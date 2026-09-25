„Am jucat 6 luni neplătit” Gestul superb făcut de Cristiano Ronaldo, în perioada problemelor financiare de la Al-Nassr: „Nu era obligat”
Alvaro Gonzalez și Cristiano Ronaldo. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Campionate

„Am jucat 6 luni neplătit” Gestul superb făcut de Cristiano Ronaldo, în perioada problemelor financiare de la Al-Nassr: „Nu era obligat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 18:31
  • Alvaro Gonzalez (36 de ani), fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) de la Al-Nassr, a vorbit despre probleme financiare pe care le-a întâmpinat în Arabia Saudită.
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Fundașul spaniol a sosit la club în 2022, înaintea starului lusitan, și a jucat luni de zile fără să fie plătit, Cristiano fiind cel care a remediat situația.

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Alvaro Gonzalez: „Cristiano a cerut ca jucătorii să fie plătiți din primul său salariu”

Gonzalez a dezvăluit că a jucat fără să încaseze vreun salariu timp de jumătate de an, iar apoi, când Ronaldo a semnat cu Al-Nassr, la 1 ianuarie 2023, acesta a cerut conducerii să achite restanțele din salariul acestuia.

„Am stat în Arabia Saudită fără să fiu plătit timp de șase luni. În primele luni petrecute acolo, am jucat cu cel mai bun club din țară, Al-Hilal. La un meci puteau veni până la 70.000 de suporteri.

Nu eram îngrijorat, pentru că aveam deja 14 ani de experiență în fotbal și strânsesem niște bani, dar mă dusese acolo pentru a câștiga bani.

El (n.r. - Ronaldo) a aflat despre situația asta. Urma să fie plătit de Guvern (n.r. - clubul e controlat de Fondul de Investiții al Arabiei Saudite) și a spus că, din primul său salariu, care nu era deloc mic, primul lucru pe care trebuiau să-l facă era să plătească jucătorii.

Doar unii dintre noi nu eram plătiți, nu toți, iar el a spus: «Până când acești oameni nu vor fi plătiți…(n.r. nu va juca)». Nu era obligat să facă asta, dar Cristiano a făcut-o”, a spus Alvaro Gonzalez pentru Le Futbolin, potrivit goal.com.

  • Fundașul spaniol a părăsit Al-Nassr după doar un sezon, iar în această vară s-a retras definitiv din fotbal, în timp ce Cristiano Ronaldo continuă să joace la vârsta de 41 de ani, fiind în cursă pentru golul cu numărul 1.000 al carierei.
979 de goluri
a marcat Cristiano Ronaldo de-a lungul carierei, în toate competițiile

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