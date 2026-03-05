Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre presiunea resimțită la clubul din Gruia, mai ales după eliminarea suferită din Cupa României.

CFR a fost învinsă, miercuri, de U Craiova, scor 1-3 (după prelungiri), și a ratat unul dintre obiectivele din acest sezon.

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR Cluj în luna noiembrie a anului trecut, moment în care clubul din Gruia era aproape de locurile de retrogradare.

Totuși, ardelenii și-au revenit și au obținut 10 victorii consecutive în Liga 1. Astfel, CFR a obținut calificarea în play-off, unde va lupta pentru titlu cu U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj și FC Argeș.

Daniel Pancu: „De când sunt aici, m-am consumat foarte mult”

În ciuda perioadei foarte bune prin care trece echipa sa, Daniel Pancu a declarat că simte o presiune mare din partea clubului, care își dorește să câștige fiecare partidă.

„Eu trebuie să mă adaptez la un club care vrea victorii. Această presiune de până acum a fost una artificială.

Mie îmi place foarte mult presiunea. De când sunt aici, m-am consumat foarte mult. Toată lumea vrea să fim o echipă invincibilă. Suntem a 4-a sau a 5-a echipă a campionatului pe hârtie.

Presiunea asta de a câștiga tot nu e reală. Iubesc presiunea, dar să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea, mai ales la ce s-a întâmplat în acest sezon”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Întrebat dacă presiunea vine din partea lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, antrenorul CFR-ului a precizat: „Presiunea vine de la toată lumea”.

FOTO. U Craiova - CFR Cluj 3-1 , în Cupa României

Daniel Pancu: „Îmi place să dezvolt tinerii”

„Cred că mă cunoașteți bine. Îmi place să dezvolt tinerii, să aibă liniștea financiară, să aibă o bază de pregătire. Eu trebuie să mă adaptez pe profilul clubului. Nu acesta e profilul meu.

Vreau o echipă plină de atitudine, super-ofensivă, cu mulți jucători tineri. CFR nu a făcut niciodată asta (n.r. - să crească jucători tineri)”, a adăugat Daniel Pancu.

Se prelungește automat (n.r. - contractul) dacă vom merge în cupele europene. Se prelungește automat pe doi ani. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

În ultima etapă a sezonului regulat, CFR Cluj o va întâlni pe Dinamo, pe teren propriu. Meciul va avea loc luni, de la ora 20:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11 ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport