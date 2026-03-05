Lewis Hamilton, mesaj războinic Pilotul britanic, apel către liderii africani: „Să recupereze Africa de la francezi, spanioli, portughezi și britanici”

Lewis Hamilton (41 de ani), pilotul britanic de la Ferrari, a vorbit recent despre legăturile sale cu Africa.

Pilotul și-a exprimat dorința ca Formula 1 să revină pe continentul african, într-un discurs despre moștenirea sa familială din Benin, Senegal și Nigeria.

Hamilton a lansat un apel către liderii africani să se unească și să „recupereze Africa” de sub influența unor țări europene, precum Franța, Spania, Portugalia și Marea Britanie.

Lewis Hamilton, apel către liderii africani: „Să recupereze Africa de la francezi, spanioli, portughezi și britanici”

Hamilton a fost întrebat de un jurnalist sud-african despre posibila revenire a Formulei 1 în Africa și a subliniat că sportul nu a mai ajuns pe continent de la Marele Premiu al Africii de Sud din 1993.

„Lupt de șase, șapte ani”, a declarat englezul, afirmând că nu se va retrage până când Formula 1 nu va reveni pe continent, conform espn.com.

„Lupt în culise pentru a obține un Mare Premiu… stând la discuții cu factorii de decizie și întrebând: «De ce nu suntem în Africa?».

Nu vreau să părăsesc sportul fără să avem un Mare Premiu acolo, fără să pot concura acolo. Ar fi incredibil, având în vedere că sunt pe jumătate african.

Există unul pe fiecare alt continent, de ce nu și în Africa? Știu că ei fac eforturi reale”, a declarat multiplul campion.

Am rădăcini în mai multe locuri de acolo: Togo și Benin. Este ceva de care sunt foarte mândru, acea parte a lumii. Cred că este cea mai frumoasă parte a lumii și nu-mi place că restul lumii deține atât de mult din ea și ia atât de multe, iar nimeni nu vorbește despre asta. Lewis Hamilton

El a afirmat că este nemulțumit de faptul că țări europene, inclusiv Franța, Spania, Portugalia și Marea Britanie, au exercitat influență și control asupra resurselor și afacerilor africane, în special prin moștenirea colonială.

„Aștept cu nerăbdare, sperând că oamenii care conduc aceste țări diferite se vor uni și vor veni împreună să recupereze Africa. Asta vreau să văd. S-o recupereze de la francezi, de la spanioli, de la portughezi și de la britanici.

Este extrem de important pentru viitor, acel continent. Are toate resursele pentru a fi cel mai mare și mai puternic loc din lume și probabil de aceea este controlat așa cum este.”

Hamilton a dat și exemple de țări pe care le consideră potrivite pentru găzduirea unei astfel de curse.

Cred că au fost vizitate destul de multe țări diferite. Mi-a plăcut Kenya, nu cred că vom avea un Mare Premiu acolo, dar Rwanda a fost spectaculoasă. Africa de Sud este uimitoare. Lewis Hamilton

Marea Britanie a avut cel mai mare imperiu colonial din istorie, conform guinnessworldrecords.com.

La apogeul său, în anii 1910-1920, Imperiul Britanic a fost cel mai întins imperiu colonial din istorie, controlând aproximativ 34 de milioane de kilometri pătrați de teritoriu.

Acest imperiu a fost adesea descris ca „imperiul asupra căruia soarele nu apunea niciodată”, pentru că teritoriile sale erau atât de răspândite în lume, încât în orice moment soarele răsărea pe undeva în stăpânirile britanice.

