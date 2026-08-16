Ronaldo, final de carieră? Cristiano a anunțat că retragerea se apropie: „Mi-am planificat complet viitorul”. Cât va mai juca +6 foto
Foto: Instagram/@cristiano
Campionate

Ronaldo, final de carieră? Cristiano a anunțat că retragerea se apropie: „Mi-am planificat complet viitorul”. Cât va mai juca

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 19:44
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 19:44
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul lui Al-Nassr, a anunțat că s-ar putea retrage din activitate la finalul acestui sezon.
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Veștile nu tocmai plăcute pentru fanii lui Ronaldo au început după eliminarea Portugaliei în optimile CM 2026, atunci când lusitanul a lăsat de înțeles că vrea să se retragă de la națională.

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Cristiano Ronaldo: „Va fi probabil ultimul meu an în fotbal”

Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo vrea să renunțe la cariera sa fabuloasă din fotbal pentru a se concentra pe alte activități pe care le are deja planificate.

„Va fi probabil ultimul meu an în fotbal și vreau să las în urmă o moștenire spectaculoasă”, a declarat Ronaldo pentru Vogue, citat de ojogo.pt.

„Mi-am planificat complet viitorul. Am atât de multe lucruri de făcut care mă vor ține ocupat, încât nu aș putea preciza unul singur.

Fotbalul poate lăsa un mare gol, așa că trebuie să îl umpli cu mai multe lucruri, nu doar cu unul. Va fi distractiv să călătoresc mai mult, să joc și să urmăresc meciuri de padel, un sport care îmi place foarte mult, și să continui să mă bucur de ceea ce am realizat sau, mai bine spus, de ceea ce am realizat împreună cu ceilalți.

Până la urmă, acești 25 de ani au fost marcați de foarte multe sacrificii”, a mai precizat Ronaldo.

976 de goluri
a marcat Cristiano Ronaldo în cariera sa. Mai are nevoie de 24 de reușite pentru a atinge borna istorică de 1.000 de goluri

Trecut în carieră pe la Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus și Al-Nassr, Ronaldo a strâns și 233 de selecții pentru naționala Portugaliei, în care a marcat 146 de goluri și a oferit 45 de pase decisive.

În tricoul primei reprezentative a țării sale, Ronaldo a câștigat EURO 2016, dar și de două ori Liga Națiunilor, în 2019 și 2025.

Starul portughez este considerat de mulți drept cel mai bun jucător din istorie. A câștigat de 5 ori Balonul de Aur, de tot atâtea ori Liga Campionilor, dar și titluri naționale cu Manchester United (3), Juventus (2), Real Madrid (2) și Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo se pregătește acum de un sezon în Arabia Saudită. Al-Nassr s-a impus categoric în prima etapă, 3-0 cu Al-Fateh, partidă pe care portughezul a urmărit-o din tribune.

FOTO. Cristiano Ronaldo, în lacrimi după eliminarea de la Mondial

Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball
Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball

Galerie foto (6 imagini)

Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball
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