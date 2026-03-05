- Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre presiunea resimțită la clubul din Gruia, mai ales după eliminarea suferită din Cupa României.
- CFR a fost învinsă, miercuri, de U Craiova, scor 1-3 (după prelungiri), și a ratat unul dintre obiectivele din acest sezon.
Daniel Pancu a preluat-o pe CFR Cluj în luna noiembrie a anului trecut, moment în care clubul din Gruia era aproape de locurile de retrogradare.
Totuși, ardelenii și-au revenit și au obținut 10 victorii consecutive în Liga 1. Astfel, CFR a obținut calificarea în play-off, unde va lupta pentru titlu cu U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj și FC Argeș.
Daniel Pancu: „De când sunt aici, m-am consumat foarte mult”
În ciuda perioadei foarte bune prin care trece echipa sa, Daniel Pancu a declarat că simte o presiune mare din partea clubului, care își dorește să câștige fiecare partidă.
„Eu trebuie să mă adaptez la un club care vrea victorii. Această presiune de până acum a fost una artificială.
Mie îmi place foarte mult presiunea. De când sunt aici, m-am consumat foarte mult. Toată lumea vrea să fim o echipă invincibilă. Suntem a 4-a sau a 5-a echipă a campionatului pe hârtie.
Presiunea asta de a câștiga tot nu e reală. Iubesc presiunea, dar să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea, mai ales la ce s-a întâmplat în acest sezon”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.
Întrebat dacă presiunea vine din partea lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, antrenorul CFR-ului a precizat: „Presiunea vine de la toată lumea”.
FOTO. U Craiova - CFR Cluj 3-1, în Cupa României
Galerie foto (56 imagini)
Daniel Pancu: „Îmi place să dezvolt tinerii”
„Cred că mă cunoașteți bine. Îmi place să dezvolt tinerii, să aibă liniștea financiară, să aibă o bază de pregătire. Eu trebuie să mă adaptez pe profilul clubului. Nu acesta e profilul meu.
Vreau o echipă plină de atitudine, super-ofensivă, cu mulți jucători tineri. CFR nu a făcut niciodată asta (n.r. - să crească jucători tineri)”, a adăugat Daniel Pancu.
Se prelungește automat (n.r. - contractul) dacă vom merge în cupele europene. Se prelungește automat pe doi ani. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj
În ultima etapă a sezonului regulat, CFR Cluj o va întâlni pe Dinamo, pe teren propriu. Meciul va avea loc luni, de la ora 20:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|29
|59
|2
|Rapid ⤴️
|29
|55
|3
|Dinamo⤴️
|29
|52
|4
|U Cluj⤴️
|29
|51
|5
|CFR Cluj⤴️
|29
|50
|6
|FC Argeș⤴️
|29
|49
|7
|FCSB⤵️
|29
|46
|8
|FC Botoșani⤵️
|29
|42
|9
|UTA Arad⤵️
|29
|42
|10
|Oțelul Galați⤵️
|29
|41
|11
|Farul⤵️
|29
|37
|12
|Petrolul⤵️
|29
|29
|13
|Csikszereda⤵️
|29
|29
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|29
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|29
|20
|16
|Metaloglobus⤵️
|29
|11