Cât pierde Portugalia Cifrele care arată dependența Federației de Cristiano Ronaldo + valoarea brandului CR7, fabuloasă!

În Portugalia, despărțirea de CR7 a devenit o temă de dezbatere economică. Experții în marketing analizează cât de mult depinde valoarea comercială a Federației de imaginea celui mai mare star al fotbalului lusitan.

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Cristiano Ronaldo a încheiat o poveste de 23 de ani la echipa națională a Portugaliei.

La 41 de ani, fostul căpitan lasă în urmă nu doar recorduri sportive, ci și un capital comercial greu de înlocuit.

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Cât pierde Portugalia fără Cristiano Ronaldo: impactul comercial asupra Federației

Retragerea lui Cristiano Ronaldo ridică o întrebare importantă pentru fotbalul portughez: cât de mult va resimți Federația despărțirea de cel mai puternic brand al său?

Miza este una financiară. Naționala Portugaliei generează anual zeci de milioane de euro din contracte comerciale, iar retragerea lui Ronaldo ridică întrebări despre capacitatea naționalei de a-și păstra aceeași atractivitate pentru sponsori.

850 de milioane de euro, valoarea brandului CR7

Un prim reper este evaluarea realizată de Institutul Portughez de Administrație a Marketingului (IPAM).

Potrivit studiului, brandul personal al lui Cristiano Ronaldo a ajuns la o valoare estimată de 850 de milioane de euro în 2025.

Daniel Sá, directorul executiv al institutului, coordonează studiul care urmărește evoluția brandului CR7 încă din 2011.

Potrivit evaluării IPAM, prezentate oficial de institut pe 5 februarie 2025, brandul CR7 era estimat la 850 de milioane de euro. În urmă cu 14 ani, acesta valora 24,5 milioane de euro.

Brandul CR7 s-a apreciat cu 325% în cinci ani

Evoluția a fost spectaculoasă: 42 de milioane de euro în 2014, 102 milioane în 2017, 200 de milioane în 2020 și 850 de milioane în 2025. Creșterea din ultimii cinci ani a fost de 325%.

Evaluarea folosește metodologia Sports Reputation Index, dezvoltată de IPAM, care analizează 28 de variabile grupate în șase categorii: venituri, media, rețele sociale, palmares, influență socială și impact.

Într-un interviu publicat pe 5 noiembrie 2026 de Diário de Notícias, Daniel Sá a precizat că Ronaldo a obținut 88 de puncte din 100 în această evaluare, cu punctaj maxim la capitolele venituri și rețele sociale.

Anul evaluării Valoarea brandului CR7 2011 24,5 milioane € 2014 42 milioane € 2017 102 milioane € 2020 200 milioane € 2025 850 milioane €

Expert: „Greutatea lui CR7 este extraordinară și greu de replicat”

Cifra nu reprezintă venituri încasate de Federație sau o pierdere contabilă provocată de retragerea fotbalistului. Este evaluarea brandului personal al lui Cristiano Ronaldo, realizată prin metodologia IPAM.

În același interviu, directorul IPAM a explicat că retragerea lui Ronaldo reprezintă o provocare majoră pentru Federația Portugheză de Fotbal.

„Greutatea lui CR7 este extraordinară și greu de replicat de un alt fotbalist portughez pe termen scurt”, a declarat Daniel Sa.

„Gestionarea inteligentă a moștenirii lui Ronaldo îl poate păstra ambasador al Portugaliei”

Specialistul consideră că Federația trebuie să găsească o formulă prin care să păstreze legătura cu fostul căpitan, chiar dacă acesta nu va mai evolua pentru reprezentativă.

„O gestionare inteligentă a moștenirii sale ar putea permite ca el să continue să fie un ambasador informal extraordinar al Portugaliei și al fotbalului portughez”, a explicat Daniel Sa.

Potrivit expertului lusitan, retragerea de la națională nu înseamnă însă automat și deprecierea brandului personal al lui Ronaldo. Daniel Sa susține că valoarea comercială a superstarului nu mai depinde de mai mulți ani de prestațiile sale ca fotbalist.

„După ce va înceta să joace, acest brand va continua să crească”, a anticipat directorul IPAM.

