan Alexandru (Satu Mare - Satu Mare)

Corb Ioan Alexandru (Satu Mare - Satu Mare) Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti - Argeş)

Popa Cătălin (Piteşti - Argeş) Arbitru AVAR: Ghinguleac Radu Adrian (Bucureşti - Bucureşti)

U Cluj - Hermannstadt 2-1

Au marcat: Mendy (73), Macalou (81) / Simba (52)

Mendy (73), Macalou (81) / Simba (52) Arbitru: Mladinovici Horia, A1: Neacşu George Florin, A2: Dumitru Ionel Valentin, VAR: Călin Iulian, AVAR: Vodă Alexandru

Mladinovici Horia, Neacşu George Florin, Dumitru Ionel Valentin, Călin Iulian, Vodă Alexandru Stadion: Cluj Arena

U Cluj - Hermannstadt 2-1 FOTO Sport Pictures

Joi

Dinamo - Metalul Buzău, live de la 20:00

Stadion: „Arcul de Triumf”, București

Programul fazelor eliminatorii din Cupa României:

Sferturi de finală: 3-5 martie 2026

3-5 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Ultimul act al Cupei României va avea loc la Sibiu. Câștigătoarea competiției va participa în sezonul următor al Europa League.

