Batubinsika s-a „reprofilat” VIDEO: Ce a făcut jucătorul de la FCSB, după  revenirea la club în urma accidentării de la națională +102 foto
Dylan Batubinsika. Foto: captură video Facebook/FCSB
Superliga

Batubinsika s-a „reprofilat” VIDEO: Ce a făcut jucătorul de la FCSB, după revenirea la club în urma accidentării de la națională

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 21:01
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 21:24
  • Dylan Batubinsika (30 de ani) a revenit la FCSB, după accidentarea suferită la echipa națională a RD Congo și a preluat noi „atribuții” la club.
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Fundașul celor de la FCSB a fost nevoit să părăsească lotul naționalei africane, după ce s-a „rupt” la pregătirea dinaintea preliminariilor pentru Cupa Africii pe Națiuni 2027.

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Dylan Batubinsika s-a „reprofilat” la FCSB

Jucătorul congolez a fost prezent, luni, la antrenamentul celor de la FCSB, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, însă nu s-a pregătit alături de colegii săi.

Astfel, fundașul a încercat să contribuie în alt mod. A luat aparatul foto și le-a făcut mai multe poze coechipierilor în timpul sesiunii de antrenament.

Dylan Batubinsika a strâns 15 selecții pentru naționala RD Congo, reușind să înscrie un singur gol. A fost convocat și pentru meciurile de la CM 2026, dar nu a bifat nicio apariție.

Fundașul a fost transferat de FCSB în această vară și a fost integralist în 7 partide.

Următoarea partidă pentru cei de la FCSB va avea loc pe 10 octombrie, pe teren propriu cu Oțelul Galați, de la 21:30. Ambele formații vor avea pe bancă un nou tehnician: Reghecampf la FCSB, respectiv Rui Duarte la gălățeni.

Laurențiu Reghecampf va prelua echipa de pe locul 11, cu doar 12 puncte adunate după primele 10 etape.

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