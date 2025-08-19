Ronaldo l-a învins pe Benzema Al-Nassr, în inferioritate numerică după eliminarea lui Sadio Mane, s-a calificat în finala Supercupei Arabiei Saudite, după 2-1 cu Al Ittihad

- AL-NASSR - AL ITTIHAD 2-1. Echipa lui Cristiano Ronaldo (40 de ani) s-a calificat în finala Supercupei Arabiei Saudite, după ce a învins-o, în semifinalele competiției, pe cea a lui Karim Benzema (37 de ani).
- În cealaltă semifinală, se întâlnesc Al Qadisiya și Al-Ahli, marți, de la 15:00.
- Ultimul act al competiției se joacă pe 23 august, de la ora 15:00, pe Hong Kong Stadium.
Echipa lui Cristiano Ronaldo a început excelent meciul și a deschis rapid scorul.
Sadio Mane, gol și eliminare în doar 25 de minute!
În minutul 10 era 1-0 pentru Al-Nassr, după reușita lui Sadio Mane din centrarea lui Brozovic.
N-a durat mult bucuria celor de la Al-Nassr, pentru că în minutul 16, Bergwijn a restabilit egalitatea, după o pasă a lui Diaby.
La doar 15 minute după deschiderea scorului, Sadio Mane a fost eliminat, după o fază verificată în camera VAR. Mane l-a călcat pe portarul lui Al Ittihad, Hamed Al-Shanqiti, și a văzut direct cartonașul roșu.
În minutul 61, Al-Nassr a preluat conducerea prin golul lui Joao Felix din pasa lui Ronaldo. Cristiano se afla în poziție excelentă, dar a preferat să-i paseze compatriotului său.
- Ar fi fost al 100-lea gol pentru Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită
Cinci minute mai târziu, același Joao Feliz a marcat, însă reușita i-a fost anulată pentru un fault.
S-a terminat 2-1 pentru Al Nassr, care va înfrunta în finala Supercupei Arabiei Saudite învingătoarea dintre Al Qadisiya și Al-Ahli.
Galerie foto (17 imagini)
Kingsley Coman a debutat la Al-Nassr și a fost foarte activ, a alergat mult, dar nu a fost foarte inspirat în decizii.
ECHIPELE DE START:
- AL-NASSR: Bento - Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Ayman - Khaibari, Brozovic Joao Felix, Coman, Mane - Cristiano Ronaldo
- Antrenor: Jorge Jesus
- AL ITTIHAD: Hameed - Shanqeeti, Al Mousa, Danilo, Mitaj - Aouar, Fabinho, Kante, Diaby - Bergwijn, Benzema
- Antrenor: Laurent Blanc