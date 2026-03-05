Mai tare decât Cristiano Ronaldo Jutta Leerdam a doborât recordul stabilit de portughez » Costumul purtat la Milano - Cortina, vândut pe o sumă imensă +11 foto
Jutta Leerdam i-a doborât recordul lui Cristiano Ronaldo/ FOTO: IMAGO - montaj GOLAZO.ro.
Diverse

Mai tare decât Cristiano Ronaldo Jutta Leerdam a doborât recordul stabilit de portughez » Costumul purtat la Milano - Cortina, vândut pe o sumă imensă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 11:10
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 11:11
  • Costumul purtat de Jutta Leerdam (27 de ani) la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina s-a vândut cu peste 150.000 de euro, în urma unei licitații.

După evoluțiile sale de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano‑Cortina , unde a cucerit aurul în proba de 1.000 de metri și argintul la 500 de metri, patinatoarea de viteză a decis să renunțe la costumul care i-a purtat noroc.

Dorit de o echipă de tradiție Bogdan Andone, în vizorul unei formații din străinătate + Președintele lui FC Argeș confirmă interesul
Citește și
Dorit de o echipă de tradiție Bogdan Andone, în vizorul unei formații din străinătate + Președintele lui FC Argeș confirmă interesul
Citește mai mult
Dorit de o echipă de tradiție Bogdan Andone, în vizorul unei formații din străinătate + Președintele lui FC Argeș confirmă interesul

Jutta Leerdam a doborât recordul de licitație al lui Cristiano Ronaldo

Ținuta purtată de Jutta Leerdam a fost vândută cu 195.000 de euro la o licitație găzduită de Comitetul Olimpic Olandez și Federația Sportivă Olandeză, informează mirror.co.uk.

De asemenea, în timpul evenimentul au fost scoase la vânzare 86 de ținute și articole purtate de echipa olandeză de patinaj viteză.

În total s-au strâns 275.345 de euro, iar toate încasările au fost direcționate către IJsvereniging Pijnacker, clubul la care Leerdam și-a început cariera.

FOTO. Gestul de un milion de dolari făcut de Jutta Leerdam, după ce a cucerit aurul

Jutta Leerdam a câștigat primul ei aur olimpic (foto: Imago)
Jutta Leerdam a câștigat primul ei aur olimpic (foto: Imago)

Galerie foto (11 imagini)

Jutta Leerdam este iubita lui Jake Paul (foto: Imago) Jutta Leerdam, gest de un milion de dolari (foto: Imago) Jutta Leerdam, gest de un milion de dolari (foto: Imago) Jutta Leerdam, gest de un milion de dolari (foto: Imago) Jutta Leerdam, gest de un milion de dolari (foto: Imago)
+11 Foto
labels.photo-gallery

Vânzarea realizată de Jutta Leerdam a stabilit un nou record pe platforma de suveniruri sportive MatchWornShirt (MWS), depășind performanța anterioară deținută de starul portughez Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Tricoul pe care fotbalistul lui Al Nassr l-a purtat în meciul cu Ungaria (2-2), în preliminariile CM 2026, fusese vândut cu 62,606 de euro.

Cristiano Ronaldo în meciul cu Ungaria/ Foto: IMAGO Cristiano Ronaldo în meciul cu Ungaria/ Foto: IMAGO
Cristiano Ronaldo în meciul cu Ungaria/ Foto: IMAGO

Recordul lui Cristiano Ronaldo, depășit în ultimele ore de licitație

În ultimele ore ale licitației pentru costumul purtat de Jutta Leerdam prețul a avut o crește uriașă, de la 9.674 de euro la 195.000.

„Suntem incredibil de încântați de acest lucru și simțim responsabilitatea de a analiza cu atenție cum putem folosi cel mai bine această sumă minunată” a declarat Johan van Dam, președintele IJsvereniging Pijnacker.

Citește și

„Voi pleca de la Craiova!” Ștefan Baiaram a stabilit detaliile despărțirii cu șefii din Bănie
Superliga
10:01
„Voi pleca de la Craiova!” Ștefan Baiaram a stabilit detaliile despărțirii cu șefii din Bănie
Citește mai mult
„Voi pleca de la Craiova!” Ștefan Baiaram a stabilit detaliile despărțirii cu șefii din Bănie
Amenzi după Rapid - Dinamo Sancțiuni drastice aplicate de Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor din derby
Superliga
09:52
Amenzi după Rapid - Dinamo Sancțiuni drastice aplicate de Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor din derby
Citește mai mult
Amenzi după Rapid - Dinamo Sancțiuni drastice aplicate de Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor din derby

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

cristiano ronaldo Jocurile Olimpice licitatie milano cortina Jutta Leerdam
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
05.03
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
05.03
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
05.03
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
05.03
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a  play-off-ului CM 2026
13:45
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
13:26
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
14:07
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
05.03
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
05.03
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
05.03
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
05.03
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 32 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 8 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share