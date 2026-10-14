Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online

O analiză realizată de mediaTRUST România, privind advertorialele din presa online, arată că pe primul loc, pentru a treia lună la rând, e un club sportiv finanțat de stat

Clubul respectiv are un buget în 2026 care trece de 7,5 milioane de euro. Numele clubului, în articol

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Cluburile Sportive din România, care sunt conectate la rețeaua de bani publici, continuă să o ducă foarte bine, în ciuda faptului că în ultimul an și jumătate a fost criză, inflație, iar Guvernul Bolojan a trecut la diminuarea masivă a cheltuielilor din sectorul public.

Cel mai recent studiu realizat în domeniul advertorialelor din presa online, pe luna septembrie, are o concluzie surprinzătoare. Și anume: un club sportiv, finanțat în proporție de peste 90% din banii autorităților locale, e pe primul loc! Numele lui: CSM Constanța!

Ce sunt advertorialele? Articolele pe care site-urile le publică și care sunt marcate cu P, pentru a arăta în mod clar că sunt texte cu caracter publicitar. Analiza a fost efectuată de trustMEDIA România, iar pentru luna septembrie au fost identificate peste 1.200 de astfel de articole.

CSM Constanța apare în top, de departe, cu cele mai multe: nu mai puțin de 60 de apariții. E la mare distanță de branduri, din alte domenii de activitate, care chiar au nevoie de promovare masivă. CSM Constanța a avut de două ori mai multe advertoriale decât PSD sau eMAG și triplu decât Superbet, compania numărul 1 de pariuri și jocuri de noroc.

Top 10 cele mai promovate branduri, prin advertoriale, în luna septembrie

Loc Club Apariții 1 CSM Constanța 60 2 PSD 34 3 BCR 32 4 eMAG 30 5 AUR 27 6 Superbet 21 7 Winbet 19 8 USR 18 9 Betano 18 10 Ministerul Mediului 17 Sursa: trustMEDIA România Sursa: trustMEDIA România

Este pentru a treia lună la rând când CSM Constanța e lider în acest clasament. Clubul de la malul Mării Negre a trecut bine de 20 de milioane de euro, ca finanțater din bugetul public în ultimii 3 ani. În 2026 rulează pe cea mai mare sumă pe care o va încasa din partea autorităților locale: peste 7,5 milioane de euro.

AN BUGET CSM CONSTANȚA 2024 7.300.000 euro 2025 7.200.000 euro 2026 7.600.000 euro

CSM Constanța s-a aflat în ultimii ani în centrul mai multor scandaluri financiare. GSP.ro scria despre neregulile din perioada 2022-2024, când cei care conduceau clubul la vremea respectivă s-au premiat între ei cu sume de ordinul sutelor de mii de euro. Publicația respectivă adăuga că inclusiv un raport al Curții de Conturi susținea că la CSM Constanța se realizaseră plăți ilegale de peste 100.000 de euro!

Conform site-ului propriu, CSM Constanța e un club sportiv care are nu mai puțin de 23 de discipline sportive, printre care Yachting, Kempo și Sambo, ultima fiind un stil de arte marțiale, foarte asemănător cu judo. CSM Constanța a fost înființat în urmă cu 5 ani, printr-o hotărâre a Consiliului Local Constanța.

Site-ul pe care CSM Constanța a făcut cele mai multe promovări e ziuaconstanta.ro, iar majoritatea articolelor sunt despre rezultatele obținute de diverse echipe ale clubului sau evenimente organizate de acesta:

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