Momentul care i-a fost fatal lui Bergodi Italianul a povestit de ce a fost dat afară de la FCSB: „M-am supărat pe Becali și i-am zis asta”

Cristiano Bergodi (62 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, și-a adus aminte o întâmplare petrecute pe vremea când o conducea pe FCSB.

Italianul s-a aflat la cârma roș-albaștrilor doar două luni între iulie-septembrie 2009.

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Pe 17 septembrie 2009, FCSB a întâlnit-o pe Sheriff Tiraspol în primul meci din faza grupelor Europa League.

Cristiano Bergodi: „ M-am supărat pe Becali și i-am zis «ieși afară»”

La pauza partidei, încheiate cu scorul de 0-0, Gigi Becali a decis să meargă în vestiar pentru a-și încuraja echipa, însă Cristiano Bergodi a decis să-l dea afară. Italianul a fost demis imediat după fluierul final al meciului.

În prezent antrenor la U Cluj, tehncianul și-a adus aminte de acel moment și a povestit cum au stat lucrurile.

„Câștigasem 6 meciuri cu Steaua (n.r. FCSB) în preliminariile Cupei UEFA, cu o echipă care nu făcuse mari investiții.

La primul meci din grupă, Becali a coborât la pauză la vestiare, un lucru cu care nu eram obișnuit. A fost o reacție civilizată, nu s-a întâmplat mare lucru.

Am reacționat când începuse să reproșeze lucruri unor jucători tineri, Andrei Ionescu și Mihai Onicaș.

M-am supărat, m-am dus la el și i-am spus cu amabilitate: «ieșiți afară, aici e prea multă presiune, mă ocup eu». Pe el l-a aprins puțin, din ce am citit, parcă eram un imperatore cu un plebeu. Nu era intenția mea, i-am spus cu respect să iasă afară.

El m-a dat afară după joc. Am aflat la finalul meciului, în direct, pe televizorul care era în vestiar. A venit și secundul meu Renzo Rossi și mi-a zis: «hai, Cristiano, ne-a dat Gigi afară!”, a declarat Cristiano Bergodi, citat de cluj24.ro.

13 meciuri a bifat Cristiano Bergodi pe banca celor de la FCSB: 9 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri

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