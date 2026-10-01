Situația fanilor români reținuți în Suedia  GOLAZO.ro a cerut informații: „Ambasada României la Stockholm a fost notificată oficial” +10 foto
Ultrașii români au aprins torțe și fumigene la meciul Suedia - România 2-1, disputat pe 25 septembrie, la Solna (Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Nationala

Situația fanilor români reținuți în Suedia GOLAZO.ro a cerut informații: „Ambasada României la Stockholm a fost notificată oficial”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 16:52
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 17:41
  • Presa suedeză a relatat că cinci suporteri români au fost reținuți după meciul Suedia - România 2-1, disputat pe 25 septembrie la Solna.
  • GOLAZO.ro a cerut Ambasadei României informații despre caz.
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Partida Suedia - România (2-1), disputată pe 25 septembrie la Strawberry Arena din Solna, în prima etapă din Liga Națiunilor, a fost marcată de incidente în sectorul rezervat suporterilor români.

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GOLAZO.ro s-a interesat de situația fanilor români reținuți după Suedia - România

Aproximativ 1.500 de suporteri români au asistat la prima partidă oficială din noul mandat al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei României.

La începutul partidei, ultrașii au aprins aproape simultan mai multe torțe și fumigene.

Potrivit lui Martin Fredman, șeful departamentului de securitate al Federației Suedeze de Fotbal, poliția a reținut patru persoane: una pentru introducerea materialelor pirotehnice în stadion, iar alte trei pentru folosirea acestora.

Cei patru au fost identificați cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

„Am avut personal foarte bun la fața locului și imagini de supraveghere de calitate, în care avem surprinse mai multe persoane înainte să își pună măștile. Din acest motiv am ales să nu intervenim în timpul meciului, însă am reținut patru persoane după partidă. Una a introdus materialele pirotehnice, iar trei le-au folosit”, a declarat Fredman, citat de aftonbladet.se.

Un suporter arestat pentru incitare la ură

O a cincea persoană a fost reținută într-un caz separat. Potrivit lui Fredman, aceasta a fost identificată în imaginile de supraveghere și reținută pentru o faptă considerată de autoritățile suedeze drept incitare la ură împotriva unui grup de persoane.

„Este pe film ceea ce s-a întâmplat și, pe baza acestui lucru, s-a luat decizia de a reține persoana. Nu a fost ceva îndreptat împotriva unei persoane sau a unui jucător anume”, a spus oficialul Federației Suedeze de Fotbal.

Scaune distruse în sectorul românilor. FRF va primi factura pentru pagube

Au existat și pagube în sectorul rezervat fanilor români. Mai multe scaune au fost distruse, iar Federația Suedeză de Fotbal a anunțat că va stabili valoarea prejudiciului și va sesiza poliția.

„A fost distrugere la un nivel pe care nu l-am mai văzut de ceva vreme. Factura pentru actele de vandalism va fi trimisă Federației Române de Fotbal”, a declarat Fredman.

Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg
Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg Torțe aprinse de fanii români la Suedia - România. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
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Ambasada a fost notificată oficial: Un cetățean român, reținut după incidentele de la Suedia - România

În urma acestor informații, GOLAZO.ro a solicitat Ambasadei României la Stockholm să verifice dacă printre cele cinci persoane reținute se află cetățeni români și dacă misiunea diplomatică a fost notificată oficial de autoritățile suedeze.

Răspunsul Ambasadei confirmă un singur caz.

„Ambasada României la Stockholm a fost notificată oficial de autoritățile suedeze, în data de 26 septembrie 2026, cu privire la reținerea unui cetățean român în legătură cu incidentele din marja meciului de fotbal Suedia – România, disputat la Solna, la 25 septembrie 2026.

Persoana este majoră și a fost reținută pentru suspiciunea săvârșirii unei fapte încadrate de legislația suedeză drept incitare împotriva unui grup etnic sau național”, a transmis Secția Consulară pentru GOLAZO.ro.

„Persoana a fost eliberată”

În continuarea comunicatului, Ambasada precizează că persoana a fost ulterior eliberată și că nu a primit notificări privind alți cetățeni români.

„Secția consulară a Ambasadei a verificat situația cu autoritățile suedeze competente, care au confirmat că persoana a fost eliberată ulterior.

Până la acest moment, Ambasada nu a primit notificări privind reținerea sau cercetarea altor cetățeni români în legătură cu incidentele de la meci.

Continuarea eventualelor proceduri judiciare ține exclusiv de competența autorităților suedeze. Misiunile diplomatice și consulare nu pot interveni în aceste proceduri.

Din motive de protecție a datelor cu caracter personal, nu putem oferi detalii suplimentare”, a precizat Ambasada României la Stockholm pentru GOLAZO.ro

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 6p (5-2)
  2. Bosnia - 4p (3-1)
  3. Polonia - 1p (1-3)
  4. România - 0p (3-6)

Programul grupei României din Liga Națiunilor B:

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina 1-3, Suedia - Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Polonia, Suedia - Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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