„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea

Fostul tenismen francez Yannick Noah (65 de ani) este implicat într-un conflict familial amplu.

Cele două surori ale sale îl acuză că le-ar fi privat de moștenirea lăsată de părinți

Mezina familiei, Isabelle Noah, a afirmat că fratele său ar încerca să o împiedice să vorbească și că ar fi ținută sub supraveghere pe domeniul familiei din Camerun, conform voici.fr.

Surorile lui Yannick Noah îl acuză că le-a furat moștenirea: „Mă ține practic sechestrată”

Conflictul ar fi început după moartea tatălui lor, Zacharie Noah, în 2017.

Potrivit lui Isabelle Noah, fratele său ar fi preluat toate bunurile familiei, inclusiv terenurile din Camerun, în detrimentul celor două surori mai mici, Nathalie și Isabelle.

Nemulțumite de situație, acestea au apelat la justiția locală. Avocatul lor susține că înainte de moartea sa, Zacharie Noah și-ar fi vândut toate terenurile fiului său.

Înainte de a muri, Zacharie Noah i-a vândut toate terenurile fiului său Yannick, lucru interzis de lege deoarece reprezintă o modalitate de a-i dezmoșteni pe ceilalți copii. Justiția ne-a dat dreptate din punct de vedere juridic, însă partea adversă depune numeroase contestații, probabil există presiuni asupra judecătorilor, iar noi nu reușim să anulăm vânzarea. Avocatul surorilor, conform sursei citate

Potrivit lui Isabelle Noah, fratele său ar trebui să le plătească surorilor peste două milioane de euro fiecăreia.

„Ne-a furat moștenirea. La moartea tatălui nostru, ne-a spus că el este unicul moștenitor. A luat totul și s-a autoproclamat șeful satului nostru din Camerun, hotărând că totul îi aparține. Atunci, eu și sora mea l-am dat în judecată.

A fost foarte complicat. Yannick face ce vrea în Camerun; de nouă ani refuză toate convocările judecătorului și nu se întâmplă nimic. Dar în 2023, un alt judecător a decis să ne dea dreptate, iar asta m-a determinat să mă întorc în Camerun.

Decizia nu a fost aplicată, iar judecătorul a dispărut în mod misterios. Iar de atunci, pentru că sunt ultima lui opozantă, face tot posibilul să mă reducă la tăcere”, a spus sora tenismenului.

Când a fost întrebată ce vrea să spună prin faptul că fratele ei încearcă să o reducă la tăcere, Isabelle Noah a răspuns:

Mă ține practic sechestrată în satul nostru. Nu sunt închisă, dar nu pot ieși cu adevărat din domeniu; sunt mereu patru sau cinci bărbați afară care mă supraveghează. Și cum nu am nicio resursă financiară, nu pot face nimic. Isabelle Noah

De cealaltă parte, avocații lui Yannick Noah resping ferm acuzațiile.

„Isabelle Noah s-a izolat voluntar și temporar cu această ocazie. Ea este complet îngrijită de fratele ei Yannick, capul familiei...”.

Apărarea a mai susținut că Isabelle Noah ar avea probleme serioase de sănătate și că starea ei psihologică ar determina-o să facă afirmații neadevărate.

Cine este Yannick Noah

Yannick Noah, fost jucător francez de tenis, a fost inclus în International Tennis Hall of Fame în 2005.

În cariera sa, el a câștigat turneul Roland Garros la simplu în 1983 și la dublu în 1984.

De-a lungul carierei, Noah a cucerit 39 de titluri în circuitul profesionist.

