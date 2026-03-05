Lamini Fati (19 ani), fundașul central de la echipa a doua a lui Real Madrid, ar putea debuta la gruparea din capitala Spaniei la partida cu Celta Vigo.

Tânărul apărător a intrat în angrenajul primei echipe a Realului ca urmare a numeroaselor accidentări cu care se confruntă Alvaro Arbeloa.

Lamini Fati ar putea debuta la Real Madrid

Lamini Fati (foto: X/@MadridXtra)

Ținând cont de problemele serioase de lot cu care se confruntă Real Madrid, Alvaro Arbeloa a fost nevoit să cheme la antrenamente nu mai puțin de 8 fotbaliști de la echipa de tineret.

Unul dintre cei care s-a remarcat a fost Lamini Fati, fundaș central de picior stâng. Acest s-ar putea afla în lotul lui Real Madrid la partida cu Celta Vigo, așa cum a anunțat chiar antrenorul Alvaro Arbeloa.

„Alaba nu va fi disponibil, dar Asencio ar putea fi. Vom vedea. Și dacă nu... ei bine, ar juca Diego Aguado sau Lamini Fati. Vom vedea ce vom face, dar Alaba nu va fi, asta e sigur”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform marca.com.

1.000.000 de euro este cota lui Lamini Fati, conform Transfermarkt

Conform sursei citate, tânărul fundaș s-a remarcat la antrenamente, după ce a demonstrat o poziționare bună, dar și rapiditate în închiderea spațiilor.

Fati este ajutat și de forma sa fizică, fiind un fundaș care emană încredere în duelurile unu la unu, dar și în cele aeriene.

Stoperul a ajuns în curtea celor de la Real Madrid la începutul anului 2025 pentru doar 100.000 de euro și a fost folosit inițial la echipa U19. Ulterior, acesta a jucat la echipa a doua a Realului, acolo unde a fost remarcat de staff-ul primei echipe.

Lamini Fati i-a bulversat pe internauți

Pe social media, la o postare despre Lamini Fati, internauții s-au întrecut în glume. Iată câteva dintre ele:

„Au combinat Yamal și Fati într-un singur jucător… obsesia pentru La Masia este ireală”

Ce urmează? Barcelona îl va chema pe Mbappi Vinici de la echipele de juniori?

„Ce fel de experiment este acesta?”

„Când a clonat Madrid jucătorii Barcelonei într-o versiune TEMU? ???”

„Îl vom avea în curând pe Lionel Suarez”

„Are un geamăn pe nume Ansu Yamali?” 😀

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport