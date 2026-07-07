Unic la Mondial. Vis neatins Ce a făcut Cristiano Ronaldo la cele 6 turnee finale.  Retragerea de la națională e aproape! „Plec împăcat” +6 foto
Cristiano Ronaldo, 6 Mondiale, 5 cu banderola Portugaliei pe braț și cu numărul 7 pe tricou. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Unic la Mondial. Vis neatins Ce a făcut Cristiano Ronaldo la cele 6 turnee finale. Retragerea de la națională e aproape! „Plec împăcat”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 03:16
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 14:51
  • Cristiano Ronaldo a jucat și a marcat la șase Campionate Mondiale, unic în istorie. 
  • Atacantul, 41 de ani, se va retrage de la naționala Portugaliei fără să-și fi împlinit visul: trofeul mondial. 
  • Cristiano a declarat după 0-1 cu Spania, în „optimile” CM 2026: „Plec împăcat că am dat tot ce am avut mai bun pentru Portugalia”.
  • Cum a fost fiecare turneu final pentru starul lusitanilor, în rândurile de mai jos. 
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Cristiano Ronaldo a depășit 41 de ani și se pregătește să părăsească echipa Portugaliei.

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Unul dintre eroii istoriei fotbalului, recordmanul selecțiilor și golurilor al tuturor naționalelor.

146 de goluri (record)
a marcat Ronaldo în 233 de meciuri (record) pentru reprezentativa lusitană (46 de assisturi)

Ronaldo, unicul care a înscris la 6 Mondiale. Dar nu și-a împlinit visul carierei

Avea doar 18 ani, 6 luni și 15 zile când a debutat, pe 20 august 2003, într-un amical contra Kazahstanului (1-0). Selecționer era brazilianul Luiz Felipe Scolari, care cucerise titlul mondial cu Selecao, în 2002.

În 23 de ani în roșu și verde, Cristiano a cucerit Europa, devenind campion continental în 2016.

A fost unicul jucător care a înscris la 6 Campionate Mondiale. Nu și-a putut împlini însă marele vis, de a fi numărul 1 cu Portugalia și la CM.

Maximum, semifinale și locul 4, chiar de la primul său turneu. De atunci, nu s-a mai apropiat de careul de ași.

Nu s-a simțit cel mai bine la Mondial, nereușind să fie astăzi în Top 5 al golgheterilor competiției.

Ultimul meci la ultimul Mondial al lui Ronaldo

Se așteaptă să se retragă de la națională după CM 2026. Așa a sugerat chiar el.

La conferința de duminică, înaintea duelului cu Spania, în „optimi”, a declarat: „Da, probabil va fi ultimul meu Mondial”.

Spera ca derbyul iberic să nu fie meciul despărțirii: „Așa veți mai încerca să mă «omorâți» încă puțin”.

Totuși, Portugalia a pierdut în ultima clipă, 0-1, în minutul 90+1. Finalul lui Cristiano la Mondial.

11 goluri
și două pase decisive are Cristiano Ronaldo în 27 de meciuri jucate în șase ediții de CM

Ronaldo: „Înaintea lui Cristiano, naționala nu câștigase nimic în istorie”

După joc, CR7 a vorbit la zona mixtă, declarație preluată și de jurnalistul Fabrizio Romano.

„Am cucerit trei trofee cu Portugalia. Înaintea lui Cristiano, naționala nu câștigase nimic în istorie”, a afirmat Ronaldo.

„Sunt mulțumit. Cel mai mare titlu al selecționatei a fost în 2016. Pentru mine, Euro înseamnă la fel de mult ca Mondialul.

Plec împăcat că am dat tot ce am avut mai bun pentru Portugalia. Mâine va fi o nouă zi și viața continuă”.

3 trofee
a cucerit Ronaldo cu Portugalia: Euro 2016 și Liga Națiunilor (2019 și 2025)

CM 2006 - Debut cu numărul 17, alături de Figo. Cel mai tânăr marcator

Cum au fost cele șase ediții de Mondial pentru starul Portugaliei!

Debutul, la întrecerea din Germania, pe 11 iunie 2006, la 1-0 cu Angola.

Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago
Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago

Galerie foto (6 imagini)

Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010 Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014) Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
+6 Foto
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Printre coechipieri, Luis Figo, Simao Sabrosa și Pauleta. Avea numărul 17 pe tricou. 7 era încă al căpitanului Figo.

A jucat șase meciuri, un singur gol, la 2-0 cu Iran.

21 de ani
și 132 de zile, cel mai tânăr marcator al Portugaliei la CM

A fost aproape de ținta carierei sale, titlul mondial. A pierdut la limită semifinala, 0-1 cu Franța. Locul 4, după 1-3 cu Germania în finala mică.

