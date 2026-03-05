Formula 1 se pregătește de prima etapă a noului sezon, dar Aston Martin are probleme mari din cauza vibrațiilor motorului Honda.

Ce spune directorul Adrian Newey, cât pot rezista piloții Fernando Alonso și Lance Stroll.

Reacția veteranului spaniol, la 25 de ani după debutul în F1.

Duminică, 8 martie, începe noul sezon de Formula 1. Toate echipele sunt la Melbourne pentru prima etapă, Marele Premiu al Australiei, dar una dintre ele se confruntă și acum cu o mare problemă tehnică.

Piloții Aston Martin, Fernando Alonso (44 de ani) și Lance Stroll (27), nu pot termina cursa de pe circuitul Albert Park din cauza vibrațiilor neașteptate provocate de motorul Honda monopostului AMR26.

Director Aston Martin: „Alonso ne-a spus că nu poate face mai mult de 25 de ture”

Directorul Adrian Newey e sceptic înaintea startului F1, deși Honda susține că a impus deja corecții de fiabilitate.

Vibrațiile care se transmit și simt în întreaga mașină sunt un pericol pentru sănătatea piloților.

Adrian Newey este din acest an „team principal”, director tehnic și coproprietar al echipei de Formula 1 Aston Martin Foto: Imago

„Alonso ne-a spus că nu poate face mai mult de 25 de ture fără a suferi leziuni permanente la nervii mâinilor. Acesta este riscul.

Stroll nu poate mai mult de 15 înainte de a atinge această limită”, a declarat Newey, potrivit Marca.

Va trebui să limităm drastic numărul de ture pe care le facem în cursă până când vom detecta sursa vibrațiilor Adrian Newey, director Aston Martin Aramco-Honda F1 Team

Alonso: „Nu e dureros, dar vibrațiile ne amorțesc mâinile”

La 44 de ani, fix 25 de la debutul său în Formula 1, tot la Australian Grand Prix, a vorbit și el despre problemele de la Aston Martin.

Fernando Alonso este dublu campion mondial în Formula 1 (2005, 2006) Foto: Imago

„Pentru noi, totul vibrează, iar vibrațiile motorului deteriorează puțin componentele mașinii”, a declarat spaniolul.

Simțim aceste vibrații în corpul nostru. După 20-25 de minute, această frecvență a vibrațiilor ne amorțește mâinile și picioarele Fernando Alonso, pilot Aston Martin F1

Întrebat dacă este dureros, Alonso a răspuns: „Nu, nu este dureros, nu e dificil să controlezi mașina. Adică, adrenalina e mult mai puternică decât orice durere.

Dacă am lupta pentru victorie, am putea sta în mașină timp de trei ore. Nu ai nicio limitare care să te împiedice să simți mașina”.

Alonso: „Nu ar trebui să existe aceste vibrații și nici nu cunoaștem efectele”

Nu a ascuns însă că „e neobișnuit ce se întâmplă. Nu ar trebui să existe aceste vibrații și nici nu cunoaștem efectele. Trebuie găsită o soluție”.

Ibericul a adăugat: „Unele măsuri au fost luate și aplicate la mașină. Sunt curios să văd ce putem îmbunătăți și la ce ne putem aștepta”.

