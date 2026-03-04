Cupa României LIVE de la 17:30, FC Argeș - Gloria Bistrița » De la 20:30, U Craiova și CFR Cluj luptă pentru un loc în semifinale

- FC Argeș și Gloria Bistrița se vor întâlni în al doilea sfert de finală al Cupei României, cu începere de la ora 17:30.
- De la 20:30, U Craiova și CFR Cluj joacă pentru un loc în semifinale.
- Marți, U Cluj a devenit prima echipă calificată în penultimul act al Cupei României, după 2-1 cu Hermannstadt.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Ultimele 8 echipe rămase în Cupa României vor disputa în această săptămână meciurile decisive pentru calificarea în semifinale.
Printre echipele care se află încă în joc se numără 5 dintre cele calificate în play-off-ul Ligii 1, una din play-out și două din eșalonul secund.
FC Argeș - Gloria Bistrița, live de la 17:30
- Stadion: Orăşenesc, Mioveni
- Arbitru: Moroiță Andrei (Ploieşti - Prahova)
- A1: Constantinescu Andrei
- A2: Şchiopeţ Claudiu (Braşov - Braşov)
- Arbitru VAR: Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti)
- Arbitru AVAR: Slabu Stelian (Braşov - Braşov)
U Craiova - CFR Cluj, live de la 20:30
- Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova
- Arbitru: Barbu Marian (Făgăraş - Braşov)
- A1: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti - Bucureşti)
- A2: Corb Ioan Alexandru (Satu Mare - Satu Mare)
- Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti - Argeş)
- Arbitru AVAR: Ghinguleac Radu Adrian (Bucureşti - Bucureşti)
U Cluj - Hermannstadt 2-1
- Au marcat: Mendy (73), Macalou (81) / Simba (52)
- Arbitru: Mladinovici Horia, A1: Neacşu George Florin, A2: Dumitru Ionel Valentin, VAR: Călin Iulian, AVAR: Vodă Alexandru
- Stadion: Cluj Arena
Joi
Dinamo - Metalul Buzău, live de la 20:00
- Stadion: „Arcul de Triumf”, București
Programul fazelor eliminatorii din Cupa României:
- Sferturi de finală: 3-5 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026
Ultimul act al Cupei României va avea loc la Sibiu. Câștigătoarea competiției va participa în sezonul următor al Europa League.