Bergodi și-a aflat pedeapsa Suspendarea primită de antrenorul lui U Cluj, după ieșirea nervoasă avută la finalul meciului cu Dinamo

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, și-a aflat pedeapsa după ieșirea nervoasă de la finalul meciului cu Dinamo, scor 1-2, care a dus la eliminarea sa.

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Cristiano Bergodi a fost ținut cu greu de staff, după ce un fan prezent în spatele băncii tehnice l-a înjurat.

Arbitrul nu l-a iertat pe italian și i-a arătat cartonașul roșu.

Cristiano Bergodi, suspendat două etape

În urma conflictului în care Bergodi a fost implicat la finalul meciului cu Dinamo, Comisia de Disciplină a FRF a hotărât, miercuri, să-i acorde antrenorului o suspendare de două etape.

În plus, tehnicianul lui U Cluj a primit o amendă de 6.500 lei pentru gesturile sale.

„În temeiul art. 51 din RD, se sancționează antrenorul principal Cristiano Bergodi (Universitatea Cluj) cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 6.500 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină, conform lpf.ro.

În acest sens, Cristiano Bergodi nu va putea sta pe banca lui U Cluj în meciurile cu Petrolul, de vineri, și cu Universitatea Craiova, de pe 7 septembrie.

Cristiano Bergodi: „Unul m-a înjurat în italiană. Era un nenorocit”

După meci, Cristiano Bergodi a explicat de ce a avut o astfel de reacție nervoasă la adresa fanului din tribune.

„Unul m-a înjurat în italiană. Era un nenorocit. Îmi pare rău. Nu ar trebui să se întâmple pentru că atunci când se termină meciul nu trebuie să stai acolo și să înjuri din spate, la doi metri de bancă. Ai câștigat meciul, ce vrei? Bucură-te cu echipa, cu suporterii.

E normal că am luat cartonaș roșu, pentru că nu ar trebui să reacționez așa. Asta e adevărat. Dar, din păcate, suntem oameni, avem inimă și se poate greși. Eu sunt o persoană care am respect pentru toată lumea. Am auzit și alți antrenori care s-au plâns că fanii îi înjură.

Oricum, am greșit amândoi, asta este. Am luat cartonașul roșu. Eu repet, sunt mulțumit de cum a arătat echipa”, a declarat Cristiano Bergodi la Digi Sport.

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