La CM 2026, Ronaldo a generat 85,2 milioane de euro din 29 de postări! Naționala, 68,1 milioane din 565

Una dintre cele mai relevante comparații privind diferența de impact dintre Cristiano Ronaldo și echipa națională a Portugaliei a fost realizată în urma Campionatului Mondial din 2026.

Un studiu al agenției de marketing sportiv NOSSA Sports și al platformei de analiză a audienței Felton, publicat pe 5 august 2026 de publicația Imagens de Marca și preluat de portalul oficial Portugal Global, a analizat audiența activă generată în cele 47 de zile ale turneului final.

Rezultatul: cele 29 de postări publicate de Ronaldo au generat o valoare economică estimată de 85,2 milioane de euro.

În schimb, cele 565 de postări ale conturilor naționalei Portugaliei au produs o valoare estimată de 68,1 milioane de euro.

Indicator Cristiano Ronaldo Naționala Portugaliei Număr de postări 29 565 Valoare economică estimată 85,2 mil. € 68,1 mil. € Valoare medie/postare 2,94 mil. € 120.531 €

Naționala Portugaliei are o audiență globală

Comparația nu reflectă încasări efective ale fotbalistului sau ale Federației, ci valoarea economică estimată a audienței active, măsurată prin indicatorul True Audience Value (TAV), dezvoltat de Felton.

Acesta ia în calcul interacțiunile publicului cu postările, comentariile și revenirea utilizatorilor asupra conținutului.

Studiul mai arată că numai 14% din audiența activă a naționalei era localizată în Portugalia, în timp ce aproximativ 75% provenea din afara spațiului lusofon. India, Brazilia și Iran se numărau printre piețele importante.

Expert: „Sute de milioane de oameni urmăresc Portugalia doar datorită lui Ronaldo”

Potrivit lui Carlos Coelho, președintele companiei portugheze de consultanță în branding Ivity Brand Corp, despărțirea de Ronaldo ar putea afecta serios atractivitatea internațională a naționalei Portugaliei.

Într-o analiză publicată pe 1 octombrie 2026 de televiziunea publică RTP, Carlos Coelho a avertizat asupra riscului de depreciere a brandului Federației Portugheze de Fotbal și asupra posibilelor consecințe comerciale ale rupturii dintre Ronaldo și națională.

Președintele Ivity Brand Corp a vorbit despre o „pierdere imensă de valoare”, pe care nici rezultatele sportive nu ar putea să o compenseze imediat.

„Sunt sute de milioane de oameni în lume care urmăresc Portugalia doar datorită lui Cristiano Ronaldo”, a declarat specialistul, potrivit RTP.

885.587 de urmăritori a pierdut contul oficial de Instagram al naționalei Portugaliei în timpul crizei declanșate de plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonament, pe 30 septembrie 2026, după divergențele cu selecționerul Jorge Jesus

Riscuri pentru contractele comerciale ale Federației

Coelho a explicat că fotbalul modern a devenit o industrie dependentă de audiențe și de capacitatea de a atrage publicul internațional.

În opinia sa, pierderea unei personalități cu notorietatea lui Ronaldo poate afecta inclusiv relațiile comerciale ale Federației.

Specialistul a atras atenția că sponsorii ar putea solicita explicații, renegocieri sau chiar anularea unor contracte dacă apreciază că expunerea comercială pentru care au plătit nu mai este aceeași.

20,175 milioane de euro, veniturile comerciale bugetate pentru națională

Dependența Federației de prima reprezentativă se vede și în documentele financiare.

Potrivit analizei bugetului consolidat al FPF pentru sezonul 2025-2026, instituția a prevăzut venituri totale de 146,25 milioane de euro.

Din acestea, 54,932 milioane de euro erau estimate la categoria drepturilor de televizare, publicitate și sponsorizări.

Peste 20 milioane de euro, venituri generate de naționala Portugaliei

În interiorul acestei categorii, 20,175 milioane de euro erau asociate primei reprezentative masculine, prin contracte de publicitate, televiziune și licențiere.

Suma reprezenta aproximativ 36,7% din totalul veniturilor bugetate la categoria respectivă.

Pentru comparație, veniturile totale ale Federației au crescut de la 47,5 milioane de euro în 2011 la peste 131 de milioane de euro în sezonul 2024-2025, potrivit datelor financiare prezentate presa portugheză.

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