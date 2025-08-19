Între fotbal și tragedie  A jucat la Mondial fără să dezvăluie calvarul. Tatăl său, răpit a doua oară: „Plătește sau nu-l mai vede niciodată!”

Fostul fotbalist al lui Chelsea, John Obi Mikel (38 de ani), a rememorat momentele cumplite, după ce tatăl său a fost răpit de două ori.

Cea de-a doua răpire s-a întâmplat înaintea unuia dintre cele mai importante meciuri din cariera fostului mijlocaș al naționalei Nigeriei: în grupa D, la Mondialul din Rusia 2018, împotriva Argentinei, pierdut, scor 1-2.

John Obi Mikel a fost invitatul lui Gary Lineker la podcastul „The Rest Is Football”.

Pe lângă discuțiile despre cariera lui, de-a lungul căreia a jucat la Chelsea, Middlesbrough, Trabzonspor sau Stoke City, fostul mijlocaș a abordat și teme mai sensibile, legate de familia sa.

Tatăl lui John Obi Mikel, răpit de două ori!

Fostul căpitan al naționalei Nigeriei a trecut prin momente terifiante când juca la cel mai înalt nivel, tatăl său fiind sechestrat de două ori.

Răpirile pentru răscumpărare care vizează membrii familiilor înstărite sunt o practică obișnuită în Nigeria. Bandele criminale o tratează ca pe o activitate profitabilă.

În august 2011, în timp ce Mikel juca pentru Chelsea sub conducerea antrenorului Andre Villas-Boas, tatăl său, Pa Michael Obi, a fost răpit în Jos, statul Plateau. Vestea a ajuns la Mikel chiar înaintea unui meci din Premier League, cu Stoke City.

„După ce a terminat programul la muncă, se întorcea acasă cu șoferul său și atunci o mașină a oprit în fața lui, cu oameni înarmați și tot tacâmul. I-au spus să coboare din mașină și l-au luat”.

Roman Abramovich s-a oferit să-l ajute: „Dacă ai nevoie să-mi trimit oamenii în Nigeria să-ți găsească tatăl, sunt dispus să fac asta”

Atât coechipierii, cât și antrenorul și patronul de la Chelsea s-au oferit să-l ajute pe Obi Mikel.

Fostul mijlocaș își amintește chiar că Roman Abramovich i-a spus: „Dacă ai nevoie de mine să fac ceva, dacă ai nevoie să-mi trimit oamenii în Nigeria să-ți găsească tatăl, sunt dispus să fac asta. Ai această opțiune. Dar dacă crezi că trebuie să plătești banii, atunci fă-o”.

Mikel s-a temut că tatăl său ar putea fi ucis dacă ar prelungi negocierile cu răpitorii, așa că a decis să plătească suma cerută de răpitori.

372 de meciuri a jucat John Obi Mikel pentru Chelsea

Strigătul disperat: „Te rog, orice ar fi, dă-le și scoate-mă de aici!”

Mikel a povestit conversația pe care a avut-o cu infractorii și apelul disperat al părintelui său:

„Răpitorii au folosit telefonul tatălui meu pentru a-mi suna frații, iar frații mei au vorbit cu ei și le-au spus că, evident, trebuie să mă sune pe mine, pentru că orice ar avea nevoie, voiau să obțină de la mine. Voiau o răscumpărare.

Îmi amintesc că am vorbit cu ei. A fost oribil. Mi-au dat telefonul, iar tata striga și plângea: «Te rog, orice ar fi, dă-le și scoate-mă de aici!”.

Fostul fotbalist a început negocierile cu răpitorii: „Era prima dată când făceam așa ceva, nu credeam că mi s-ar putea întâmpla. Ei cereau anumite sume, era ca și cum ai vrea să-ți cumperi o mașină. Era o nebunie!

Erau doi bărbați la telefon, cel cu care vorbeam îmi spunea ce sumă vrea, iar lângă el un altul țipa: «Nu accepta o sumă mică! Are mult mai mulți bani decât atât, trebuie să ceri mai mult! Dă-ne mai mult sau o să-l împușc pe tatăl tău chiar acum!».

Mă rugam de ei să nu facă asta, să ajungem la o înțelegere rezonabilă. Nu aveam experiența unei negocieri, sunt oameni care fac asta ca job, ei îmi ceruseră să nu vorbesc cu nimeni, să nu spun nimănui nimic. Voiau să discute doar cu mine și atât.

Auzeam discuția dintre răpitori: «Ori plătește, ori nu-și mai vede tatăl niciodată! Nu avem nimic de pierdut. O să-l împușc și o să-l arunc undeva!».

Era o nebunie! În cele din urmă, am reușit să ajungem la o înțelegere, am plătit o sumă uriașă și asta a fost”.

91 de selecții are Obi Mikel la naționala Nigeriei. A marcat 6 goluri

Întrebat de gazda emisiunii cum s-a desfășurat tot procesul, Mikel a explicat, pas cu pas.

„Răpitorii mi-au spus cum să fac. Am trimis banii acasă, fraților mei. Ei s-au dus, au scos banii de la bancă, într-o servietă. Apoi am primit indicații clare unde să fie lăsați și mi s-a spus că dacă suma cerută va fi acolo, tatăl meu va fi eliberat”.

