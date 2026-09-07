Gură de aer pentru Șumudică CFR a prezentat oficial 7 jucători după ridicarea interdicției » Unul e crescut în La Masia

CFR Cluj a prezentat oficial cei 7 jucători care au semnat cu echipa după ridicarea interdicției pentru transferuri.

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Marius Șumudică a anunțat, luni, că jucătorii urmează să semneze, iar clubul a oficializat transferurile în a doua parte a zilei, după ce jumătate dintre fotbaliști se antrenau deja sub comanda tehnicianului de peste două săptămâni.

CFR Cluj a prezentat 7 jucători în ultima zi de mercato

Ardelenii nu s-au confruntat doar cu interdicția pentru transferuri, ci și cu o criză de timp, întrucât fereastra de transferuri se încheie luni seară, la miezul nopții.

CFR Cluj s-a întărit pe toate liniile, cu două reveniri ale unor foști jucători, un român, trei străini și un tânăr jucător crescut la academia Barcelonei.

„Bine ai revenit, Billel Omrani!

CFRiști, vă anunțăm că Billel Omrani va îmbrăca din nou tricoul alb-vișiniu!

După o perioadă în care s-a pregătit alături de echipa noastră, Billel a convins staff-ul tehnic de calitățile sale și a semnat un nou contract cu CFR Cluj.

Billel, îți dorim mult succes și cât mai multe reușite în Gruia!”, a scris CFR Cluj, pe Facebook.

„Bine ai revenit, Sergiu Buș!

CFRiști, atacantul format de clubul nostru, Sergiu Buș, revine în Gruia!

În ultimele două sezoane, Buș a evoluat pentru FC Hermannstadt, iar în stagiunea precedentă a marcat de 10 ori pentru formația sibiană.

Sergiu, bine ai revenit acasă! Îți urăm mult succes!”, a transmis clubul.

„Welcome, Iva Gelashvili! CFRiști suntem bucuroși să vă anunțăm că Iva Gelashvili este noul nostru fundaș central!

În vârstă de 25 de ani, Iva a evoluat sezonul precedent în Superliga Greciei, unde a bifat 28 de meciuri în tricoul lui Panserraikos. Fundașul a fost lansat în fotbalul mare de Sparta Praga, iar de-a lungul carierei sale acesta a mai evoluat pentru formația italiană Spezia.

În țara natală, Iva a jucat și pentru Sioni Bolnisi, dar și pentru Iberia Tbilisi, formație alături de care a câștigat 2 titluri de campion.

La nivel internațional, Gelashvili a evoluat treptat pentru naționalele de tineret ale Georgiei, reușind să facă pasul spre naționala de seniori a țării sale, unde a evoluat inclusiv în ultima pauză internațională.

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări în tricoul echipei noastre!”, a mai scris clubul ardelean.

„Welcome, Adi Nalić! Un nou mijlocaș în Gruia! CFRiști, vă anunțăm că, începând de astăzi, Adi Nalić va îmbrăca tricoul echipei noastre!

În vârstă de 28 de ani, Nalić a evoluat în ultimele sezoane pentru formația bosniacă Zrinjski Mostar, alături de care a câștigat Cupa și Supercupa Bosniei.

De-a lungul carierei, acesta a mai îmbrăcat tricoul unor formații importante din Suedia, precum Malmö, alături de care a cucerit două titluri de campion și o Cupă, dar și Hammarby. Totodată, Nalić a evoluat și în prima ligă din Țările de Jos, la Almere City.

La nivel internațional, noul nostru mijlocaș a bifat 9 prezențe la Echipa Națională a Bosniei și Herțegovinei

Îi urăm mult succes la CFR Cluj și cât mai multe realizări!”, a transmis CFR Cluj.

„Bun venit, Leo Saca! CFRiști, faceți cunoștință cu Leo Saca, noul nostru fundaș

În vârstă de doar 19 ani, fundașul polivalent a fost format la celebra academie a celor de la FC Barcelona, La Masia, unde a evoluat până în această vară. În sezonul 2024/2025, Saca a cucerit UEFA Youth League alături de Barcelona, iar de-a lungul perioadei petrecute în tricoul blaugrana, acesta s-a antrenat și cu prima echipă a clubului și a evoluat pentru formația secundă a Barcelonei.

La nivel internațional, noul nostru jucător a reprezentat atât România, cât și Republica Moldova la juniori, iar în această vară a bifat prima sa selecție la naționala de seniori a Moldovei.

Leo, bine ai venit în Gruia! Îți dorim cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!”, este mesajul transmis de CFR Cluj.

„Bun venit, Arpad Tordai! CFRiști, vă anunțăm că Arpad Tordai este noul nostru portar.

În vârstă de 29 de ani, Arpad a crescut la Viitorul Constanța, iar alături de formația la care și-a făcut debutul la seniori, a cucerit titlul de campion în 2017.

Acesta a mai evoluat pentru formația maghiară Mezokovesd Zsory, dar și pentru cunoscuta echipă din Lithuania, Zalgiris Vilnius. În ultima perioadă, acesta a evoluat la UTA Arad, formație pentru care a bifat minute inclusiv în acest sezon.

Îi urăm bun venit și mult succes în Gruia!”, a mai transmis clubul din Gruia.

„Willkommen, Ervin Omic!

Cluburile CFR 1907 Cluj și Wisla Cracovia au ajuns la un acord privind transferul mijlocașului Ervin Omic la formația noastră!

În vârstă de 23 de ani, Ervin și-a început cariera fotbalistică în Austria, la SV Ried, înainte de a ajunge la academia celor de la Red Bull Salzburg. Ulterior, a făcut pasul la Juventus, unde a fost căpitanul echipei de tineret a Bătrânei Doamne.

În 2022, acesta s-a transferat la formația austriacă de prim eșalon Wolfsberger AC, pentru care a bifat 90 de apariții în toate competițiile, trecându-și în palmares Cupa Austriei. Trei ani mai târziu, acesta s-a transferat la Wisla Cracovia, echipă alături de care a reușit promovarea în prima ligă din Polonia la finalul sezonului precedent.

La nivel internațional, Omic are numeroase prezențe la selecționatele de juniori ale Austriei.

Ervin, îți urăm bun venit și multe realizări în tricoul alb-vișiniu!”.

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