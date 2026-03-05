Costumul purtat de Jutta Leerdam (27 de ani) la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina s-a vândut cu peste 150.000 de euro, în urma unei licitații.

După evoluțiile sale de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano‑Cortina , unde a cucerit aurul în proba de 1.000 de metri și argintul la 500 de metri, patinatoarea de viteză a decis să renunțe la costumul care i-a purtat noroc.

Jutta Leerdam a doborât recordul de licitație al lui Cristiano Ronaldo

Ținuta purtată de Jutta Leerdam a fost vândută cu 195.000 de euro la o licitație găzduită de Comitetul Olimpic Olandez și Federația Sportivă Olandeză, informează mirror.co.uk.

De asemenea, în timpul evenimentul au fost scoase la vânzare 86 de ținute și articole purtate de echipa olandeză de patinaj viteză.

În total s-au strâns 275.345 de euro, iar toate încasările au fost direcționate către IJsvereniging Pijnacker, clubul la care Leerdam și-a început cariera.

FOTO. Gestul de un milion de dolari făcut de Jutta Leerdam, după ce a cucerit aurul

Vânzarea realizată de Jutta Leerdam a stabilit un nou record pe platforma de suveniruri sportive MatchWornShirt (MWS), depășind performanța anterioară deținută de starul portughez Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Tricoul pe care fotbalistul lui Al Nassr l-a purtat în meciul cu Ungaria (2-2), în preliminariile CM 2026, fusese vândut cu 62,606 de euro.

Cristiano Ronaldo în meciul cu Ungaria/ Foto: IMAGO

Recordul lui Cristiano Ronaldo, depășit în ultimele ore de licitație

În ultimele ore ale licitației pentru costumul purtat de Jutta Leerdam prețul a avut o crește uriașă, de la 9.674 de euro la 195.000.

„Suntem incredibil de încântați de acest lucru și simțim responsabilitatea de a analiza cu atenție cum putem folosi cel mai bine această sumă minunată” a declarat Johan van Dam, președintele IJsvereniging Pijnacker.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport