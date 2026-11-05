Cristiano Ronaldo nu vrea să audă Principala cerință a Federației Portugheze după retragere ar fi fost refuzată din start

Cristiano Ronaldo (41 de ani) ar fi refuzat ideea organizării unui meci de retragere din naționala Portugaliei.

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Joi, după 23 de ani petrecuți în tricoul selecționatei lusitane, starul lui Al Nassr și-a anunțat oficial retragerea de la echipa națională.

Cristiano Ronaldo respinge ideea unui meci de retragere de la echipa națională

În urma deciziei luate de Ronaldo, Federația Portugheză de Fotbal a transmis un mesaj emoționant, sugerând că va încerca să-i organizeze un meci de retragere legendei țării.

Cu toate acestea, Cristiano nici nu vrea să audă de acest lucru , scrie observador.pt.

Un astfel de eveniment ar aduce venituri substanțiale Federației. Acesta ar fi fost și principalul motiv pentru care oficialii și-au dorit ca starul lusitan să continue la națională și după Mondial.

De altfel, după conflictul pe care Ronaldo l-a avut cu selecționerul Jorge Jesus, Federația și-a dorit ca situația să fie remediată cât mai repede.

Portughezii sperau ca starul lui Al-Nassr să nu-și încheie cariera la națională în aceste condiții.

Comunicatul Federației Portugheze de Fotbal după retragerea lui Ronaldo

„Federația Portugheză de Fotbal își exprimă recunoștința profundă și eternă față de căpitanul Cristiano Ronaldo, care a anunțat astăzi retragerea definitivă de la echipa națională.

Cu un sentiment de profundă recunoștință și imensă admirație, Federația Portugheză de Fotbal dorește să-i mulțumească public lui Cristiano Ronaldo pentru parcursul absolut extraordinar pe care l-a avut în slujba țării noastre.

Mai mult decât un sportiv de excepție, căpitanul nostru a fost un lider care a inspirat, un exemplu de dedicare și simbolul suprem al sufletului echipei noastre naționale.

De-a lungul unei cariere internaționale legendare, marcată de 234 de selecții și 146 de goluri marcate, căpitanul a purtat țara pe umeri, a doborât recorduri și a condus echipa către realizări care vor rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului național.

Fiecare picătură de sudoare, fiecare gol decisiv și fiecare banderolă purtată cu mândrie pe teren au reflectat dragostea sa necondiționată pentru tricoul nostru.

Devotamentul său și moștenirea sa depășesc limitele terenului de joc.

Cristiano Ronaldo a ridicat renumele Portugaliei și a inspirat generații de tineri care visează să îi calce pe urme, fiind, pentru mulți dintre noi, cel mai bun jucător din toate timpurile!

Prin urmare, Federația Portugheză de Fotbal refuză să lase ca acest rămas-bun să aibă loc fără un omagiu pe măsură.

Este dorința noastră fermă și profundă să organizăm, să participăm și să colaborăm activ la ceea ce va rămâne întotdeauna un omagiu pe măsura imensei cariere a lui Cristiano Ronaldo, în cadrul căruia suporterii și țara să poată aplauda și sărbători, încă o dată, jucătorul care ne-a oferit atât de mult.

Mulțumim pentru tot, CĂPITANE! Aceasta va fi întotdeauna casa ta! Să ajungem la golul cu numărul 1000!!!”, este mesajul transmis de Federație.

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