Max Verstappen (29 de ani), pilotul Red Bull, a câștigat cursa de sprint a Marelui Premiu din Singapore.

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Învingător în Marele Premiu al Bahrainului, Verstappen a continuat seria rezultatelor pozitive și pe celebrul circuit stradal Marina Bay,

Max Verstappen a câștigat cursa de sprint a MP din Singapore

Cursa a început cu o jumătate de oră întârziere din cauza unei ploi torențiale. Chiar la sfârșitul primului tur, George Russell a pierdut controlul monopostului și s-a lovit de parapet, fiind nevoit să abandoneze.

„Sunt bine. Îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău”, a spus pilotul britanic echipei sale prin radio, potrivit formula1.com.

Here's the moment George hit the barriers 🎥 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/R8jview30F — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

La jumătatea cursei, Max Verstappen se afla în frunte, cu un avans de 1,3 secunde în fața lui Lewis Hamilton. Charles Leclerc ocupa locul al treilea, urmat de Oscar Piastri, Lando Norris și Andrea Kimi Antonelli. Liam Lawson și Oliver Bearman completau primii opt.

În ultimul tur, Oscar Piastri și Lando Norris, ambii piloți McLaren, s-au ciocnit, iar australianul a fost nevoit să abandoneze.

Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

În cele din urmă, Max Verstappen s-a impus, fiind urmat de Lewis Hamilton și Charles Leclerc. Kimi Antonelli, liderul la zi în clasamentul mondial, s-a clasat pe locul 4.

„Startul a fost din nou oribil, așa că este cu siguranță ceva ce trebuie să îmbunătățim, pentru că dacă ai parte de așa ceva mâine, cursa e terminată, dacă nu se întâmplă nimic nebunesc.

Deci, da, nu a fost ideal, dar am avut puțin noroc cu ce s-a întâmplat cu George la ieșirea din ultimul viraj. După aceea, am vrut doar să rămânem calmi și să păstrăm controlul, pentru că știi că nu poți depăși pe circuitul ăsta, mai ales în condiții ca astea, cu pneurile intermediare.

Așa că am încercat doar să ducem mașina la linia de sosire și, desigur, mă bucur că am câștigat aici în cursa Sprint, dar știu și că vreau să câștig mâine, nu azi”, a declarat Verstappen pentru sursa citată

Clasamentul general al piloților

Kimi Antonelli (Mercedes) - 325 de puncte George Russell (Mercedes) - 236 de puncte Lewis Hamilton (Ferrari) - 221 de puncte Charles Leclerc (Ferrari) - 197 de puncte Max Verstappen (Red Bull Racing) - 196 de puncte Lando Norris (McLaren) - 189 de puncte Oscar Piastri (McLaren) - 128 de puncte Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 96 de puncte Liam Lawson (Racing Bulls) - 69 de puncte Pierre Gasly (Alpine) - 41 de puncte

Clasament constructori

Mercedes - 561 puncte Scuderia Ferrari - 418 puncte McLaren - 317 puncte Red Bull Racing - 306 puncte Racing Bulls - 94 puncte Alpine - 68 puncte Haas - 30 puncte Revolut - 19 puncte Williams - 12 puncte Aston Martin - 7 puncte Cadillac - 0 puncte

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