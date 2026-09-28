Dylan Batubinsika (30 de ani) a revenit la FCSB, după accidentarea suferită la echipa națională a RD Congo și a preluat noi „atribuții” la club.

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Fundașul celor de la FCSB a fost nevoit să părăsească lotul naționalei africane, după ce s-a „rupt” la pregătirea dinaintea preliminariilor pentru Cupa Africii pe Națiuni 2027.

Dylan Batubinsika s-a „reprofilat” la FCSB

Jucătorul congolez a fost prezent, luni, la antrenamentul celor de la FCSB, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, însă nu s-a pregătit alături de colegii săi.

Astfel, fundașul a încercat să contribuie în alt mod. A luat aparatul foto și le-a făcut mai multe poze coechipierilor în timpul sesiunii de antrenament.

Dylan Batubinsika a strâns 15 selecții pentru naționala RD Congo, reușind să înscrie un singur gol. A fost convocat și pentru meciurile de la CM 2026, dar nu a bifat nicio apariție.

Fundașul a fost transferat de FCSB în această vară și a fost integralist în 7 partide.

Următoarea partidă pentru cei de la FCSB va avea loc pe 10 octombrie, pe teren propriu cu Oțelul Galați, de la 21:30. Ambele formații vor avea pe bancă un nou tehnician: Reghecampf la FCSB, respectiv Rui Duarte la gălățeni.

Laurențiu Reghecampf va prelua echipa de pe locul 11, cu doar 12 puncte adunate după primele 10 etape.

FOTO. U Craiova - FCSB 5-0 , ultimul meci disputat de roș-albaștri

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