Un episod ca în filmele de acțiune. Frații lui Mikel au lăsat servieta cu bani unde li s-a indicat, iar după o jumătate de oră s-au întors și l-au găsit acolo pe părintele lor.

Obi își amintește revederea cu tatăl său, care fusese bătut de răpitori și aruncat pe stradă. „Era plin de vânătăi, avea buzele sparte, capul umflat, nu putea să meargă, nu se putea mișca. A fost un moment foarte dureros pentru mine și familia mea. Am suferit foarte mult”.

Pa Michael Obi a fost eliberat după 10 zile în captivitate.

Poliția i-a arestat, ulterior, pe cei doi bărbați care au pus la cale răpirea.

Tatăl lui John Obi Mikel, răpit a doua oară! De data asta, înaintea unui meci de Mondial, între Nigeria și Argentina

Șapte ani mai târziu de la prima răpire, tatăl căpitanului Nigeriei a fost răpit din nou! De data asta, alături de șoferul său.

Cu doar câteva ore înainte de meciul crucial al Nigeriei din faza grupelor Campionatului Mondial, împotriva Argentinei, la Sankt Petersburg, Rusia, pe 26 iunie 2018, Mikel a primit vestea îngrozitoare.

John Obi Mikel și Lionel Messi, după meciul Nigeria - Argentina 1-2, de la CM 2018, din Rusia (foto: Imago)

În ciuda gravității situației, fotbalistul a ales să nu dezvăluie drama prin care trecea din nou. Nici antrenorului său, nici coechipierilor, nici măcar oficialilor Federației Nigeriene de Fotbal.

„Eram în camera mea, pregătindu-mă pentru meci. Telefonul meu a început să sune, total neobișnuit într-un moment atât de important. M-am gândit că ceva nu e în regulă, așa că am răspuns. Era fratele meu, mi-a zis că se gândea să nu mă anunțe: «Știm că e un meci important, dar trebuia să o facem, s-a întâmplat din nou, tata a fost răpit din nou!».

Nu-mi venea să cred, mi-am zis: ce dracu'?! Nu știam ce să fac. Nu aveam absolut nicio idee ce să fac. Urma un meci important împotriva Argentinei, cel mai important meci. Optimi de finală, eu eram căpitanul echipei naționale.

Ce faci într-un moment ca ăsta?! Întreaga țară se bazează pe tine, colegii tăi, echipa ta. Ce faci?! Mi-a luat aproximativ 30 de minute să mă gândesc la întreaga situație. Să-i spun antrenorului? Să-i spun Federației? Să le spun tuturor? Am decis să nu o fac”.

N-a spus nimănui, iar meciul a fost un calvar:

„La un moment dat, am crezut că o să vomit pe teren. Credeam că o să cad și că o să se întâmple ceva. Nu știam dacă o să reușesc să termin meciul, pentru că mintea mea era în altă parte. Eram complet dezorientat. Nu m-am concentrat nici măcar o secundă în acel meci.

Nu mă gândeam decât la cum naiba o să-l scot pe tata din situația asta din nou. Știu cum a fost prima dată, cât de greu a fost. Nu doar din punct de vedere financiar, ci și pentru părinții mei, pentru mama, pentru frații mei. Știam prin ce au trecut și acum se întâmpla din nou. Și uite-mă aici, pe teren, alergând și urmărind mingea”.

Nigeria a pierdut, scor 1-2, partida cu Argentina și abia după meci Mikel le-a povestit tuturor prin ce trecea. Ușor de înțeles că toți au fost șocați, neînțelegând de ce a ales să tacă și nu a cerut ajutorul.

Apoi, a luat telefonul și a reînceput negocierile cu răpitorii, reușind să-și elibereze tatăl din nou.

„Îmi amintesc că tata îmi spunea la telefon: «Au arma îndreptată spre tâmpla mea, fiule.

Sunt un om bătrân. Sunt tatăl tău, dar tu trebuie să decizi ce ai de făcut. Este a doua oară când se întâmplă asta. Știu că ai putea plăti o sumă uriașă de bani pentru a mă elibera și pentru a te asigura că ajung acasă în siguranță».

Mikel a plătit aproximativ 30.000 de dolari la acea vreme pentru a-și salva tatăl, dar a anunțat și poliția despre răpire.

Agenții au intervenit, iar în timpul operațiunii de salvare, a izbucnit un schimb de focuri între agenți și răpitori, care i-a forțat pe aceștia din urmă să-și abandoneze victimele în pădure.

Victimele au fost transportate la spital, unde au avut nevoie de îngrijiri, după 7 zile de tortură.

După cele două episoade dramatice, John Obi Mikel s-a asigurat că părinții săi sunt păziți: „Cred că suntem destul de în siguranță acum”.

De-a lungul carierei, John Obi Mikel a câștigat de două ori titlul în Premier League, cu Chelsea, de 4 ori FA Cup. Și-a adăugat în palmares Liga Campionilor și Europa League.

S-a retras în 2019, ultima echipă din cariera sa fiind Kuwait SC.

