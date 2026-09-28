Când va fi gata stadionul Dinamo Ionuț Popa, noi detalii după anunțul CNI privind reluarea lucrărilor: „Constructorul a zis asta”

Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, a oferit noi detalii despre reluarea lucrărilor la noul stadion Dinamo, la scurt timp după anunțul CNI.

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Luni, Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” se vor relua începând cu 1 octombrie.

Arena e în stand-by de mai multe luni, după ce constructorul a identificat probleme care au necesitat suplimentarea finanțării.

Ionuț Popa, noi detalii despre lucrările la stadionul Dinamo: „Termenul de finalizare nu se prelungește”

În ciuda faptului că nu s-a mai lucrat la arenă de câteva luni, Ionuț Popa a dezvăluit că termenul de finalizare al lucrărilor nu se prelungește.

„Da, pe 1 (octombrie) se reiau lucrările. S-a schimbat și s-a acceptat soluția tehnică cu privire la partea de structură. Asta era chestia. Ei voiau să schimbe soluția tehnică la fundație, din pereți mulați în piloți. Erau generate niște costuri suplimentare și trebuiau actualizate.

Au fost chestii de detaliu, dar sunt necesare anumite studii. Nu construiești un stadion și schimbi din pix. Au fost studii, au fost expertize. Acesta era drumul care trebuia parcurs.

De joi revin muncitorii pe șantier. Constructorul a zis că, indiferent de cât timp a trecut, termenul de finalizare nu se prelungește. Rămâne același”, a declarat Ionuț Popa, conform gsp.ro.

Ionuț Popa a continuat și a explicat că demolările vor continua fără probleme:

„Lojile se vor dezasambla. Nu ne-am grăbit să le demontăm. Domnul Badea nu avea unde să le ducă. Avem un acord cu dumnealui, nu există nicio problemă.

Dacă s-au oprit lucrările, nu am mai urgentat demontarea. Dar ele se vor demonta fără probleme. Nu trebuie nicio autorizație, nimic. Nu sunt un impediment pentru noi.

Bucata de tribună rămasă trebuie dărâmată concomitent cu forarea unor piloți de sprijin. Mai multe detalii poate da constructorul. O va face joi”, a mai adăugat președintele CS Dinamo.

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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