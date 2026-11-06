Cât pierde Portugalia Cifrele care arată dependența Federației de Cristiano Ronaldo + valoarea brandului CR7, fabuloasă! +19 foto
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Portugaliei (foto: IMAGO)
Campionate

Cât pierde Portugalia Cifrele care arată dependența Federației de Cristiano Ronaldo + valoarea brandului CR7, fabuloasă!

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 21:23
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 21:48
  • În Portugalia, despărțirea de CR7 a devenit o temă de dezbatere economică. Experții în marketing analizează cât de mult depinde valoarea comercială a Federației de imaginea celui mai mare star al fotbalului lusitan.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cristiano Ronaldo a încheiat o poveste de 23 de ani la echipa națională a Portugaliei.

La 41 de ani, fostul căpitan lasă în urmă nu doar recorduri sportive, ci și un capital comercial greu de înlocuit.

Cristiano Ronaldo nu vrea să audă Principala cerință a Federației Portugheze după retragere ar fi fost refuzată din start
Citește și
Cristiano Ronaldo nu vrea să audă Principala cerință a Federației Portugheze după retragere ar fi fost refuzată din start
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo nu vrea să audă Principala cerință a Federației Portugheze după retragere ar fi fost refuzată din start

Cât pierde Portugalia fără Cristiano Ronaldo: impactul comercial asupra Federației

Retragerea lui Cristiano Ronaldo ridică o întrebare importantă pentru fotbalul portughez: cât de mult va resimți Federația despărțirea de cel mai puternic brand al său?

Miza este una financiară. Naționala Portugaliei generează anual zeci de milioane de euro din contracte comerciale, iar retragerea lui Ronaldo ridică întrebări despre capacitatea naționalei de a-și păstra aceeași atractivitate pentru sponsori.

850 de milioane de euro, valoarea brandului CR7

Un prim reper este evaluarea realizată de Institutul Portughez de Administrație a Marketingului (IPAM).

Potrivit studiului, brandul personal al lui Cristiano Ronaldo a ajuns la o valoare estimată de 850 de milioane de euro în 2025.

Daniel Sá, directorul executiv al institutului, coordonează studiul care urmărește evoluția brandului CR7 încă din 2011.

Potrivit evaluării IPAM, prezentate oficial de institut pe 5 februarie 2025, brandul CR7 era estimat la 850 de milioane de euro. În urmă cu 14 ani, acesta valora 24,5 milioane de euro.

Brandul CR7 s-a apreciat cu 325% în cinci ani

Evoluția a fost spectaculoasă: 42 de milioane de euro în 2014, 102 milioane în 2017, 200 de milioane în 2020 și 850 de milioane în 2025. Creșterea din ultimii cinci ani a fost de 325%.

Evaluarea folosește metodologia Sports Reputation Index, dezvoltată de IPAM, care analizează 28 de variabile grupate în șase categorii: venituri, media, rețele sociale, palmares, influență socială și impact.

Într-un interviu publicat pe 5 noiembrie 2026 de Diário de Notícias, Daniel Sá a precizat că Ronaldo a obținut 88 de puncte din 100 în această evaluare, cu punctaj maxim la capitolele venituri și rețele sociale.

Anul evaluăriiValoarea brandului CR7
201124,5 milioane €
201442 milioane €
2017102 milioane €
2020200 milioane €
2025850 milioane €

Expert: „Greutatea lui CR7 este extraordinară și greu de replicat”

Cifra nu reprezintă venituri încasate de Federație sau o pierdere contabilă provocată de retragerea fotbalistului. Este evaluarea brandului personal al lui Cristiano Ronaldo, realizată prin metodologia IPAM.

În același interviu, directorul IPAM a explicat că retragerea lui Ronaldo reprezintă o provocare majoră pentru Federația Portugheză de Fotbal.

„Greutatea lui CR7 este extraordinară și greu de replicat de un alt fotbalist portughez pe termen scurt”, a declarat Daniel Sa.

Galerie foto (19 imagini)

Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago
+19 Foto
labels.photo-gallery

„Gestionarea inteligentă a moștenirii lui Ronaldo îl poate păstra ambasador al Portugaliei”

Specialistul consideră că Federația trebuie să găsească o formulă prin care să păstreze legătura cu fostul căpitan, chiar dacă acesta nu va mai evolua pentru reprezentativă.

„O gestionare inteligentă a moștenirii sale ar putea permite ca el să continue să fie un ambasador informal extraordinar al Portugaliei și al fotbalului portughez”, a explicat Daniel Sa.

Potrivit expertului lusitan, retragerea de la națională nu înseamnă însă automat și deprecierea brandului personal al lui Ronaldo. Daniel Sa susține că valoarea comercială a superstarului nu mai depinde de mai mulți ani de prestațiile sale ca fotbalist.

„După ce va înceta să joace, acest brand va continua să crească”, a anticipat directorul IPAM.

