Ucraineanca Elina Svitolina (32 de ani, #6 WTA) a catalogat drept „incorect” și „o provocare” discursul rusoaicei Mirra Andreeva (19 ani, #2 WTA) de la ceremonia de premiere a Turneului Campioanelor 2026.

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După ce a câștigat finala de la Indian Wells, Mirra a ținut să i se adreseze direct Elinei, felicitând-o pentru sezon, lăudându-i revenirea în circuit după naștere și numind-o o „mamă uimitoare”.

Elina Svitolina, despre discursul rusoaicei Mirra Andreeva: „Arată a provocare”

La finalul partidei nu a existat tradiționala strângere de mână la fileu, o decizie asumată consecvent de jucătoarele din Ucraina față de sportivele din Rusia și Belarus încă din 2022.

Răceala cu care Svitolina a întâmpinat cuvintele adversarei sale i-a atras însă un val de critici și reacții negative pe rețelele sociale. Acum, prima rachetă a Ucrainei a vorbit direct despre ce a simțit pe podium.

„Sigur că nu-mi place să pierd, mai ales o finală. Pentru mine e foarte dureros, ca un cuțit în inimă, așa că am fost extrem de supărată.

La festivitate, știam că va căuta cuvinte pentru a mă felicita. Mi se pare că nu a fost foarte corect: noi nu dăm mâna și nu stăm la poze cu reprezentanții statului agresor, așa că gestul ei arată pur și simplu a provocare.

Știam că asta va provoca vâlvă în presă, iar presa îi susține adesea în astfel de situații. Așa că da, a fost extrem de neplăcut”, a spus Svitolina, potrivit Suspilne Sport.

FOTO: Mirra Andreeva a câștigat Turneul Campioanelor 2026

Poziția sportivei vine la scurt timp după reacția antrenorului său, Sergiy Stakhovsky, care a catalogat atitudinea Mirrei drept o „manipulare deliberată”, amintind că rusoaica nu a condamnat războiul și a acceptat distincții de la Vladimir Putin.

Mesajul lui Stakhovsky a fost însoțit de o postare publicată pe pagina Ukrainian Tennis BTU, care reunește principalele nemulțumiri ale ucrainenilor:

Prin discursul de la festivitate, Andreeva a pus-o pe Svitolina într-o situație imposibilă în fața a milioane de telespectatori: fie accepta curtoazia unui reprezentant al statului agresor, fie risca să fie etichetată drept lipsită de maniere.

Jucătoarele din Ucraina refuză dialogul și salutul pe teren cu adversarele din Rusia tocmai pentru că acestea evită să condamne deschis războiul. Singurele jucătoare ruse cu care ucrainencele păstrează relații sunt cele care au părăsit țara și și-au schimbat cetățenia.

În plus, Andreeva a fost decorată de Vladimir Putin în septembrie 2025 cu Medalia Ordinului „Pentru Merite aduse Patriei”.

Pentru ucraineni, eticheta sportivă nu poate fi separată de bombardamentele zilnice, viețile pierdute și bazele sportive distruse de rachete. Aceștia acuză lumea tenisului că cere cu insistență politețe formală din partea sportivilor ucraineni, dar ignoră complet drama prin care trece țara lor.

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