CM 2010-2014 - O dată, eliminat în „optimi”. Apoi, cel mai rău turneu

Patru ani mai târziu, în Africa de Sud, era deja căpitanul naționalei. Numărul 7.

Patru partide, numai un gol și un assist, ambele la 7-0 contra Coreei de Nord (MVP la toate cele trei confruntări din faza grupelor, și cu Cote d’Ivoire, și cu Brazilia).

Eliminat mai repede ca la turneul precedent, în „optimi”, 0-1 cu Spania, care a câștigat trofeul.

L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010
L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010

Galerie foto (6 imagini)

Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010 Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014) Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
+6 Foto
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În 2014, în Brazilia, a fost cel mai rău Mondial, și pentru el, și pentru națională.

Trei întâlniri, un gol (2-1 cu Ghana), o pasă decisivă (2-2 cu SUA), dar întors acasă după grupe (locul 3, patru puncte și un eșec insuportabil, 0-4 cu Germania).

Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014)
Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014)

Galerie foto (6 imagini)

Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010 Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014) Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
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CM 2018 - Hattrick la cel mai bun meci de Mondial al lui Ronaldo

Au mai trecut patru ani. Nici în Rusia nu a reușit naționala lusitană să depășească „optimile”, învinsă de Uruguay, 1-2.

Cristiano a avut însă cel mai bun joc la turneul final, la 3-3 cu Spania la startul grupei.

3 goluri
a înscris Ronaldo împotriva Spaniei, la competiția din 2018

A fost singurul său hattrick la Mondial. Ultimul gol a fost superb, din lovitură liberă de la marginea careului.

Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final
Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final

Galerie foto (6 imagini)

Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010 Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014) Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
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A mai punctat o dată la CM 2018, oferind victoria echipei sale, 1-0 cu Maroc.

CM 2022 - Conflict cu selecționerul Santos. Rezervă în ultimele două jocuri

În Qatar, Portugalia a atins „sferturile”, însă Ronaldo nu s-a bucurat deloc de finalul acelei ediții pentru el.

A fost titular în meciurile din grupă, marcând la 3-2 cu Ghana. Numai că, în partidele eliminatorii, și la 6-1 cu Elveția, în „optimi”, și la 0-1 cu Maroc, în „sferturi”, a avut un conflict cu selecționerul.

Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii

Galerie foto (6 imagini)

Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010 Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014) Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
+6 Foto
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Fernando Santos nu l-a mai titularizat. A intrat ca rezervă în ambele meciuri și s-a văzut supărarea lui. Antrenorul a părăsit naționala după „războiul” cu liderul echipei.

CM 2026 - Ronaldo a bătut și recordul lui Eusebio la al 6-lea Mondial

Acum, pe continent american, a mai bătut un record. Ronaldo a jucat și a înscris la al 6-lea Mondial, unic în istorie.

A marcat în total trei goluri (două la 5-0 cu Uzbekistan, în grupe, altul la 2-1 cu Croația, în „16-imi”).

Ultimul gol al lui Ronaldo la Mondial: din penalty, la 2-1 cu Croația, în „16-imi”
Ultimul gol al lui Ronaldo la Mondial: din penalty, la 2-1 cu Croația, în „16-imi”

Galerie foto (6 imagini)

Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010 Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014) Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
+6 Foto
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Încă un record, al naționalei sale: 11 goluri la CM, două peste precedenta performanță, a lui Eusebio (9).

Portugalia s-a oprit mult mai devreme decât spera Cristiano. În „optimi”, după 0-1 cu Spania.

Ronaldo la Campionatul Mondial

  • 6 turnee finale (2006-2026)
  • 27 de meciuri
  • 11 goluri
  • Două pase decisive
  • 4 cartonașe galbene
  • 2.205 minute

Top 5 selecții all-time la națională

  1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 233
  2. Lionel Messi (Argentina) - 203
  3. Luka Modric (Croația) - 202
  4. Bader Al-Mutawa (Kuweit) - 202
  5. Soh Chin Ann (Malaysia) - 195

Top 5 golgheteri all-time la națională

  1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 146
  2. Lionel Messi (Argentina) - 124
  3. Ali Daei (Iran) - 108
  4. Sunil Chhetri (India) - 95
  5. Romelu Lukaku (Belgia) - 92

Top 5 golgheteri all-time la Mondial

  1. Lionel Messi (Argentina) - 20
  2. Kylian Mbappe (Franța) - 19
  3. Miroslav Klose (Germania) - 16
  4. Ronaldo (Brazilia) - 15
  5. Gerd Muller (RFG) - 14
  6. Harry Kane (Anglia) - 14
46 de pase decisive
are Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

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