„Mi-era rușine de rușinea lor” CTP, după dezastrul cu Bosnia: „Te duci acolo să testezi? Arăta ca o echipă de ospătari” +76 foto
Cristian Tudor Popescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Nationala

„Mi-era rușine de rușinea lor” CTP, după dezastrul cu Bosnia: „Te duci acolo să testezi? Arăta ca o echipă de ospătari”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 17:01
  • Cristian Tudor Popescu (69 de ani) a criticat în termeni duri prestația naționalei României după înfrângerea cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, din Liga Națiunilor.
  • Jurnalistul a criticat nivelul tehnic și ritmul de joc al „tricolorilor”.
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România a pierdut luni seară pe Arena Națională, într-un meci în care Hagi a schimbat nouă titulari față de partida cu Suedia, pierdută cu 1-2.

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CTP, atac dur după România - Bosnia: „Arăta ca o echipă de ospătari”

În cadrul emisiunii „Cap la Cap”, Cristian Tudor Popescu a spus că problema naționalei nu ține doar de alegerile tactice ale selecționerului.

„Am văzut meciul. A murit cineva? E fotbal. Eu mi-am consumat dezamăgirea în legătură cu echipa națională a României de vreo 10 ani.

Întotdeauna se spune că fiecare șut în fund e un pas înainte. O să fim mai mari și mai tari, o să fim mai mult decât am fost, asta e filosofia.

Eu cred că nu vom fi. Cred că orice om logic trage concluzia după atâtea meciuri rușinoase.

Aseară mi-era rușine de rușinea lor, îmi venea să mă ascund sub masă. Arăta ca o echipă de ospătari. Niciun fel de relații între jucători”, a spus Cristian Tudor Popescu.

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Jurnalistul consideră că principala problemă a României este nivelul tehnic al jucătorilor, nu strategia sau sistemul de joc.

„Se vorbește de strategie, de Hagi, că a greșit. Părerea mea e că problema este fundamentală și este evitată de toți fanii și patrioții: valoarea tehnică a echipei.

Adică preluarea. Uitați-vă la cum preiau, 80 la sută sunt cu două atingeri ale mingii, deci se pierde un tempo din start. Uitați-vă la Suedia și Bosnia, nu vorbesc de granzii fotbalului, cum preiau.

70 la sută din preluările noastre sunt cu mingea dezumflată, i se lipește de picior. Românul preia spre poarta lui, pe când jucătorii adevărați preiau în față”, a continuat CTP.

Apoi numărul de pase greșite e imens, este o chestiune de tehnică. Ce strategii? În al treilea rând, regimul de viteză. România e foarte talentată dacă fotbalul s-ar juca de pe loc. Ei fac jonglerii, dar static. Cum crește viteza, rămân la coadă. Săriturile la cap, contactele, cele mai multe sunt pierdute Cristian Tudor Popescu, jurnalist român

Nu îi cere demisia lui Hagi: „Nu cred că trebuie schimbat”

Deși nu a înțeles decizia lui Gheorghe Hagi de a modifica aproape în totalitate echipa de start după înfrângerea cu Suedia, Cristian Tudor Popescu spune că selecționerul ar trebui să continue la națională.

„E rău și va fi rău, dar nu cred că Hagi trebuie schimbat. Să nu se gândească la asta, la demisie.

N-am înțeles strategia cu nouă schimbări, cu rotația, care e bună la meciurile amicale, la Campionatul Balcanic, dar nu la Nations League. E un campionat european cu tur-retur. Te duci acolo să testezi? Poate nu înțeleg eu.

Sunt dispus să iau în considerare că Gică Hagi știe ce face, iar eu nu înțeleg”, a mai spus CTP.

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