Matei a sărit în vârful Ligii 1 Extrema Craiovei, cel mai scump jucător din campionat. Care e Top 10 al Superligii

David Matei, 20 de ani, a devenit numărul unu în ierarhia cotelor Superligii, potrivit unui studiu european.

Cine formează Top 3 în analiza CIES, cum arată Top 10 și ce cluburi au cei mai mulți jucători în acest clasament.

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CIES Football Observatory, ramură a Centrului Internațional pentru Studierea Sportului, institut cu baza la Neuchatel, în Elveția, a căutat 10 jucători cu cea mai bună cotă de transfer în afara primelor cinci campionate europene (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța). Ținând cont de propriul său mod de cercetare asupra mercato.

David Matei, 7,4 milioane, cu 2,5 milioane peste Stoinov în Liga 1

Potrivit CIES, cel mai scump fotbalist al Ligii 1 este David Matei, 20 de ani, marea speranță a Universității Craiova care a atins vârful campionatului.

7,4 milioane de euro valorează Matei, sub contract la alb-albaștrii până pe 30 iunie 2030.

Cine ocupă locurile 2 și 3 ale Superligii în analiza CIES? Tot foarte tineri.

Stoinov, stoper-stânga la Dinamo din 2025. Foto: Sport Pictures

Extrema campioanei e mult deasupra lor, având un plus de 2,5 milioane și 2,7 milioane.

Nikita Stoinov (Dinamo, 21 de ani, contract 2029) - 4,9 milioane.

Lorenzo Biliboc (CFR Cluj, 19 ani, contract 2029) - 4,7 milioane.

Biliboc, extrema CFR-ului, unicul jucător al Clujului în Top 10. Foto: Sport Pictures

Media jucătorilor din Top 10 Liga 1: 21,5 ani!

Craiova și Dinamo au cei mai mulți jucători în clasamentul CIES, fiecare 3 reprezentanți, urmate de FCSB (2). Un singur fotbalist au CFR Cluj și Rapid.

Primii cinci în acest top au sub 22 de ani, iar media de vârstă a celor zece e tot foarte scăzută: 21,5 ani!

39,8 milioane de euro este cota totală a primilor 10 jucători din Liga 1, conform studiului CIES

Top 10 cote de transfer Liga 1

David Matei (Craiova/20/2030) - 7,4 milioane de euro. Nikita Stoinov (Dinamo/21/2029) - 4,9 milioane. Lorenzo Biliboc (CFR/19/2029) - 4,7 milioane. Alexandru Stoian (FCSB/18/2030) - 4,6 milioane. Matei Popa (FCSB/19/2029) - 3,8 milioane. Ștefan Baiaram (Craiova/23/2028) - 3,5 milioane Cătălin Cîrjan (Dinamo/23/2029) - 3,2 milioane Alexandru Musi (Dinamo/22/2029) - 2,7 milioane Răzvan Sava (Craiova/24/2030) - 2,6 milioane Filip Stojilkovic (Rapid/26/2030) - 2,4 milioane

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