La CM 2026, Ronaldo a generat 85,2 milioane de euro din 29 de postări! Naționala, 68,1 milioane din 565

Una dintre cele mai relevante comparații privind diferența de impact dintre Cristiano Ronaldo și echipa națională a Portugaliei a fost realizată în urma Campionatului Mondial din 2026.

Un studiu al agenției de marketing sportiv NOSSA Sports și al platformei de analiză a audienței Felton, publicat pe 5 august 2026 de publicația Imagens de Marca și preluat de portalul oficial Portugal Global, a analizat audiența activă generată în cele 47 de zile ale turneului final.

Rezultatul: cele 29 de postări publicate de Ronaldo au generat o valoare economică estimată de 85,2 milioane de euro.

În schimb, cele 565 de postări ale conturilor naționalei Portugaliei au produs o valoare estimată de 68,1 milioane de euro.

IndicatorCristiano RonaldoNaționala Portugaliei
Număr de postări29565
Valoare economică estimată85,2 mil. €68,1 mil. €
Valoare medie/postare2,94 mil. €120.531 €

Naționala Portugaliei are o audiență globală

Comparația nu reflectă încasări efective ale fotbalistului sau ale Federației, ci valoarea economică estimată a audienței active, măsurată prin indicatorul True Audience Value (TAV), dezvoltat de Felton.

Acesta ia în calcul interacțiunile publicului cu postările, comentariile și revenirea utilizatorilor asupra conținutului.

Studiul mai arată că numai 14% din audiența activă a naționalei era localizată în Portugalia, în timp ce aproximativ 75% provenea din afara spațiului lusofon. India, Brazilia și Iran se numărau printre piețele importante.

Galerie foto (15 imagini)

Cele mai importante momente ale lui Ronaldo la națională. Foto: captură YouTube Cele mai importante momente ale lui Ronaldo la națională. Foto: captură YouTube Cele mai importante momente ale lui Ronaldo la națională. Foto: captură YouTube Cele mai importante momente ale lui Ronaldo la națională. Foto: captură YouTube Cele mai importante momente ale lui Ronaldo la națională. Foto: captură YouTube
+15 Foto
labels.photo-gallery

Expert: „Sute de milioane de oameni urmăresc Portugalia doar datorită lui Ronaldo”

Potrivit lui Carlos Coelho, președintele companiei portugheze de consultanță în branding Ivity Brand Corp, despărțirea de Ronaldo ar putea afecta serios atractivitatea internațională a naționalei Portugaliei.

Într-o analiză publicată pe 1 octombrie 2026 de televiziunea publică RTP, Carlos Coelho a avertizat asupra riscului de depreciere a brandului Federației Portugheze de Fotbal și asupra posibilelor consecințe comerciale ale rupturii dintre Ronaldo și națională.

Președintele Ivity Brand Corp a vorbit despre o „pierdere imensă de valoare”, pe care nici rezultatele sportive nu ar putea să o compenseze imediat.

„Sunt sute de milioane de oameni în lume care urmăresc Portugalia doar datorită lui Cristiano Ronaldo”, a declarat specialistul, potrivit RTP.

885.587 de urmăritori
a pierdut contul oficial de Instagram al naționalei Portugaliei în timpul crizei declanșate de plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonament, pe 30 septembrie 2026, după divergențele cu selecționerul Jorge Jesus

Riscuri pentru contractele comerciale ale Federației

Coelho a explicat că fotbalul modern a devenit o industrie dependentă de audiențe și de capacitatea de a atrage publicul internațional.

În opinia sa, pierderea unei personalități cu notorietatea lui Ronaldo poate afecta inclusiv relațiile comerciale ale Federației.

Specialistul a atras atenția că sponsorii ar putea solicita explicații, renegocieri sau chiar anularea unor contracte dacă apreciază că expunerea comercială pentru care au plătit nu mai este aceeași.

20,175 milioane de euro, veniturile comerciale bugetate pentru națională

Dependența Federației de prima reprezentativă se vede și în documentele financiare.

Potrivit analizei bugetului consolidat al FPF pentru sezonul 2025-2026, instituția a prevăzut venituri totale de 146,25 milioane de euro.

Din acestea, 54,932 milioane de euro erau estimate la categoria drepturilor de televizare, publicitate și sponsorizări.

Peste 20 milioane de euro, venituri generate de naționala Portugaliei

În interiorul acestei categorii, 20,175 milioane de euro erau asociate primei reprezentative masculine, prin contracte de publicitate, televiziune și licențiere.

Suma reprezenta aproximativ 36,7% din totalul veniturilor bugetate la categoria respectivă.

Pentru comparație, veniturile totale ale Federației au crescut de la 47,5 milioane de euro în 2011 la peste 131 de milioane de euro în sezonul 2024-2025, potrivit datelor financiare prezentate presa portugheză.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
portugalia cristiano ronaldo retragere pierderi financiare federatia portugheza de fotbal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:00
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
00:15
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
07:00
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
06.11
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06.11
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
06.11
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
B365
05.11
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
Citește mai mult
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share