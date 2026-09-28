Cu capul plecat în fața tatălui Ianis Hagi a stat cu privirea în pământ la ședința ținută de selecționer după meciul cu Suedia

Ianis Hagi (27 de ani) a fost titular și căpitan în eșecul cu Suedia, 1-2, dar a avut o prestație modestă.

La antrenamentul dinaintea meciului cu Bosnia, a stat cu privirea în pământ în timpul ședinței conduse de tatăl său.

Gheorghe Hagi l-a lăsat în afara lotului, alături de alți cinci titulari de la Stockholm.

România - Bosnia se joacă pe Arena Națională începând de la 21:45 și poate fi urmărită și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Naționala României a început cu stângul noua ediție a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia, la Stockholm, după o prestație sub așteptări.

Ianis Hagi a stat cu capul plecat la ședința ținută de tatăl său „tricolorilor”, după meciul cu Suedia

Una dintre cele mai controversate decizii luate de Gheorghe Hagi în Liga Națiunilor a fost titularizarea fiului său, Ianis Hagi, și desemnarea acestuia în funcția de căpitan.

După meci, alegerea a fost intens contestată, în special din cauza lipsei de ritm a lui Ianis, care nu jucase constant la Alanayaspor înaintea acestei acțiuni a naționalei.

O imagine surprinsă la antrenamentul oficial de dinaintea partidei cu Bosnia oferă un indiciu asupra atmosferei din lot.

Gheorghe Hagi i-a strâns pe tricolori în jurul său pentru o scurtă ședință pe gazon. A fost un moment de maximă tensiune.

Ianis Hagi și alți câțiva tricolori au fost surprinși cu capetele plecate sau privind în pământ, în timp ce selecționerul le vorbea apăsat înaintea celui de-al doilea meci din Liga Națiunilor.

Spre deosebire de Tudor Băluță, Mihăilă, Eissat, Borza, Coubiș sau Cîrjan, care au stat mai aproape de selecționer, Ianis Hagi s-a aflat în grupul cel mai îndepărtat de Gheorghe Hagi, alături de Andrei Rațiu și Olimpiu Moruțan.

Ianis Hagi și alți 5 titulari, lăsați în afara lotului pentru Bosnia

Gheorghe Hagi a modificat radical lotul pentru partida cu Bosnia. Selecționerul l-a lăsat în afara lotului pentru partida cu Bosnia pe fiul său, Ianis Hagi.

În total, 6 fotbaliști care au început ca titulari meciul de pe Strawberry Arena nu fac parte din planurile pentru următoarea confruntare: Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Mister, nu tata

După înfrângerea cu Suedia, Ianis Hagi a avut un discurs în care a pus accent pe relația profesională cu selecționerul.

Deși Gheorghe Hagi îi este tată, Ianis s-a referit la el exclusiv prin apelativul „Mister”, fără să folosească termenul „tata”.

„Cred că primul sentiment al echipei e că puteam mai mult, însă, așa cum am vorbit și cu Mister, trebuie să avem mai multă încredere în noi, în ceea ce facem, în ceea ce am pregătit.

Eu zic că meciurile viitoare vor fi mai bune. Am avut momente bune și noi, ocaziile noastre. Păcat că al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă. O lipsă de comunicare și, din păcate, cum am spus-o, simțeam că putem mai mult”.

Clasamentul grupei B4

Suedia - 3p (2-1) Bosnia - 1p (0-0) Polonia - 1p (0-0) România - 0p (1-2)

Programul grupei României din Liga Națiunilor B:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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