„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca

Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) e de părere că Serena Williams (44 de ani) își pregătește revenirea pe terenul de tenis.

Retrasă la data de 3 septembrie 2022, Serena Williams a devenit din nou eligibilă pentru a participa în competițiile organizate de WTA, după ce a fost reintegrată în sistemul antidoping al ITIA.

Novak Djokovic crede în revenirea Serenei Williams: „Și eu aș păstra secretul”

Prezent la Indian Wells, acolo unde va participa la Mastersul din California, Novak Djokovic este încrezător că americanca își va face revenirea mult așteptată în circuit.

„Cred că se va întoarce. Nu știu. Nu am vorbit cu ea, dar feelingul meu e că se va întoarce.

Unde și cum, individual, dublu, nu știm. Și eu, dacă aș fi în locul ei, aș păstra secretul.

Suntem cu toții entuziasmați și este cu siguranță ceva ce a fost așteptat cu nerăbdare. Așa că vom vedea”, a declarat Dojokovic, citat de mundodeportivo.com.

Novak Djokovic: „Aș alege Wimbledon pentru revenirea ei”

Novak a sugerat că turneul de la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie) ar fi scena perfectă pentru Serena să revină.

„Aș alege acel turneu (Wimbledon) pentru revenirea ei, dar nu știu. Cred că ar putea juca dublu cu sora ei, Venus.

Ar fi frumos de văzut, cel puțin din punctul meu de vedere și al fanilor. Este una dintre cele mai mari sportive din toate timpurile, ar fi minunat să o avem înapoi” a concluzionat Djokovic.

7 trofee a cucerit Serena Williams la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016)

Venus Williams (45 de ani), sora Serenei, a revenit în circuit în anul 2025, după o pauză de 16 luni.

Palmaresul Serenei Williams

23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)

la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace) 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams

1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams 73 de titluri WTA la simplu

Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)

(2002, 2009, 2013, 2014, 2015) 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)

